O veveriță vie, trimisă la biroul Meta: incidentul absurd care a ajuns să trimită un angajat la spital
Meta a avut parte de un episod greu de imaginat chiar și pentru o companie obișnuită cu haosul intern. O veveriță vie ar fi fost livrată prin poștă la unul dintre birourile companiei din Bangkok, Thailanda, iar animalul a scăpat în clădire și a provocat panică timp de aproximativ 20 de minute, potrivit Futurism. Incidentul s-a încheiat cu prinderea rozătoarei, dar și cu un angajat zgâriat la deget, care a fost dus la spital pentru investigații.
Povestea pare desprinsă dintr-o satiră despre viața la birou în Big Tech, dar vine într-un moment în care Meta se confruntă deja cu nemulțumiri interne, concedieri, restructurări și presiuni legate de inteligența artificială.
Într-un asemenea context, o veveriță care fuge prin birou nu este doar o întâmplare bizară. Este și genul de episod care devine imediat legendă internă, mai ales într-o companie în care moralul angajaților pare să fi trecut prin multe încercări în ultima perioadă.
Cum a ajuns o veveriță să alerge prin biroul Meta
Incidentul ar fi avut loc într-o clădire Meta din Bangkok, unde animalul a fost primit într-un colet. Potrivit relatărilor apărute în presa americană, livrarea ar fi fost acceptată de o persoană din exterior, angajată printr-o firmă de curățenie.
Nu este clar cine a trimis veverița și de ce. Nu se știe nici dacă expeditorul a avut vreo intenție de farsă, protest sau pur și simplu a fost o situație scăpată de sub control. Cert este că animalul a reușit să iasă din pachet și să se plimbe nestingherit prin birou.
Timp de aproximativ 20 de minute, veverița ar fi alergat prin spațiul de lucru, spre uimirea angajaților. Încercările de a o prinde au dus și la un incident medical minor, după ce un lucrător a fost zgâriat la deget.
Persoana rănită a primit primul ajutor și a fost ulterior dusă la spital pentru verificări. În cazul mușcăturilor sau zgârieturilor provocate de animale sălbatice, chiar și o rană mică poate necesita evaluare medicală, mai ales pentru prevenirea infecțiilor.
După ce animalul a fost prins, povestea nu s-a terminat. Dimpotrivă, a început să circule rapid printre angajați, care au transformat incidentul într-un subiect de glume interne.
Angajații au transformat incidentul în meme
Potrivit relatărilor citate, angajații Meta au reacționat exact cum te-ai aștepta într-o companie dominată de cultura internetului: cu meme-uri, glume și conținut generat de AI. Un angajat ar fi creat chiar un videoclip fals, în stilul unui curs de training HR, despre „bune practici” în caz de atac al unei veverițe la birou.
Altcineva ar fi modificat celebra notificare Facebook „Marked Safe”, astfel încât să pară că angajații s-au declarat în siguranță după „atacul veveriței Meta”. Pentru o companie care deține Facebook, Instagram și WhatsApp, ironia este greu de ratat.
Momentul a venit într-o perioadă în care angajații Meta ar fi deja afectați de restructurări și presiune internă. În ultimele luni, au apărut relatări despre moralul scăzut al angajaților Meta, pe fondul concedierilor și al mutărilor accelerate spre divizii axate pe AI.
În acest decor, un incident absurd cu o veveriță a devenit, paradoxal, o pauză comică. Nu a fost neapărat o veste bună, mai ales pentru persoana rănită, dar a fost suficient de neobișnuit încât să rupă monotonia unei perioade tensionate.
Meta nu a oferit comentarii ample despre episod. Potrivit relatărilor, persoana care ar fi acceptat coletul a fost sancționată intern și ar fi promis că va respecta mai strict regulile pentru a evita repetarea unei asemenea situații.
De ce povestea spune mai mult decât pare
La prima vedere, povestea este doar o ciudățenie: cineva a trimis o veveriță, animalul a scăpat, oamenii au râs, cineva a ajuns la spital. Totuși, felul în care incidentul a devenit viral intern spune ceva despre atmosfera din companie.
Când angajații transformă imediat un episod minor într-un fenomen de birou, înseamnă că există deja un teren fertil pentru ironie. Meta trece printr-o perioadă în care haosul din echipele AI și presiunea pentru performanță au devenit subiecte intens discutate.
În plus, compania este prinsă într-o cursă tehnologică uriașă, în care încearcă să integreze AI în aproape toate produsele sale. Pentru utilizatori, asta se vede deja prin funcții precum Meta AI în Facebook, Instagram și WhatsApp, dar pentru angajați poate însemna presiune, reorganizări și noi reguli interne.
Într-un astfel de climat, o veveriță care aleargă prin birou devine mai mult decât o întâmplare bizară. Devine o metaforă involuntară pentru o companie care încearcă să controleze totul, dar încă poate fi dată peste cap de ceva complet imprevizibil.
Rămâne neclar ce s-a întâmplat cu veverița după ce a fost prinsă. La fel de neclar este și cine a decis că un colet cu un animal viu ar trebui să ajungă la Meta.
Ce este sigur, însă, este că episodul va rămâne mult timp în folclorul intern al companiei. Într-un an dominat de AI, restructurări și tensiuni, veverița din Bangkok a reușit să facă exact ce fac cele mai bune meme-uri: să transforme o situație absurdă într-o poveste pe care toată lumea vrea să o repete.