O veveriță vie, trimisă la biroul Meta: incidentul absurd care a ajuns să trimită un angajat la spital

Într-un asemenea context, o veveriță care fuge prin birou nu este doar o întâmplare bizară. Este și genul de episod care devine imediat legendă internă, mai ales într-o companie în care moralul angajaților pare să fi trecut prin multe încercări în ultima perioadă.

Cum a ajuns o veveriță să alerge prin biroul Meta

Incidentul ar fi avut loc într-o clădire Meta din Bangkok, unde animalul a fost primit într-un colet. Potrivit relatărilor apărute în presa americană, livrarea ar fi fost acceptată de o persoană din exterior, angajată printr-o firmă de curățenie.

Nu este clar cine a trimis veverița și de ce. Nu se știe nici dacă expeditorul a avut vreo intenție de farsă, protest sau pur și simplu a fost o situație scăpată de sub control. Cert este că animalul a reușit să iasă din pachet și să se plimbe nestingherit prin birou.

Timp de aproximativ 20 de minute, veverița ar fi alergat prin spațiul de lucru, spre uimirea angajaților. Încercările de a o prinde au dus și la un incident medical minor, după ce un lucrător a fost zgâriat la deget.

Persoana rănită a primit primul ajutor și a fost ulterior dusă la spital pentru verificări. În cazul mușcăturilor sau zgârieturilor provocate de animale sălbatice, chiar și o rană mică poate necesita evaluare medicală, mai ales pentru prevenirea infecțiilor.

După ce animalul a fost prins, povestea nu s-a terminat. Dimpotrivă, a început să circule rapid printre angajați, care au transformat incidentul într-un subiect de glume interne.

Angajații au transformat incidentul în meme

Potrivit relatărilor citate, angajații Meta au reacționat exact cum te-ai aștepta într-o companie dominată de cultura internetului: cu meme-uri, glume și conținut generat de AI. Un angajat ar fi creat chiar un videoclip fals, în stilul unui curs de training HR, despre „bune practici” în caz de atac al unei veverițe la birou.