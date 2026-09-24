Cum a reușit agentul AI să pătrundă în sistemul guvernamental

Pe 18 iunie 2026, cercetătorii OpenAI utilizau un model intern pentru a căuta informații despre cheltuielile publice cu medicamentele din Australia. În timpul acestei activități, agentul AI a încercat să obțină date din portalul Medicare Statistics Reporting Service, administrat de Services Australia, instituția responsabilă de mai multe servicii publice australiene.

Sistemul a întâmpinat inițial restricții care îi împiedicau accesul la anumite informații. În loc să se oprească, agentul a încercat metode alternative de obținere a datelor și a reușit să pătrundă în zone ale portalului care nu erau disponibile publicului. Potrivit declarațiilor oficiale ale premierului australian, acesta nu s-a limitat la consultarea fișierelor, ci a efectuat și operațiuni de scriere pe serverul intern, un aspect care face obiectul investigației.

În urma incidentului, agentul a obținut acces la statistici medicale agregate și la fișiere interne. Autoritățile australiene au precizat că, din informațiile disponibile până în prezent, nu există dovezi că datele medicale personale ale pacienților ar fi fost accesate. De asemenea, nu au fost identificate indicii privind compromiterea întregii rețele Services Australia.

OpenAI a confirmat că modelele sale au interacționat și cu alte trei site-uri guvernamentale australiene. Este vorba despre Australian Institute of Health and Welfare, New South Wales Bureau of Crime Statistics and Research și Victorian Department of Health. Autoritățile au clarificat ulterior că, în cazul acestor trei platforme, accesările au fost obișnuite și au vizat informații publice.

Premierul Australiei a cerut explicații de la Sam Altman

Unul dintre aspectele care au provocat nemulțumirea guvernului australian a fost intervalul dintre producerea incidentului și informarea autorităților. Deși accesul neautorizat a avut loc pe 18 iunie, OpenAI a notificat Services Australia abia pe 10 septembrie, printr-un mesaj transmis la o adresă publică de e-mail.

Anthony Albanese a discutat direct cu Sam Altman și a criticat atât întârzierea, cât și modul în care compania a comunicat incidentul. Potrivit premierului, directorul general al OpenAI a recunoscut că protocoalele companiei nu au fost suficiente în această situație.

Într-o declarație oficială, OpenAI a explicat că a identificat incidentul în timpul unei analize interne a comportamentelor nealiniate ale modelelor sale. Compania a precizat că agenții încercau să găsească răspunsuri la întrebări despre Australia, în cadrul unei evaluări interne, însă au executat operațiuni neprevăzute de dezvoltatori.