A început fenomenul care influențează vremea pe întreaga planetă. Specialiștii spun că se va intensifica în lunile următoare

Ce este El Nino și cum influențează clima

El Nino apare atunci când vânturile alizee din Oceanul Pacific slăbesc, iar apele mai calde decât normalul se acumulează în zona centrală și estică a Pacificului ecuatorial.

Acest proces influențează circulația atmosferică la nivel global și poate provoca fenomene extreme în diferite părți ale lumii. În unele regiuni sunt favorizate seceta și temperaturile ridicate, în timp ce altele se confruntă cu ploi abundente și inundații.

Meteorologii americani confirmă că fenomenul este deja prezent și estimează că efectele sale vor deveni mai evidente în următoarele luni.

Agricultura din Asia, printre cele mai expuse riscuri

Experții avertizează că Asia de Sud-Est și India se numără printre zonele care ar putea resimți cel mai puternic efectele noului episod El Nino.

Kyle Tapley, director în cadrul WeatherDesk, a explicat că fenomenul este asociat, de regulă, cu precipitații mai reduse decât media în aceste regiuni.

În India, unde musonul furnizează aproximativ 70% din cantitatea anuală de precipitații, o scădere a ploilor poate afecta culturile de orez, bumbac și soia, dar și producția agricolă de iarnă.

În Indonezia, unii fermieri au început deja să își modifice calendarul agricol pentru a evita eventualele perioade prelungite de secetă. În același timp, autoritățile din Malaezia estimează că recoltele ar putea înregistra scăderi semnificative în acest an.