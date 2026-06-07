Cum va afecta El Niño România. Meteorologii avertizează că urmează episoade de vreme extremă, cu efecte până anul viitor
Fenomenul climatic El Niño va continua să își facă simțită prezența și în Europa, inclusiv în România, în perioada următoare, avertizează Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie. Potrivit acesteia, efectele încălzirii globale sunt deja vizibile, iar lunile următoare ar putea aduce temperaturi mai ridicate și episoade frecvente de vreme severă.
Specialiștii atrag atenția că începutul verii 2026 va fi caracterizat de instabilitate atmosferică accentuată, cu ploi torențiale, vijelii și căderi de grindină în numeroase regiuni ale țării.
Europa se încălzește mai rapid decât alte regiuni ale lumii
Elena Mateescu spune că influența fenomenului El Niño nu se limitează la zonele din apropierea Oceanului Pacific, ci are efecte la scară globală.
Potrivit șefei ANM, cele mai recente date arată că Europa se încălzește într-un ritm mai rapid decât alte continente, iar România nu face excepție de la această tendință.
„Avem de-a face mai mult sau mai puțin cu urmări ale fenomenului El Niño, însă variabilitatea regională își va spune cuvântul. Pacificul mai cald determină creșterea temperaturii la nivel global, iar acest lucru influențează și continentul european”, a declarat Elena Mateescu la Antena 3 CNN.
Directorul ANM a precizat că efectele fenomenului s-ar putea resimți inclusiv în următoarele luni și în cursul anului viitor, prin temperaturi mai ridicate decât cele obișnuite.
Ploi torențiale și vijelii la începutul verii
Potrivit meteorologilor, primele săptămâni de vară vor fi marcate de episoade repetate de instabilitate atmosferică.
Sunt așteptate averse torențiale, cantități importante de apă căzute într-un interval scurt de timp, intensificări ale vântului și căderi de grindină pe arii restrânse.
Elena Mateescu a explicat că în unele zone cantitățile de precipitații pot depăși 40-60 de litri pe metru pătrat, iar rafalele de vânt pot atinge viteze de 45-55 km/h.
Meteorologii estimează că astfel de fenomene vor apărea frecvent, în special în cursul după-amiezelor și serilor.
Ce este fenomenul El Niño
El Niño este unul dintre cele mai importante fenomene climatice naturale de pe glob. Acesta apare atunci când temperatura apelor de suprafață din Oceanul Pacific ecuatorial crește peste valorile normale.
În mod obișnuit, vânturile alizee împing apele calde către Asia și Australia. În timpul unui episod El Niño, aceste vânturi slăbesc, iar masele de apă caldă se deplasează spre coastele Americii de Sud.
Consecințele pot fi resimțite la nivel mondial, de la inundații și ploi abundente în anumite regiuni până la secetă, caniculă și incendii de vegetație în altele.
Organizația Meteorologică Mondială a avertizat că probabilitatea apariției unui nou episod El Niño în perioada iunie-august 2026 este ridicată, fenomenul având potențialul de a amplifica evenimentele meteorologice extreme.
Regiunea din România expusă celui mai mare risc
Potrivit Raportului „Starea Climei”, realizat de o echipă de cercetători și experți în domeniu, nord-estul României se numără printre zonele cele mai vulnerabile la fenomene meteorologice severe.
Specialiștii estimează că această regiune ar putea fi afectată mai frecvent de furtuni puternice, grindină de mari dimensiuni, rafale intense de vânt și chiar tornade.
Raportul arată că numărul orelor cu condiții favorabile pentru dezvoltarea furtunilor severe a crescut în ultimele decenii, iar tendința este de accentuare în următorii ani.
Grindina și furtunile severe ar putea deveni mai frecvente
Cercetările citate în raport indică faptul că Europa Centrală și de Est se va confrunta cu o creștere a frecvenței fenomenelor meteo extreme pe fondul schimbărilor climatice.
Pentru România, specialiștii estimează o creștere semnificativă a riscului de furtuni severe și grindină de mari dimensiuni, în special în nord-estul țării.
În același timp, sudul României ar putea înregistra mai des furtuni însoțite de vânt puternic.
Cercetătorii explică faptul că aceste schimbări sunt favorizate de creșterea umidității din atmosferă, fenomen care contribuie la dezvoltarea și intensificarea furtunilor severe.