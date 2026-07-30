Microsoft, investigată în Europa după scumpirea abonamentelor Microsoft 365 cu AI
Microsoft este din nou în atenția autorităților de reglementare, de această dată în Marea Britanie. Competition and Markets Authority (CMA) a deschis o investigație pentru a stabili dacă gigantul american și-a informat suficient de clar clienții atunci când a introdus funcțiile bazate pe inteligență artificială în abonamentele Microsoft 365 și a majorat prețurile.
Ancheta nu vizează tehnologia Copilot în sine, ci modul în care au fost comunicate modificările de abonament și dacă oamenii au înțeles că aveau posibilitatea să aleagă o variantă mai ieftină, fără funcțiile AI, scrie The Register.
Cum au ajuns clienții să plătească mai mult
Totul a început în ianuarie 2025, când Microsoft a inclus Copilot în abonamentele Microsoft 365 Personal și Family. La reînnoirea abonamentului, clienții existenți au fost mutați automat către noile planuri, care includeau funcțiile de inteligență artificială și aveau un preț mai mare.
Cei care nu doreau Copilot puteau păstra un abonament mai ieftin, denumit Microsoft 365 Classic, însă era necesar să schimbe manual planul sau să anuleze abonamentul existent.
În Marea Britanie, diferența de preț pentru varianta cu Copilot era de 25 de lire sterline pe an.
Autoritățile verifică dacă informațiile au fost suficient de clare
Competition and Markets Authority spune că va analiza dacă Microsoft le-a oferit clienților toate informațiile necesare înainte ca aceștia să ia o decizie privind reînnoirea abonamentului.
Investigația urmărește să stabilească dacă diferențele dintre planurile disponibile și costurile acestora au fost prezentate într-un mod clar și ușor de înțeles. Deocamdată, autoritatea britanică subliniază că ancheta se află într-o fază incipientă și că nu a concluzionat dacă Microsoft a încălcat legislația privind protecția consumatorilor.
Hayley Fletcher, director pentru protecția consumatorilor în cadrul CMA, a declarat că atunci când o companie modifică structura abonamentelor, clienții trebuie să primească informații clare și la timp despre toate opțiunile disponibile.
Microsoft spune că va colabora cu autoritățile
Compania a transmis că încrederea și transparența față de clienți reprezintă priorități și că analizează acuzațiile formulate de autoritatea britanică.
Microsoft afirmă că va coopera cu CMA pe parcursul investigației și reamintește că a publicat explicații despre modul în care abonații puteau trece la varianta Classic, evitând astfel funcțiile AI și majorarea de preț.
Nu este însă prima dată când schimbarea provoacă reacții din partea autorităților. În 2025, parlamentari britanici au cerut explicații privind integrarea Copilot în Microsoft 365 și modalitatea prin care clienții puteau renunța la noul plan. Ulterior, autoritățile din Australia au determinat compania să își ceară scuze pentru faptul că nu a comunicat suficient de clar existența abonamentului Classic, mai ieftin.
Presiunea asupra marilor companii AI continuă să crească
Investigația vine într-un moment în care autoritățile din Europa și din alte regiuni urmăresc cu mai multă atenție modul în care marile companii introduc funcții bazate pe inteligență artificială în produsele lor comerciale.
Pentru Microsoft, rezultatul anchetei din Marea Britanie ar putea deveni un nou test privind transparența politicilor de abonament și modul în care sunt prezentate costurile suplimentare generate de serviciile AI. Chiar dacă investigația este abia la început, aceasta ar putea influența felul în care compania va comunica pe viitor modificările aduse abonamentelor Microsoft 365.