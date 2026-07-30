Microsoft, investigată în Europa după scumpirea abonamentelor Microsoft 365 cu AI

Cum au ajuns clienții să plătească mai mult

Totul a început în ianuarie 2025, când Microsoft a inclus Copilot în abonamentele Microsoft 365 Personal și Family. La reînnoirea abonamentului, clienții existenți au fost mutați automat către noile planuri, care includeau funcțiile de inteligență artificială și aveau un preț mai mare.

Cei care nu doreau Copilot puteau păstra un abonament mai ieftin, denumit Microsoft 365 Classic, însă era necesar să schimbe manual planul sau să anuleze abonamentul existent.

În Marea Britanie, diferența de preț pentru varianta cu Copilot era de 25 de lire sterline pe an.

Autoritățile verifică dacă informațiile au fost suficient de clare

Competition and Markets Authority spune că va analiza dacă Microsoft le-a oferit clienților toate informațiile necesare înainte ca aceștia să ia o decizie privind reînnoirea abonamentului.

Investigația urmărește să stabilească dacă diferențele dintre planurile disponibile și costurile acestora au fost prezentate într-un mod clar și ușor de înțeles. Deocamdată, autoritatea britanică subliniază că ancheta se află într-o fază incipientă și că nu a concluzionat dacă Microsoft a încălcat legislația privind protecția consumatorilor.

Hayley Fletcher, director pentru protecția consumatorilor în cadrul CMA, a declarat că atunci când o companie modifică structura abonamentelor, clienții trebuie să primească informații clare și la timp despre toate opțiunile disponibile.

Microsoft spune că va colabora cu autoritățile

Compania a transmis că încrederea și transparența față de clienți reprezintă priorități și că analizează acuzațiile formulate de autoritatea britanică.