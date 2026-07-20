Ochelarii Asus ROG Xreal R1 transformă orice consolă într-un ecran de 171 de inci, dar prețul taie entuziasmul

Un ecran virtual de 171 de inci purtat pe față

ROG Xreal R1 folosește două panouri Sony Micro-OLED de 0,55 inci. Fiecare ochi primește o imagine cu rezoluția de 1.920 x 1.080 de pixeli. Luminozitatea ajunge la 700 de niți. Timpul de răspuns este de numai 0,01 milisecunde.

Ochelarii simulează un ecran cu diagonala de până la 171 de inci. Acesta pare amplasat la o distanță de aproximativ patru metri. Câmpul vizual este de 57 de grade. Greutatea dispozitivului este de 87 de grame. Prin urmare, poate fi transportat mai ușor decât o cască VR tradițională.

Designul se încadrează perfect în identitatea ASUS Republic of Gamers. Rama are muchii unghiulare și un finisaj gri lucios. Pe fiecare braț se află câte nouă LED-uri. Iluminarea RGB poate fi personalizată.

Lentilele oferă trei niveluri de întunecare electrocromică. Utilizatorul poate reduce lumina din jur fără să monteze un accesoriu fizic peste ochelari. Cel mai întunecat nivel nu blochează complet mediul exterior. Totuși, acesta face imaginea virtuală mai ușor de urmărit.

Sunetul este redat prin difuzoare deschise integrate în brațe. Acestea sunt optimizate de Bose. Potrivit testului, sunetul are o claritate bună și un nivel surprinzător de bass. O pereche de căști wireless rămâne însă o soluție mai bună pentru o experiență completă.

Modul de 240 Hz nu este atât de impresionant pe cât pare

Principala funcție promovată de Asus este rata de reîmprospătare de 240 Hz. Majoritatea ochelarilor AR concurenți se opresc la 120 Hz. ROG Xreal R1 nu afișează însă nativ imaginea la 240 Hz. Modul folosește un algoritm software numit Frame Rate Boost.

În timpul testelor, activarea acestuia a redus calitatea imaginii. Imaginea a devenit mai neclară. Au apărut și mici tremurături, mai ales spre marginile câmpului vizual. Aceste probleme au provocat oboseală oculară. Modul nativ de 120 Hz nu a prezentat aceleași defecte.