ChatGPT se schimbă radical: OpenAI unește Chat și Work într-o singură interfață. Ce se întâmplă cu funcțiile AI și limitele abonamentelor

Potrivit publicației internaționale TechCrunch, care citează un e-mail transmis utilizatorilor, OpenAI va testa inițial modificarea cu un grup restrâns de persoane. Ulterior, compania intenționează să extindă noua interfață. Schimbarea vine însă și cu o modificare importantă a modului în care sunt calculate limitele de utilizare pentru ChatGPT și Codex.

ChatGPT și Work devin o singură experiență. Ce vei putea face în noua interfață

În prezent, aplicația desktop ChatGPT include mai multe spații de lucru. Utilizatorii pot accesa secțiunea ChatGPT, unde există opțiunile Chat și Work, dar și Codex, instrumentul specializat în programare și dezvoltare software.

Această organizare poate deveni confuză, în special pentru persoanele care alternează între conversații obișnuite și proiecte mai complexe.

OpenAI vrea să simplifice experiența prin integrarea funcțiilor Work direct în interfața principală ChatGPT. Astfel, utilizatorii nu vor mai trebui să aleagă de la început dacă vor doar să discute cu asistentul sau să îi solicite executarea unei sarcini.

De exemplu, vei putea începe o conversație despre structura unei prezentări, apoi îi vei putea cere ChatGPT să creeze efectiv materialul, folosind documente, fișiere și alte resurse disponibile.

Același principiu se va aplica dezvoltării unui website, organizării informațiilor sau realizării unor activități pe internet.

Integrarea va permite utilizarea pluginurilor și a fișierelor în cadrul aceluiași flux de lucru, oferind posibilitatea de a verifica rezultatele și de a interveni pe parcursul executării sarcinilor.

Practic, ChatGPT va deveni o combinație între un asistent conversațional și un instrument de lucru capabil să transforme ideile în rezultate concrete.

Această direcție continuă strategia OpenAI de a dezvolta agenți AI care pot îndeplini sarcini complexe, reducând numărul de aplicații și etape necesare pentru finalizarea unui proiect.

Codex rămâne separat, dar apare o schimbare importantă pentru limitele de utilizare

Deși Chat și Work vor fi integrate într-o singură experiență, OpenAI nu intenționează să elimine secțiunea dedicată Codex din aplicația desktop.

Instrumentul pentru programare va rămâne separat, fiind destinat în principal dezvoltatorilor și utilizatorilor care lucrează cu proiecte software.

Totuși, modificarea interfeței va fi însoțită de schimbări privind consumul resurselor incluse în abonamente.

Conform documentației oficiale OpenAI, începând din decembrie 2026, abonamentele Plus, Pro și Business vor avea o alocare comună de utilizare pentru activitățile eligibile din ChatGPT și Codex.

Consumul va fi măsurat în tokenuri, unitățile de informație procesate și generate de modelele AI.

Cantitatea utilizată va depinde de modelul ales și de complexitatea sarcinii. Activitățile care necesită mai multe etape, utilizarea unor instrumente sau procesarea unui volum mare de informații pot consuma mai multe resurse decât solicitările simple.

Există însă o distincție importantă: conversațiile obișnuite în modul Instant nu vor consuma din această alocare comună, potrivit OpenAI.

Compania estimează că majoritatea utilizatorilor nu vor observa modificări semnificative ale frecvenței cu care trebuie să aștepte resetarea limitelor.

În schimb, persoanele care utilizează intensiv modele avansate și funcții de automatizare ar putea ajunge mai repede la plafonul disponibil.

De altfel, limitele pentru ChatGPT Work și Codex au mai suferit modificări în 2026, pe măsură ce OpenAI a ajustat accesul la modelele sale.

Cum verifici consumul și ce se întâmplă dacă atingi limita abonamentului

Odată cu introducerea sistemului comun, utilizatorii vor putea consulta resursele disponibile din secțiunea Settings – Usage.

Aici vor fi afișate informațiile despre utilizarea combinată, resursele rămase și momentele în care limitele se resetează.

Dacă ajungi la plafonul inclus în abonament, vei avea mai multe posibilități: să aștepți resetarea, să treci la un plan superior sau să achiziționezi credite suplimentare, acolo unde această opțiune este disponibilă.

Modificarea ar putea fi importantă pentru utilizatorii care folosesc frecvent ChatGPT pentru proiecte de amploare, precum analiza unor documente, generarea de prezentări sau automatizarea activităților repetitive.

De exemplu, o persoană care utilizează Codex pentru programare și ChatGPT pentru alte sarcini complexe va trebui să țină cont de faptul că ambele tipuri de activități eligibile pot contribui la consumul aceleiași alocări.

Pe de altă parte, simplificarea interfeței ar putea face instrumentele avansate mai accesibile persoanelor care nu au experiență în utilizarea agenților AI.

OpenAI urmează exemplul Anthropic. Când va fi disponibilă noua interfață

Schimbarea anunțată de OpenAI apare într-un context în care marii dezvoltatori de inteligență artificială încearcă să simplifice interacțiunea cu propriile produse.

În septembrie 2026, Anthropic a integrat funcțiile de conversație și Cowork ale asistentului Claude într-o singură interfață. Astfel, utilizatorii pot trece mai ușor de la formularea unei cereri la executarea unor activități.

La rândul său, OpenAI încearcă să reducă diferența dintre chatboturile tradiționale și agenții AI care pot utiliza aplicații, gestiona fișiere și interacționa cu site-uri.

Această evoluție este vizibilă și în dezvoltarea unor instrumente precum Claude Cowork, care poate îndeplini activități direct pe computer, în limitele permisiunilor acordate.

Pentru noua interfață ChatGPT, OpenAI nu a comunicat încă o dată exactă a lansării generale. Prima etapă va fi rezervată unui grup selectat de utilizatori, care vor putea testa experiența și vor transmite feedback.

Schimbarea privind alocarea comună pentru ChatGPT și Codex este însă programată pentru decembrie 2026.

Pe termen lung, direcția OpenAI pare clară: ChatGPT trebuie să devină un spațiu în care utilizatorul poate discuta, planifica și executa sarcini fără să fie nevoit să navigheze permanent între instrumente diferite.

Pentru utilizatorii obișnuiți, cea mai vizibilă modificare va fi simplificarea experienței. Pentru cei care folosesc intens funcțiile avansate, adevărata diferență ar putea apărea în modul în care sunt gestionate și consumate resursele incluse în abonament.