Gigantul chinez a fost însă achitat în privința celei mai grave acuzații, referitoare la desfășurarea unor activități specifice unei organizații criminale, relatează BBC.

Verdictul vine după un proces care a durat aproximativ două luni și reprezintă o nouă etapă în conflictul juridic și comercial dintre autoritățile americane și unul dintre cei mai mari producători de echipamente de telecomunicații din lume.

Huawei, găsită vinovată pentru zece dintre cele 12 capete de acuzare

Potrivit procurorilor americani, Huawei ar fi recurs, timp de aproximativ două decenii, la practici ilegale pentru a-și consolida poziția pe piața internațională. Acestea au inclus obținerea ilegală a unor informații tehnologice confidențiale de la companii rivale și furnizarea unor informații false instituțiilor bancare cu privire la activitățile comerciale din Iran.

Verdictul vizează inclusiv conspirația în vederea încălcării sancțiunilor americane. Departamentul de Justiție al Statelor Unite a confirmat decizia juriului printr-un comunicat oficial, publicat pe 24 noiembrie 2026.

Procurorul general american, Todd Blanche, a declarat că Huawei și trei dintre subsidiarele sale au desfășurat, timp de mai multe decenii, activități comerciale în Statele Unite bazate pe fraudă și furt.

Dosarul reprezintă unul dintre cele mai importante episoade ale conflictului tehnologic dintre Statele Unite și China, care a determinat, în ultimii ani, introducerea unor restricții comerciale și limitarea accesului companiilor chineze la anumite tehnologii occidentale.

Huawei respinge acuzațiile și se pregătește să conteste verdictul

În ciuda deciziei nefavorabile, reprezentanții Huawei consideră achitarea în privința acuzației formulate în baza legii RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) o victorie importantă.

Legislația americană respectivă permite urmărirea penală a persoanelor și organizațiilor implicate într-un sistem de activități infracționale. În cazul Huawei, juriul a respins acuzația potrivit căreia compania ar fi funcționat ca o organizație criminală.

Avocatul companiei, Brian Heberlig, a susținut că procurorii au pornit de la premisa că Huawei reprezintă o organizație infracțională și și-au construit ulterior dosarul în jurul acestei idei.

Apărarea a argumentat că succesul internațional al producătorului chinez este rezultatul investițiilor în cercetare, al inovației și al muncii angajaților săi. Potrivit avocatului, compania desfășoară operațiuni în 170 de țări și are peste 200.000 de angajați.

În ultimii ani, Huawei a investit semnificativ în dezvoltarea propriilor tehnologii, inclusiv a sistemului de operare HarmonyOS și a soluțiilor destinate reducerii dependenței de furnizorii occidentali.

Compania a transmis că va utiliza toate mijloacele legale disponibile pentru a-și apăra drepturile și interesele.

Sentința va fi pronunțată în septembrie 2027

Originile acestui dosar datează din 2019, când procurorii federali americani au anunțat oficial acuzațiile împotriva Huawei, la scurt timp după arestarea directoarei financiare Meng Wanzhou în Canada, în decembrie 2018.

Meng Wanzhou, fiica fondatorului Huawei, Ren Zhengfei, a petrecut aproape trei ani în Canada înainte de a putea reveni în China, în urma unui acord încheiat cu procurorii americani, în septembrie 2021.

În paralel cu disputele juridice, Huawei a fost afectată de numeroase restricții comerciale impuse de Washington, inclusiv de măsurile care limitează accesul la semiconductori și tehnologii avansate.

Pronunțarea sentinței este programată pentru septembrie 2027. Avocații companiei intenționează să obțină sancțiuni cât mai reduse, urmând ca ulterior să conteste verdictul prin intermediul unui apel.

Deocamdată, valoarea eventualelor amenzi și celelalte consecințe juridice pentru companie nu au fost stabilite. Procesul rămâne, astfel, departe de a fi încheiat, în pofida verdictului pronunțat de juriul american.