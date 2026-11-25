Studenți din Cluj susțin că au fost amenințați cu nepromovarea dacă nu renovează sălile de curs. Universitatea face verificări
Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca a deschis o anchetă internă după ce mai mulți studenți au reclamat că ar fi fost obligați să renoveze sălile de curs și să cumpere materialele necesare. Aceștia susțin că anumite cadre didactice i-ar fi amenințat cu repercusiuni academice dacă refuză. Alți studenți afirmă însă că participarea a fost voluntară, iar conducerea universității respinge acuzațiile.
Studenții reclamă amenințări legate de promovarea anului
Acuzațiile vizează activități desfășurate la Departamentul de Design. Mai mulți tineri spun că implicarea în renovarea spațiilor de studiu le-ar fi fost prezentată ca o obligație, însoțită de avertismente privind parcursul lor universitar.
„Toți acești studenți au fost amenințați cu nepromovarea anului, în caz contrar, iar activitatea va fi recompensată cu un punct în plus”, a declarat una dintre studente.
Un alt student, care a vorbit sub protecția anonimatului, susține că anumite cadre didactice au transmis că absența de la activități va avea consecințe. Acesta spune că teama de repercusiuni îi împiedică pe unii colegi să vorbească deschis.
„În cadrul facultății am fost amenințați de anumite cadre didactice că, dacă unii studenți sau dacă noi, studenții, nu ne vom prezenta la facultate, o să existe repercusiuni și o să fie consecințe grave. Știu că foarte mulți elevi aleg să fie indiferenți sau să nu spună ce cred, de frica repercusiunilor”, a mărturisit tânărul, potrivit Digi24.
Reclamațiile privesc și cheltuielile pentru materiale. Studenții susțin că au fost nevoiți să zugrăvească sălile și să cumpere vopsea în valoare de aproximativ 500 de lei, din fonduri proprii.
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Alți participanți spun că renovarea a fost voluntară
Printre studenții intervievați sunt și tineri care descriu diferit organizarea lucrărilor. Aceștia spun că nu au fost amenințați și că banii pentru materiale au fost strânși prin contribuții mici.
„Nu s-a pus problema că sunt consecințe sau că sunt alte demersuri care ar putea influența academic. A trebuit să cumpărăm materiale, nici nu am cerut nicăieri bani… Pur și simplu am zis, erau câțiva lei de persoană care s-au strâns”, a explicat un student.
Un alt tânăr a estimat contribuția individuală la doi sau trei lei.
„Nu mi se pare nicio consecință… Este vorba, probabil, de o sumă de 2 sau 3 lei”, a spus acesta.
Caracterul voluntar al activităților este susținut și de alți participanți.
„Am participat la tot ce s-a întâmplat, totul a fost voluntar”, a declarat unul dintre ei.
Un student afirmă că a refuzat să zugrăvească și nu a fost sancționat. În opinia sa, relatările despre situația din universitate au fost scoase din context.
„Mi se pare că s-au scos foarte multe lucruri din context. Nu mi se pare că e așa serioasă treaba. Eu personal nici nu am vrut să zugrăvesc și nimeni nu mi-a făcut nimic”, a spus tânărul.
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Conducerea universității anunță o anchetă internă
Reprezentanții Universității de Artă și Design afirmă că nu au primit până acum o reclamație oficială din partea studenților. Conducerea a anunțat însă verificări interne pentru clarificarea acuzațiilor apărute public.
„Sunt niște limite. Mereu am fost împotriva oricărei forme de exploatare — fie că e profesor, fie că e elev”, a declarat rectorul Liviu Florian Ștefan.
Universitatea urmează să analizeze modul în care au fost organizate activitățile și afirmațiile privind presiunile asupra studenților. Reprezentanții instituției au transmis că vor lua măsuri dacă verificările confirmă nereguli.