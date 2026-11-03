Mario Kart World arată spectaculos cu NVIDIA DLSS 5. Jocul de Nintendo Switch 2 pare desprins dintr-un film de animație VIDEO

Cum ar arăta jocurile Nintendo dacă ar beneficia de tehnologii grafice comparabile cu cele utilizate pentru cele mai avansate producții de PC? Un experiment recent oferă un răspuns spectaculos. „Mario Kart World”, unul dintre titlurile importante pentru Nintendo Switch 2, a fost rulat pe calculator cu ajutorul tehnologiei NVIDIA DLSS 5 Neural Rendering, iar rezultatul vizual amintește de filmele de animație din universul Super Mario. Personajele, iluminarea și reflexiile capătă un aspect cinematografic, diferit de cel al versiunii originale.

Potrivit publicației internaționale Wccftech, demonstrația a fost realizată de creatorul de conținut ChillyWillMD, care a publicat un videoclip cu jocul rulat printr-un emulator de Nintendo Switch 2. Experimentul arată potențialul noilor tehnologii de randare bazate pe inteligență artificială, dar ridică și întrebări despre viitorul graficii pe consolele Nintendo.

Mario Kart World, transformat de NVIDIA DLSS 5 într-o experiență cinematografică

În videoclipul publicat online, „Mario Kart World” rulează pe un PC echipat cu o placă video NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti și un procesor Intel Core i9-13900K. Jocul atinge aproximativ 60 de cadre pe secundă, o performanță interesantă în contextul în care emularea Nintendo Switch 2 se află încă într-un stadiu incipient.

Totuși, adevărata atracție a demonstrației nu este performanța, ci aspectul grafic. Activarea NVIDIA DLSS 5 Neural Rendering schimbă considerabil felul în care sunt reprezentate personajele, vehiculele și mediile din joc.

Iluminarea devine mai complexă, materialele par mai realiste, iar scenele capătă o profunzime vizuală care amintește de producțiile cinematografice animate. În anumite secvențe, diferența față de jocul original este atât de mare încât imaginile par desprinse dintr-un film Super Mario, nu dintr-un titlu destinat unei console portabile.

Tehnologia utilizează inteligența artificială pentru a îmbunătăți aspectul imaginilor generate de motorul grafic, intervenind asupra iluminării și modului în care sunt reprezentate materialele.

Rezultatul este interesant mai ales pentru că „Mario Kart World” folosește un stil artistic puternic stilizat, cu personaje animate și culori intense. NVIDIA DLSS 5 demonstrează astfel că poate produce schimbări spectaculoase și în jocurile care nu urmăresc realismul fotografic.

Experimentul nu este însă perfect. Pot fi observate margini zimțate în jurul unor personaje și obiecte, precum și zgomot vizual în zonele iluminate de farurile karturilor.

Aceste imperfecțiuni arată că tehnologia are încă limitări atunci când este aplicată unui joc care nu a fost dezvoltat special pentru utilizarea sa.

Cum funcționează DLSS 5 și de ce este diferit de tehnologiile grafice anterioare

NVIDIA DLSS 5 reprezintă o evoluție importantă a tehnologiilor de randare neurală. Spre deosebire de soluțiile clasice de upscaling, care urmăresc în principal îmbunătățirea rezoluției imaginii și a performanței, noua generație utilizează modele AI pentru a modifica și îmbogăți aspectul vizual al scenelor.

Conform explicațiilor oficiale NVIDIA, tehnologia 3D-Guided Neural Rendering pornește de la imaginile generate de motorul jocului și adaugă detalii de iluminare și materiale, păstrând structura tridimensională a scenei.

Acest proces poate transforma felul în care sunt reprezentate suprafețele, umbrele, reflexiile și alte elemente grafice, fără să fie necesară reconstruirea completă a jocului.

Tehnologia a atras deja atenția industriei, iar debutul DLSS 5 în NBA 2K27 a demonstrat interesul NVIDIA pentru apropierea graficii jocurilor de calitatea efectelor vizuale cinematografice.

Totuși, utilizarea inteligenței artificiale în acest mod nu garantează întotdeauna rezultate superioare. În anumite situații, tehnologia poate modifica excesiv aspectul personajelor sau poate introduce detalii care nu respectă în totalitate direcția artistică originală.

Așa cum au arătat și alte experimente cu DLSS 5, rezultatele depind de joc, de implementare și de modul în care modelele AI interpretează imaginile.

În cazul „Mario Kart World”, transformarea pare potrivită pentru universul colorat al Nintendo, chiar dacă nu toate elementele grafice sunt redate impecabil.

Ar putea Nintendo Switch 3 să folosească NVIDIA DLSS 5?

Demonstrația este interesantă și din perspectiva viitorului consolelor Nintendo. Spre deosebire de PlayStation și Xbox, sistemele Nintendo Switch utilizează tehnologii hardware dezvoltate în colaborare cu NVIDIA.

Nintendo Switch 2 beneficiază deja de o versiune adaptată a tehnologiei DLSS Super Resolution, utilizată pentru îmbunătățirea calității imaginii în anumite jocuri.

Prin urmare, nu este exclus ca o viitoare generație de console Nintendo să integreze funcții mai avansate, precum Frame Generation sau Neural Rendering. Totuși, aceasta rămâne o posibilitate tehnologică, nu un plan confirmat oficial de compania japoneză.

Un obstacol important îl reprezintă resursele hardware. Tehnologiile de randare neurală necesită putere de procesare, iar Nintendo a preferat în mod tradițional să echilibreze performanța cu autonomia bateriei, dimensiunile consolei și costurile de producție.

De asemenea, demonstrația realizată pe PC nu înseamnă că „Mario Kart World” va primi oficial suport NVIDIA DLSS 5 pe Nintendo Switch 2.

Este vorba despre un experiment neoficial, posibil datorită progreselor recente în emularea consolei. Acest domeniu continuă să avanseze, după cum au demonstrat și testele prin care jocurile Nintendo au fost rulate neoficial pe alte platforme.

Cu toate acestea, videoclipul publicat de ChillyWillMD oferă o imagine interesantă asupra direcției în care s-ar putea îndrepta industria jocurilor video.

Dacă tehnologiile de randare neurală vor deveni suficient de eficiente pentru dispozitivele portabile, diferența dintre grafica unui joc și imaginile unui film de animație ar putea deveni tot mai greu de observat.

Pentru moment, „Mario Kart World” cu NVIDIA DLSS 5 rămâne o demonstrație tehnologică spectaculoasă, care arată cât de mult poate transforma inteligența artificială aspectul unui joc fără modificarea fundamentală a gameplay-ului.