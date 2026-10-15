ASUS duce monitoarele de gaming aproape de pragul de 1.000 Hz. Noul ROG Strix XG27ACNS ajunge la 920 Hz, dar există o condiție
ASUS împinge din nou limitele ratelor de refresh pentru gamingul competitiv cu ROG Strix XG27ACNS, un monitor de 27 de inci capabil să ajungă la nu mai puțin de 920 Hz. Cifra îl apropie surprinzător de mult de pragul de 1.000 Hz, însă vine cu un compromis important: frecvența maximă este disponibilă doar când rezoluția scade la 1280 × 720 pixeli. Informația a fost detaliată pe 15 octombrie de publicația germană Igor’sLAB și este confirmată de specificațiile oficiale ASUS.
Noul model face parte din strategia ASUS de a oferi mai multe combinații între rezoluție și refresh rate pe același monitor, printr-un sistem denumit Triple Mode. Este o abordare orientată în special către esports, unde un jucător poate prefera o rezoluție mai mică dacă astfel obține mai multe cadre pe secundă și o imagine actualizată mult mai rapid.
Trei moduri de funcționare, iar cel mai rapid ajunge la 920 Hz
În rezoluția nativă QHD, 2560 × 1440 pixeli, ROG Strix XG27ACNS poate funcționa la maximum 475 Hz, în modul overclock. Dacă rezoluția este redusă la Full HD, 1920 × 1080 pixeli, rata de refresh urcă la 620 Hz. Abia la rezoluția HD de 1280 × 720 pixeli monitorul ajunge la valoarea spectaculoasă de 920 Hz.
În practică, modul de 920 Hz nu este gândit pentru jocuri în care grafica și rezoluția sunt prioritare, ci pentru titlurile competitive în care fiecare milisecundă poate conta. Counter-Strike 2, Valorant sau alte jocuri esports sunt exemplele evidente, deși pentru a profita efectiv de o asemenea rată de refresh este nevoie și de un PC capabil să genereze un număr extrem de ridicat de cadre pe secundă.
ASUS a experimentat tot mai mult în ultima perioadă cu monitoare dedicate gamingului competitiv. Compania a prezentat inclusiv modele OLED orientate către esports, iar ROG Strix XG27ACNS duce filosofia într-o direcție diferită: panou IPS și frecvențe extrem de ridicate.
Panou Fast IPS și timp de răspuns de numai 0,3 ms
ROG Strix XG27ACNS folosește un panou Fast IPS de 27 de inci, cu rezoluție nativă QHD și suprafață antireflex. ASUS indică un timp de răspuns de 1 ms GTG, cu un minim declarat de 0,3 ms. Monitorul acoperă 95% din spațiul de culoare DCI-P3 și 120% sRGB și oferă suport HDR10 și certificare VESA DisplayHDR 400.
Modelul este compatibil atât cu AMD FreeSync Premium, cât și cu NVIDIA G-SYNC Compatible și include tehnologia ELMB Sync pentru reducerea efectului de motion blur. ASUS adaugă și câteva funcții software dedicate jocurilor, între care Dynamic Crosshair, Dynamic Shadow Boost și AI Visual.
Compania a prezentat anul acesta mai multe monitoare ASUS cu rate de refresh foarte ridicate. La Computex 2026, de exemplu, ASUS a arătat modele OLED de 540 Hz, precum și monitoare capabile să comute între rezoluții și frecvențe diferite.
HDMI 2.1, DisplayPort și USB-C pentru noul monitor ASUS
La capitolul conectivitate, ROG Strix XG27ACNS oferă DisplayPort 1.4, un port HDMI 2.1 cu lățime de bandă de 48 Gbps și USB-C cu DisplayPort Alt Mode. Portul USB-C poate furniza și o putere de până la 15 W dispozitivelor conectate. Monitorul include și ieșire pentru căști.
Standul poate fi reglat pe înălțime cu până la 110 mm și permite înclinarea, rotirea laterală și trecerea în modul portret. Monitorul este compatibil și cu monturile VESA 100 × 100 mm. Greutatea este de aproximativ 6,1 kg cu stand și patru kilograme fără acesta.
ROG Strix XG27ACNS fusese inclus de ASUS și în gama prezentată în jurul Gamescom 2026, însă apariția paginii complete de produs și a specificațiilor detaliate readuce în atenție una dintre cele mai neobișnuite cifre din actuala cursă a hardware-ului de gaming ASUS ROG: 920 Hz pe un monitor de 27 de inci.
ASUS nu afișează momentan pe pagina globală un preț pentru ROG Strix XG27ACNS, iar disponibilitatea comercială poate varia în funcție de regiune. Cert este că războiul ratelor de refresh se apropie rapid de o bornă care, până nu demult, părea greu de imaginat pe un monitor comercial: 1.000 Hz.