O treaptă Falcon 9 va lovi Luna cu forța a 2,8 tone de TNT. Craterul pe care îl lasă SpaceX
O treaptă superioară a unei rachete Falcon 9 se îndreaptă necontrolat spre Lună. Impactul este estimat pentru 5 august 2026, în jurul orei 06:35 UTC, adică 09:35 în România. Obiectul ar urma să lovească suprafața în apropierea craterului Einstein, cu o energie de 11,8 gigajouli, conform unui studiu publicat pe platforma arXiv.
Coliziunea nu reprezintă un pericol pentru Pământ. Ea le oferă însă astronomilor o ocazie rară. Masa și traiectoria obiectului sunt aproximativ cunoscute. Cercetătorii pot urmări astfel formarea craterului, norul de praf și lumina produsă în momentul impactului.
Cum a ajuns treapta Falcon 9 pe o traiectorie spre Lună
Treapta superioară a fost lansată în 2025. Ea a ajutat la trimiterea spre Lună a modulului Blue Ghost 1, dezvoltat de Firefly Aerospace, și a modulului Resilience, construit de compania japoneză ispace.
Blue Ghost a reușit să aselenizeze. Resilience s-a prăbușit după pierderea comunicațiilor. Treapta Falcon 9 și-a încheiat misiunea după separarea încărcăturilor, dar nu mai avea suficient combustibil pentru a reveni controlat spre Pământ sau pentru a fi trimisă într-o orbită sigură.
Obiectul a rămas pe o orbită înaltă și instabilă, care intersectează traiectoria Lunii. Influența gravitațională a Pământului, Lunii și Soarelui i-a modificat treptat drumul. Astronomii au observat în mai 2026 că impactul devenise inevitabil.
Cazul arată cât de complicată este problema reprezentată de gunoiul spațial. Resturile nu se află doar în apropierea Pământului. Odată cu intensificarea misiunilor lunare, și spațiul dintre planeta noastră și Lună începe să se aglomereze.
Impactul va produce un crater de până la 30 de metri
Treapta are o masă estimată la aproximativ 4.000 de kilograme. Ea va lovi Luna cu o viteză de circa 2,43 kilometri pe secundă și la un unghi de aproximativ 34 de grade față de verticală. Energia impactului va fi echivalentă cu explozia a aproximativ 2,8 tone de TNT.
Cercetătorii se așteaptă la formarea unui crater cu diametrul cuprins între 20 și 30 de metri. Estimarea centrală este de aproximativ 27 de metri. Adâncimea ar putea ajunge la cinci metri.
Forma finală depinde de orientarea treptei în momentul coliziunii. Aceasta are aproximativ 12 metri lungime și patru metri diametru. Dacă structura se rupe chiar înaintea impactului, poate apărea un crater dublu.
Un fenomen asemănător a fost observat după ce un obiect misterios a creat două cratere pe Lună. În acel caz, cercetătorii au suspectat că treapta de rachetă avea o structură neobișnuită sau s-a separat înainte să atingă suprafața.
Simulările sugerează că impactul Falcon 9 poate excava peste un milion de kilograme de regolit. O parte dintre particule va reveni aproape imediat pe suprafață. Fragmentele mai rapide pot călători însă sute de kilometri și pot produce cratere secundare.
Astronomii vor încerca să vadă momentul de pe Pământ
Impactul se va produce pe partea luminată a Lunii, aproape de marginea vizibilă de pe Pământ. Acest lucru face observarea dificilă. Strălucirea suprafeței poate ascunde flashul, care ar putea dura mai puțin de o secundă.
Evenimentul nu va putea fi urmărit cu ochiul liber. Chiar și astronomii amatori vor avea nevoie de telescop, cameră rapidă și condiții atmosferice foarte bune. Cele mai favorabile regiuni sunt America de Sud și zonele sudice sau centrale ale Americii de Nord, unde va fi întuneric la ora impactului.
NASA Lunar Reconnaissance Orbiter și Korea Pathfinder Lunar Orbiter vor încerca să fotografieze zona înainte și după coliziune. Craterul va fi prea mic pentru a fi văzut direct de pe Pământ, dar poate fi identificat în imaginile realizate de pe orbita lunară.
NASA a produs intenționat un impact asemănător în 2009, prin misiunea LCROSS. Analiza materialului aruncat de coliziune a confirmat existența gheții de apă în regiuni permanent umbrite de la polul sud lunar.
De această dată, impactul nu a fost planificat. El poate oferi totuși date despre comportamentul prafului lunar și riscurile pentru viitoarele baze. Subiectul devine tot mai important pe măsură ce SpaceX își dezvoltă rachetele pentru misiuni spre Lună.
Luna nu va fi afectată semnificativ de noul crater. Pentru cercetători, evenimentul reprezintă însă un experiment gratuit la scară reală. Pentru industria spațială, este și un avertisment: resturile abandonate nu dispar, ci pot continua să călătorească ani întregi înainte de a lovi un alt corp ceresc.