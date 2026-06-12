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A început fenomenul care influențează vremea pe întreaga planetă. Specialiștii spun că se va intensifica în lunile următoare

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A început fenomenul care influențează vremea pe întreaga planetă. Specialiștii spun că se va intensifica în lunile următoare
Unul dintre cele mai importante fenomene climatice de pe planetă a început să se manifeste din nou și ar putea influența vremea în numeroase regiuni ale lumii

Unul dintre cele mai importante fenomene climatice de pe planetă a început să se manifeste din nou și ar putea influența vremea în numeroase regiuni ale lumii în lunile următoare. Specialiștii spun că El Nino este deja activ și are șanse mari să se intensifice pe parcursul iernii 2026-2027.

Cuprins
  1. Ce este El Nino și cum influențează clima
  2. Agricultura din Asia, printre cele mai expuse riscuri
  3. Un posibil avantaj pentru sezonul uraganelor din Atlantic
  4. Cercetătorii urmăresc posibilitatea apariției unui „Super El Nino”
  5. Ce efecte ar putea avea un episod extrem

Potrivit Centrului de Prognoză Climatică din Statele Unite, fenomenul s-a dezvoltat în ultimele săptămâni și este așteptat să modifice tiparele meteorologice la nivel global, cu efecte asupra agriculturii, precipitațiilor și temperaturilor.

Ce este El Nino și cum influențează clima

El Nino apare atunci când vânturile alizee din Oceanul Pacific slăbesc, iar apele mai calde decât normalul se acumulează în zona centrală și estică a Pacificului ecuatorial.

Acest proces influențează circulația atmosferică la nivel global și poate provoca fenomene extreme în diferite părți ale lumii. În unele regiuni sunt favorizate seceta și temperaturile ridicate, în timp ce altele se confruntă cu ploi abundente și inundații.

Meteorologii americani confirmă că fenomenul este deja prezent și estimează că efectele sale vor deveni mai evidente în următoarele luni.

Agricultura din Asia, printre cele mai expuse riscuri

Experții avertizează că Asia de Sud-Est și India se numără printre zonele care ar putea resimți cel mai puternic efectele noului episod El Nino.

Kyle Tapley, director în cadrul WeatherDesk, a explicat că fenomenul este asociat, de regulă, cu precipitații mai reduse decât media în aceste regiuni.

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În India, unde musonul furnizează aproximativ 70% din cantitatea anuală de precipitații, o scădere a ploilor poate afecta culturile de orez, bumbac și soia, dar și producția agricolă de iarnă.

În Indonezia, unii fermieri au început deja să își modifice calendarul agricol pentru a evita eventualele perioade prelungite de secetă. În același timp, autoritățile din Malaezia estimează că recoltele ar putea înregistra scăderi semnificative în acest an.

Un posibil avantaj pentru sezonul uraganelor din Atlantic

În timp ce unele regiuni se pregătesc pentru efecte negative, El Nino ar putea contribui la reducerea activității uraganelor în Oceanul Atlantic.

Specialiștii explică faptul că fenomenul tinde să creeze condiții mai puțin favorabile formării și intensificării uraganelor.

Totuși, meteorologii avertizează că un sezon mai puțin activ nu exclude apariția unor furtuni puternice.

Cercetătorii urmăresc posibilitatea apariției unui „Super El Nino”

Datele analizate de Administrația Națională Oceanică și Atmosferică din SUA (NOAA) arată că Oceanul Pacific traversează o tranziție rapidă de la condițiile La Nina către El Nino.

Mai multe modele climatice indică o probabilitate ridicată ca fenomenul să continue să se dezvolte pe parcursul verii și să persiste în sezonul rece 2026-2027.

O atenție specială este acordată posibilității apariției unui episod extrem, cunoscut neoficial sub numele de „Super El Nino”. Acesta apare atunci când temperaturile la suprafața Pacificului depășesc cu peste 2 grade Celsius valorile normale.

Deși termenul nu reprezintă o clasificare oficială, el este folosit pentru a descrie cele mai intense episoade El Nino observate în ultimele decenii.

Ce efecte ar putea avea un episod extrem

Evenimentele puternice de tip El Nino au produs în trecut efecte majore în întreaga lume. Printre acestea s-au numărat secete severe, ploi torențiale, inundații și perturbări importante ale ecosistemelor marine.

Climatologii subliniază că este prea devreme pentru a stabili dacă actualul episod va atinge o asemenea intensitate. Cu toate acestea, încălzirea accelerată observată în Pacific atrage atenția comunității științifice.

În următoarele luni, evoluția temperaturilor oceanice va fi atent monitorizată, deoarece de ea depinde amploarea efectelor care ar putea fi resimțite pe mai multe continente.

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