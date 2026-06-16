Haos în noua echipă AI de la Meta. Angajații descriu divizia lui Zuckerberg drept un „gulag” corporatist

O echipă uriașă, dar cu moralul la pământ

Divizia Applied AI ar avea aproximativ 6.500 de angajați, printre care ingineri și product manageri mutați în noua structură după mai multe valuri de restructurări. În teorie, echipa ar trebui să accelereze dezvoltarea modelelor AI ale Meta și să susțină planurile companiei într-o cursă tot mai dură cu rivali precum OpenAI, Google și Anthropic.

În practică, unii angajați descriu munca drept epuizantă și lipsită de sens. Potrivit Wired, oamenii din interior au vorbit despre sarcini repetitive, precum generarea de puzzle-uri pentru testarea modelelor AI. Un angajat a comparat experiența cu un „gulag”, spunând că nu mai simte niciun scop profesional, interacționează foarte puțin cu ceilalți și primește doar sarcini săptămânale mecanice.

Tensiunile au ajuns inclusiv în întâlniri interne. O prezentare destinată angajaților ar fi fost întreruptă de un lucrător furios, care a lansat acuzații dure la adresa unui executiv Meta AI și i-a încurajat pe colegi să îi transmită mesaje critice. Episodul a devenit rapid un simbol al atmosferei tensionate din interiorul companiei.

Problema nu este doar rutina. Mulți angajați ar fi ajuns în noua unitate fără să simtă că au avut o alegere reală, după concedieri și reorganizări succesive. Pentru o companie care încearcă să se prezinte drept una dintre cele mai importante forțe ale viitorului AI, imaginea unei echipe-cheie care se simte împinsă într-o muncă fără sens este o vulnerabilitate serioasă.

Meta vrea superinteligență, dar angajații se tem de supraveghere

Criza de moral vine pe fondul unei transformări mult mai ample. Meta a mutat mii de angajați spre roluri legate de AI și a redus forța de muncă prin concedieri importante. În același timp, compania a lansat inițiative interne prin care vrea să colecteze date despre felul în care angajații folosesc computerele, inclusiv mișcări de mouse, clickuri, apăsări de taste și capturi de ecran, pentru a antrena modele capabile să execute sarcini de birou.

Meta susține că aceste date nu sunt folosite pentru evaluarea performanței angajaților și că există măsuri pentru protejarea informațiilor sensibile. Totuși, inițiativa a provocat rezistență internă. Peste 1.600 de angajați ar fi semnat o petiție împotriva proiectului, considerându-l o formă prea intruzivă de monitorizare.

Andrew Bosworth, directorul de tehnologie al Meta, a descris într-un memo viziunea companiei: un viitor în care agenții AI fac o mare parte din muncă, iar oamenii îi coordonează, îi verifică și îi ajută să devină mai buni. Pe hârtie, ideea sună ca o transformare tehnologică majoră. În birouri, însă, poate fi percepută ca o amenințare directă la adresa rolului angajaților.