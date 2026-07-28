Microsoft își trimite propria armată de agenți AI după hackeri. Noul model caută breșe și scrie singur soluțiile

Un model construit special pentru găsirea vulnerabilităților

MAI-Cyber-1-Flash nu este un chatbot obișnuit adaptat superficial pentru securitate. Microsoft spune că modelul a fost antrenat special pentru analizarea codului și identificarea vulnerabilităților. Este un model compact, derivat din familia MAI-Thinking-1 și optimizat pentru sarcini tehnice.

Modelul este integrat în MDASH. Acesta este sistemul multi-agent al Microsoft pentru descoperirea, validarea și remedierea problemelor software. Compania a folosit deja MDASH pentru a descoperi vulnerabilități în Windows, iar noul model ar trebui să-i crească viteza și să-i reducă costurile.

MDASH include peste 100 de agenți. Unii analizează codul. Alții verifică dacă o problemă semnalată este reală. Alte componente încearcă să demonstreze că vulnerabilitatea poate fi exploatată și propun o corecție.

MAI-Cyber-1-Flash ar urma să rezolve până la 90% dintre sarcinile obișnuite. Pentru cele mai dificile 10%, sistemul poate apela la modele mai mari, precum GPT-5.4. Microsoft susține că această combinație reduce costurile cu aproximativ 50%.

Perception trimite echipe AI în lupta cu atacatorii

Perception extinde sistemul dincolo de simpla analiză a codului. Platforma este construită pentru a coordona mai multe echipe de agenți specializați. Aceștia pot monitoriza infrastructura, simula atacuri, verifica alerte și lua măsuri corective.

Echipele roșii joacă rolul atacatorilor. Ele încearcă să identifice traseele pe care le-ar putea folosi un hacker. Pot simula comportamentul unor grupări cunoscute și pot estima ce vulnerabilități ar fi atacate mai întâi.

Echipele albastre se ocupă de apărare. Ele analizează alertele și stabilesc care incidente sunt periculoase. Echipele verzi intervin apoi pentru corectarea configurațiilor, blocarea amenințărilor și repararea codului vulnerabil.