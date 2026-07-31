Cum poate fi păcălit Copilot să copieze instrucțiuni ascunse

Scenariul demonstrat de cercetător pornește de la un document Word care conține instrucțiuni ascunse vizual. Acestea sunt invizibile pentru persoana care deschide fișierul, însă pot fi interpretate de modelul de inteligență artificială atunci când documentul este folosit drept sursă într-o sesiune Copilot, anunță The Hacker News.

În testele realizate, Copilot nu s-a limitat la analiza documentului, ci a tratat instrucțiunile ascunse ca și cum ar fi făcut parte din cererea persoanei care îl folosea. Drept rezultat, AI a modificat automat valorile financiare din raport, reducându-le la jumătate, iar apoi a copiat aceleași instrucțiuni ascunse în documentul nou creat.

Astfel, fișierul generat devenea la rândul său un „transportator” al comenzilor ascunse. Dacă era folosit ulterior într-o altă sesiune Copilot, comportamentul se repeta.

Atacul nu se propagă singur, dar poate afecta documentele interne

Cercetătorul subliniază că vulnerabilitatea nu funcționează fără intervenția unei persoane. Este nevoie ca documentul compromis să fie inclus în contextul analizat de Copilot, fie ca fișier atașat, fie prin intermediul OneDrive și al sistemului Work IQ, care selectează documentele relevante pentru redactare sau editare.

De asemenea, problema nu execută cod malițios și nu instalează programe pe calculator. Totuși, ea poate modifica informațiile din documentele generate și poate ascunde instrucțiunile care au produs schimbările, ceea ce face manipularea dificil de observat.

În demonstrația realizată de Måløy, după eliminarea documentului original, un raport deja „infectat” cu instrucțiunile ascunse a fost suficient pentru ca o nouă sesiune Copilot să repete modificările asupra unui alt document.

Microsoft a aplicat măsuri de protecție, dar problema nu este considerată complet rezolvată

Potrivit cronologiei publicate de cercetător, Microsoft a confirmat existența comportamentului raportat și a introdus două măsuri de atenuare. Prima a blocat forma inițială a instrucțiunilor folosite în demonstrație, iar a doua a constat în actualizarea modelului AI la GPT-5.5.