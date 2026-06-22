Meta a tăiat mii de joburi pentru AI, iar propriul director tehnic recunoaște că moralul angajaților s-a prăbușit

Bosworth a comparat actuala stare de spirit cu momentele dificile de după scandalul Cambridge Analytica, când datele a milioane de utilizatori Facebook au fost folosite în scop politic fără consimțământul lor clar. Chiar și atunci, însă, problema era una de imagine publică și de încredere externă. Acum, criza pare să fie în interiorul companiei, printre oamenii care ar trebui să construiască viitorul AI imaginat de Zuckerberg.

Concedieri, mutări forțate și presiune pentru inteligența artificială

Meta a disponibilizat aproximativ 10% din forța de muncă în luna mai, ceea ce a însemnat în jur de 8.000 de oameni. Reducerile au fost justificate prin nevoia de eficientizare și prin costurile uriașe ale strategiei de inteligență artificială, de la centre de date și cipuri, până la modele noi și infrastructură pentru agenți AI.

Pentru angajații rămași, problemele nu s-au oprit odată cu anunțurile de concediere. Potrivit relatărilor apărute în presa americană, încă aproximativ 10% dintre angajați au fost mutați către echipe care lucrează la antrenarea și evaluarea modelelor AI. Unii au privit această tranziție ca pe o mutare obligatorie către activități mai repetitive, mai apropiate de etichetarea de date și testarea sistemelor decât de joburile creative sau tehnice pe care le aveau înainte.

În cadrul noii divizii Applied AI, formată pentru a sprijini Meta Superintelligence Labs, mai mulți angajați au descris o atmosferă de confuzie, lipsă de direcție și muncă lipsită de sens. Echipa, formată din aproximativ 6.500 de ingineri și manageri de produs, ar fi primit sarcini precum crearea de puzzle-uri și teste pentru a verifica felul în care modelele AI rezolvă probleme.

Pentru o parte dintre oamenii mutați în această structură, diferența dintre dezvoltarea de produse și noile activități a fost greu de acceptat. Nu este vorba doar despre o schimbare de proiect, ci despre sentimentul că expertiza lor este folosită pentru a ajuta la dezvoltarea unor sisteme care, în viitor, le-ar putea reduce propriul rol în companie.

Hackathonul lui Zuckerberg nu a avut efectul dorit

În încercarea de a ridica moralul angajaților, Mark Zuckerberg a propus organizarea unui hackathon intern dedicat AI, programat pentru perioada 14-16 iulie. Ideea era prezentată drept o ocazie pentru colaborare, creativitate și reconectare între echipe, într-un moment în care Meta încearcă să accelereze inovația în zona inteligenței artificiale.

Reacția angajaților a fost însă rece. Mai multe mesaje interne citate de WIRED arată că oamenii se simt deja suprasolicitați după concedieri, au mai puțini colegi cu care să împartă sarcinile și nu văd de ce ar trebui să își consume timpul liber pentru un proiect care nu le-ar influența evaluarea de performanță.