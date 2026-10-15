ASUS duce monitoarele de gaming aproape de pragul de 1.000 Hz. Noul ROG Strix XG27ACNS ajunge la 920 Hz, dar există o condiție

Trei moduri de funcționare, iar cel mai rapid ajunge la 920 Hz

În rezoluția nativă QHD, 2560 × 1440 pixeli, ROG Strix XG27ACNS poate funcționa la maximum 475 Hz, în modul overclock. Dacă rezoluția este redusă la Full HD, 1920 × 1080 pixeli, rata de refresh urcă la 620 Hz. Abia la rezoluția HD de 1280 × 720 pixeli monitorul ajunge la valoarea spectaculoasă de 920 Hz.

În practică, modul de 920 Hz nu este gândit pentru jocuri în care grafica și rezoluția sunt prioritare, ci pentru titlurile competitive în care fiecare milisecundă poate conta. Counter-Strike 2, Valorant sau alte jocuri esports sunt exemplele evidente, deși pentru a profita efectiv de o asemenea rată de refresh este nevoie și de un PC capabil să genereze un număr extrem de ridicat de cadre pe secundă.

ASUS a experimentat tot mai mult în ultima perioadă cu monitoare dedicate gamingului competitiv. Compania a prezentat inclusiv modele OLED orientate către esports, iar ROG Strix XG27ACNS duce filosofia într-o direcție diferită: panou IPS și frecvențe extrem de ridicate.

Panou Fast IPS și timp de răspuns de numai 0,3 ms

ROG Strix XG27ACNS folosește un panou Fast IPS de 27 de inci, cu rezoluție nativă QHD și suprafață antireflex. ASUS indică un timp de răspuns de 1 ms GTG, cu un minim declarat de 0,3 ms. Monitorul acoperă 95% din spațiul de culoare DCI-P3 și 120% sRGB și oferă suport HDR10 și certificare VESA DisplayHDR 400.

Modelul este compatibil atât cu AMD FreeSync Premium, cât și cu NVIDIA G-SYNC Compatible și include tehnologia ELMB Sync pentru reducerea efectului de motion blur. ASUS adaugă și câteva funcții software dedicate jocurilor, între care Dynamic Crosshair, Dynamic Shadow Boost și AI Visual.

Compania a prezentat anul acesta mai multe monitoare ASUS cu rate de refresh foarte ridicate. La Computex 2026, de exemplu, ASUS a arătat modele OLED de 540 Hz, precum și monitoare capabile să comute între rezoluții și frecvențe diferite.

HDMI 2.1, DisplayPort și USB-C pentru noul monitor ASUS

La capitolul conectivitate, ROG Strix XG27ACNS oferă DisplayPort 1.4, un port HDMI 2.1 cu lățime de bandă de 48 Gbps și USB-C cu DisplayPort Alt Mode. Portul USB-C poate furniza și o putere de până la 15 W dispozitivelor conectate. Monitorul include și ieșire pentru căști.