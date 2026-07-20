Ochelarii Asus ROG Xreal R1 transformă orice consolă într-un ecran de 171 de inci, dar prețul taie entuziasmul
Asus și Xreal încearcă să schimbe modul în care te joci pe un PC sau pe o consolă portabilă. ROG Xreal R1 sunt ochelari de realitate augmentată creați special pentru gaming. Ei promit un ecran virtual uriaș și o rată de reîmprospătare de 240 Hz. O recenzie publicată de Tom’s Hardware arată însă că tehnologia vine și cu unele compromisuri importante.
Produsul a fost dezvoltat printr-un parteneriat între Asus și Xreal. Prima companie aduce experiența acumulată în zona de gaming. A doua este deja unul dintre cele mai cunoscute nume din industria ochelarilor AR. Rezultatul este un dispozitiv premium. Acesta este spectaculos, dar foarte scump.
Un ecran virtual de 171 de inci purtat pe față
ROG Xreal R1 folosește două panouri Sony Micro-OLED de 0,55 inci. Fiecare ochi primește o imagine cu rezoluția de 1.920 x 1.080 de pixeli. Luminozitatea ajunge la 700 de niți. Timpul de răspuns este de numai 0,01 milisecunde.
Ochelarii simulează un ecran cu diagonala de până la 171 de inci. Acesta pare amplasat la o distanță de aproximativ patru metri. Câmpul vizual este de 57 de grade. Greutatea dispozitivului este de 87 de grame. Prin urmare, poate fi transportat mai ușor decât o cască VR tradițională.
Designul se încadrează perfect în identitatea ASUS Republic of Gamers. Rama are muchii unghiulare și un finisaj gri lucios. Pe fiecare braț se află câte nouă LED-uri. Iluminarea RGB poate fi personalizată.
Lentilele oferă trei niveluri de întunecare electrocromică. Utilizatorul poate reduce lumina din jur fără să monteze un accesoriu fizic peste ochelari. Cel mai întunecat nivel nu blochează complet mediul exterior. Totuși, acesta face imaginea virtuală mai ușor de urmărit.
Sunetul este redat prin difuzoare deschise integrate în brațe. Acestea sunt optimizate de Bose. Potrivit testului, sunetul are o claritate bună și un nivel surprinzător de bass. O pereche de căști wireless rămâne însă o soluție mai bună pentru o experiență completă.
Modul de 240 Hz nu este atât de impresionant pe cât pare
Principala funcție promovată de Asus este rata de reîmprospătare de 240 Hz. Majoritatea ochelarilor AR concurenți se opresc la 120 Hz. ROG Xreal R1 nu afișează însă nativ imaginea la 240 Hz. Modul folosește un algoritm software numit Frame Rate Boost.
În timpul testelor, activarea acestuia a redus calitatea imaginii. Imaginea a devenit mai neclară. Au apărut și mici tremurături, mai ales spre marginile câmpului vizual. Aceste probleme au provocat oboseală oculară. Modul nativ de 120 Hz nu a prezentat aceleași defecte.
Experiența poate varia în funcție de distanța interpupilară. Ochelarii acceptă valori cuprinse între 57 și 66 de milimetri. Autorul recenziei are o distanță de 71 de milimetri. Acest lucru ar fi putut accentua problemele observate.
Pe un desktop, rezoluția Full HD poate părea modestă. Diferența este vizibilă mai ales dacă folosești deja un monitor OLED ultrawide. Ochelarii devin însă mult mai interesanți alături de un PC portabil. Conectarea se face printr-un singur cablu USB-C.
Combinația este potrivită pentru dispozitive precum ROG Xbox Ally și Ally X. Ecranul mic al consolei este înlocuit de o suprafață virtuală enormă. Poți juca pe canapea, în mașină sau în aeroport. Nu mai ai nevoie de un monitor separat.
Control Dock extinde compatibilitatea, dar prețul rămâne problema principală
Pachetul include ROG Control Dock. Acesta permite conectarea ochelarilor la un PC desktop, Xbox, PlayStation sau Nintendo Switch. Unitatea are două intrări HDMI și o conexiune DisplayPort. Mai sunt disponibile porturi USB-C pentru alimentare, date și transmiterea imaginii.
Setările pot fi modificate prin meniul afișat direct în ochelari. Dock-ul are și un joystick fizic. Pe Windows poate fi utilizată aplicația Asus DisplayWidget Center. Aceasta controlează luminozitatea, temperatura culorilor, dimensiunea ecranului și nivelul lentilelor electrocromice.
ROG Xreal R1 este un produs construit bine. Imaginea la 120 Hz este clară. Ecranul virtual este impresionant. Compatibilitatea este extinsă. Dispozitivul se integrează și în gama de tehnologii prezentate de ASUS la Computex 2026.
Problema este prețul de 849,99 dolari. Xreal One Pro costă 599 de dolari. Xreal One S pornește de la 449 de dolari. RayNeo Air 4 Pro este și mai ieftin. Modul de 240 Hz nu pare suficient pentru a justifica diferența.
ROG Xreal R1 arată cât de atractiv poate deveni gamingul portabil pe un ecran virtual. Totuși, produsul rămâne destinat unui public restrâns. Tehnologia este promițătoare. Prețul și problemele modului de 240 Hz o împiedică însă să devină o alegere pentru majoritatea jucătorilor.