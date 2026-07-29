O treaptă Falcon 9 va lovi Luna cu forța a 2,8 tone de TNT. Craterul pe care îl lasă SpaceX

Cum a ajuns treapta Falcon 9 pe o traiectorie spre Lună

Treapta superioară a fost lansată în 2025. Ea a ajutat la trimiterea spre Lună a modulului Blue Ghost 1, dezvoltat de Firefly Aerospace, și a modulului Resilience, construit de compania japoneză ispace.

Blue Ghost a reușit să aselenizeze. Resilience s-a prăbușit după pierderea comunicațiilor. Treapta Falcon 9 și-a încheiat misiunea după separarea încărcăturilor, dar nu mai avea suficient combustibil pentru a reveni controlat spre Pământ sau pentru a fi trimisă într-o orbită sigură.

Obiectul a rămas pe o orbită înaltă și instabilă, care intersectează traiectoria Lunii. Influența gravitațională a Pământului, Lunii și Soarelui i-a modificat treptat drumul. Astronomii au observat în mai 2026 că impactul devenise inevitabil.

Cazul arată cât de complicată este problema reprezentată de gunoiul spațial. Resturile nu se află doar în apropierea Pământului. Odată cu intensificarea misiunilor lunare, și spațiul dintre planeta noastră și Lună începe să se aglomereze.

Impactul va produce un crater de până la 30 de metri

Treapta are o masă estimată la aproximativ 4.000 de kilograme. Ea va lovi Luna cu o viteză de circa 2,43 kilometri pe secundă și la un unghi de aproximativ 34 de grade față de verticală. Energia impactului va fi echivalentă cu explozia a aproximativ 2,8 tone de TNT.

Cercetătorii se așteaptă la formarea unui crater cu diametrul cuprins între 20 și 30 de metri. Estimarea centrală este de aproximativ 27 de metri. Adâncimea ar putea ajunge la cinci metri.