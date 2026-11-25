„Toți acești studenți au fost amenințați cu nepromovarea anului, în caz contrar, iar activitatea va fi recompensată cu un punct în plus”, a declarat una dintre studente.

Un alt student, care a vorbit sub protecția anonimatului, susține că anumite cadre didactice au transmis că absența de la activități va avea consecințe. Acesta spune că teama de repercusiuni îi împiedică pe unii colegi să vorbească deschis.

„În cadrul facultății am fost amenințați de anumite cadre didactice că, dacă unii studenți sau dacă noi, studenții, nu ne vom prezenta la facultate, o să existe repercusiuni și o să fie consecințe grave. Știu că foarte mulți elevi aleg să fie indiferenți sau să nu spună ce cred, de frica repercusiunilor”, a mărturisit tânărul, potrivit Digi24.

Reclamațiile privesc și cheltuielile pentru materiale. Studenții susțin că au fost nevoiți să zugrăvească sălile și să cumpere vopsea în valoare de aproximativ 500 de lei, din fonduri proprii.

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Alți participanți spun că renovarea a fost voluntară

Printre studenții intervievați sunt și tineri care descriu diferit organizarea lucrărilor. Aceștia spun că nu au fost amenințați și că banii pentru materiale au fost strânși prin contribuții mici.

„Nu s-a pus problema că sunt consecințe sau că sunt alte demersuri care ar putea influența academic. A trebuit să cumpărăm materiale, nici nu am cerut nicăieri bani… Pur și simplu am zis, erau câțiva lei de persoană care s-au strâns”, a explicat un student.

Un alt tânăr a estimat contribuția individuală la doi sau trei lei.

„Nu mi se pare nicio consecință… Este vorba, probabil, de o sumă de 2 sau 3 lei”, a spus acesta.

Caracterul voluntar al activităților este susținut și de alți participanți.

„Am participat la tot ce s-a întâmplat, totul a fost voluntar”, a declarat unul dintre ei.

Un student afirmă că a refuzat să zugrăvească și nu a fost sancționat. În opinia sa, relatările despre situația din universitate au fost scoase din context.