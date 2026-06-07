Cum va afecta El Niño România. Meteorologii avertizează că urmează episoade de vreme extremă, cu efecte până anul viitor

Europa se încălzește mai rapid decât alte regiuni ale lumii

Elena Mateescu spune că influența fenomenului El Niño nu se limitează la zonele din apropierea Oceanului Pacific, ci are efecte la scară globală.

Potrivit șefei ANM, cele mai recente date arată că Europa se încălzește într-un ritm mai rapid decât alte continente, iar România nu face excepție de la această tendință.

„Avem de-a face mai mult sau mai puțin cu urmări ale fenomenului El Niño, însă variabilitatea regională își va spune cuvântul. Pacificul mai cald determină creșterea temperaturii la nivel global, iar acest lucru influențează și continentul european”, a declarat Elena Mateescu la Antena 3 CNN.

Directorul ANM a precizat că efectele fenomenului s-ar putea resimți inclusiv în următoarele luni și în cursul anului viitor, prin temperaturi mai ridicate decât cele obișnuite.

Ploi torențiale și vijelii la începutul verii

Potrivit meteorologilor, primele săptămâni de vară vor fi marcate de episoade repetate de instabilitate atmosferică.

Sunt așteptate averse torențiale, cantități importante de apă căzute într-un interval scurt de timp, intensificări ale vântului și căderi de grindină pe arii restrânse.

Elena Mateescu a explicat că în unele zone cantitățile de precipitații pot depăși 40-60 de litri pe metru pătrat, iar rafalele de vânt pot atinge viteze de 45-55 km/h.

Meteorologii estimează că astfel de fenomene vor apărea frecvent, în special în cursul după-amiezelor și serilor.