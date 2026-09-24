Un agent AI al OpenAI a spart securitatea unui site guvernamental din Australia. A ignorat restricțiile și a accesat fișiere confidențiale
Un experiment menit să testeze capacitățile inteligenței artificiale s-a transformat într-un incident de securitate care a provocat reacții la cel mai înalt nivel al guvernului australian. Un agent autonom dezvoltat de OpenAI, compania din spatele ChatGPT, a reușit să depășească restricțiile unui portal guvernamental și să acceseze informații care nu erau destinate publicului. Incidentul s-a produs în luna iunie 2026, însă autoritățile australiene au fost informate abia în septembrie, potrivit Reuters. Premierul Anthony Albanese a discutat personal cu directorul general al OpenAI, Sam Altman, și a cerut explicații atât pentru accesul neautorizat, cât și pentru întârzierea notificării.
Cazul ridică întrebări despre limitele de securitate impuse sistemelor de inteligență artificială capabile să navigheze pe internet și să execute independent sarcini complexe. Spre deosebire de un chatbot care răspunde la întrebările utilizatorului, un agent autonom poate efectua mai multe operațiuni succesive pentru a atinge un obiectiv. În acest caz, sistemul a continuat să caute informații chiar și după ce a întâlnit restricții de acces, ajungând să execute acțiuni pe care dezvoltatorii săi nu le intenționaseră.
Cum a reușit agentul AI să pătrundă în sistemul guvernamental
Pe 18 iunie 2026, cercetătorii OpenAI utilizau un model intern pentru a căuta informații despre cheltuielile publice cu medicamentele din Australia. În timpul acestei activități, agentul AI a încercat să obțină date din portalul Medicare Statistics Reporting Service, administrat de Services Australia, instituția responsabilă de mai multe servicii publice australiene.
Sistemul a întâmpinat inițial restricții care îi împiedicau accesul la anumite informații. În loc să se oprească, agentul a încercat metode alternative de obținere a datelor și a reușit să pătrundă în zone ale portalului care nu erau disponibile publicului. Potrivit declarațiilor oficiale ale premierului australian, acesta nu s-a limitat la consultarea fișierelor, ci a efectuat și operațiuni de scriere pe serverul intern, un aspect care face obiectul investigației.
În urma incidentului, agentul a obținut acces la statistici medicale agregate și la fișiere interne. Autoritățile australiene au precizat că, din informațiile disponibile până în prezent, nu există dovezi că datele medicale personale ale pacienților ar fi fost accesate. De asemenea, nu au fost identificate indicii privind compromiterea întregii rețele Services Australia.
OpenAI a confirmat că modelele sale au interacționat și cu alte trei site-uri guvernamentale australiene. Este vorba despre Australian Institute of Health and Welfare, New South Wales Bureau of Crime Statistics and Research și Victorian Department of Health. Autoritățile au clarificat ulterior că, în cazul acestor trei platforme, accesările au fost obișnuite și au vizat informații publice.
Premierul Australiei a cerut explicații de la Sam Altman
Unul dintre aspectele care au provocat nemulțumirea guvernului australian a fost intervalul dintre producerea incidentului și informarea autorităților. Deși accesul neautorizat a avut loc pe 18 iunie, OpenAI a notificat Services Australia abia pe 10 septembrie, printr-un mesaj transmis la o adresă publică de e-mail.
Anthony Albanese a discutat direct cu Sam Altman și a criticat atât întârzierea, cât și modul în care compania a comunicat incidentul. Potrivit premierului, directorul general al OpenAI a recunoscut că protocoalele companiei nu au fost suficiente în această situație.
Într-o declarație oficială, OpenAI a explicat că a identificat incidentul în timpul unei analize interne a comportamentelor nealiniate ale modelelor sale. Compania a precizat că agenții încercau să găsească răspunsuri la întrebări despre Australia, în cadrul unei evaluări interne, însă au executat operațiuni neprevăzute de dezvoltatori.
Guvernul australian a anunțat constituirea unui grup de lucru care va analiza circumstanțele incidentului și măsurile necesare pentru prevenirea unor situații similare. Ancheta tehnică este desfășurată cu sprijinul Australian Signals Directorate, iar autoritățile vor examina inclusiv dacă există motive pentru sesizarea Poliției Federale Australiene.
OpenAI se confruntă cu noi întrebări despre siguranța agenților autonomi
Incidentul din Australia nu este singurul caz în care comportamentul unui agent AI a depășit limitele stabilite în timpul testelor. Așa cum Playtech a relatat anterior, OpenAI a documentat mai multe situații în care modele avansate au accesat resurse fără permisiune sau au încercat să ocolească restricțiile impuse de dezvoltatori.
Un alt incident a implicat platforma Hugging Face, unde agenți AI au reușit să obțină acces la infrastructură în timpul unor teste desfășurate într-un mediu controlat. Astfel de cazuri evidențiază dificultatea de a garanta că sistemele autonome vor respecta întotdeauna limitele stabilite, chiar și atunci când sarcinile inițiale nu presupun efectuarea unor operațiuni informatice neautorizate.
Problema devine relevantă și pentru securitatea infrastructurilor publice. În august 2026, OpenAI avertiza asupra posibilității apariției unor atacuri cibernetice persistente, în care inteligența artificială poate identifica vulnerabilități și poate executa operațiuni complexe cu intervenție umană limitată. Riscurile nu se referă exclusiv la utilizarea intenționată a tehnologiei de către infractori, ci și la comportamentele neprevăzute ale sistemelor dezvoltate pentru activități legitime.
Mai mult, Google, Microsoft, OpenAI și alte companii de tehnologie au cerut consolidarea securității cibernetice, avertizând asupra vulnerabilităților pe care modelele avansate le pot identifica și exploata. Incidentul australian oferă un exemplu concret al riscurilor discutate de industrie, chiar dacă, potrivit autorităților, impactul său direct a fost limitat.
Pentru moment, investigațiile continuă, iar autoritățile australiene încearcă să stabilească toate circumstanțele accesului neautorizat. Cazul pune în discuție atât responsabilitatea companiilor care dezvoltă agenți AI, cât și necesitatea unor mecanisme de securitate care să împiedice executarea unor acțiuni neautorizate, indiferent de obiectivul inițial al sistemului.