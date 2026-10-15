O rachetă SpaceX a creat o „meduză” uriașă pe cer. Fenomenul spectaculos a fost vizibil de-a lungul coastei de est a SUA VIDEO
O lansare SpaceX desfășurată înainte de răsărit a transformat cerul de deasupra coastei de est a Statelor Unite într-un spectacol neobișnuit. O rachetă Falcon 9 a produs ceea ce observatorii au descris drept o uriașă „meduză spațială”, un nor luminos format în urma expansiunii gazelor evacuate de rachetă la mare altitudine și a modului în care acestea au fost iluminate de Soare. Fenomenul a putut fi observat pe 13 octombrie 2026 din mai multe state americane, de la Florida până spre nordul coastei de est.
Spectacolul nu a fost rezultatul unei probleme tehnice și nici al unei explozii. Falcon 9 transporta capsula cargo Dragon în cadrul misiunii CRS-35 pentru NASA, cu destinația Stația Spațială Internațională. Lansarea a avut loc la ora 6:33 dimineața, ora locală, de la Cape Canaveral Space Force Station din Florida, cu numai 48 de minute înainte de răsărit.
De ce a apărut „meduza” uriașă pe cer
Efectul spectaculos este produs de o combinație foarte precisă de altitudine, gaze evacuate de motoarele rachetei și lumină solară. La sol era încă întuneric, însă Falcon 9 urcase suficient de mult încât particulele și vaporii din urma sa să fie deja iluminați de Soarele aflat sub orizont pentru observatorii de la sol.
Pe măsură ce gazele evacuate de motoare ajung în straturile superioare ale atmosferei, acestea se extind într-un mediu în care presiunea este mult mai redusă. Vaporii de apă pot îngheța, iar particulele rezultate reflectă lumina solară. Forma produsă poate căpăta un aspect asemănător unei meduze, cu o zonă centrală foarte luminoasă și „tentacule” formate de urma rachetei.
Astfel de imagini au mai fost produse de lansările companiei lui Elon Musk, mai ales atunci când acestea au loc în apropierea răsăritului sau apusului. SpaceX desfășoară în prezent un număr foarte mare de misiuni, iar Falcon 9 rămâne una dintre cele mai utilizate rachete ale companiei, în paralel cu dezvoltarea mult mai ambițiosului Starship, care a ajuns recent pentru prima dată pe orbită.
Traiectoria spre nord-est a rachetei a făcut ca norul luminos să poată fi văzut de la distanțe foarte mari. Fotografii și videoclipuri au fost realizate în mai multe state de pe coasta de est, iar NASA a distribuit la rândul său imagini ale fenomenului.
Falcon 9 transporta peste 2,8 tone de marfă către ISS
Dincolo de spectacolul de pe cer, lansarea din 13 octombrie a avut o misiune importantă pentru NASA. Dragon transportă peste 6.300 de livre, aproximativ 2.860 de kilograme, de experimente științifice, echipamente și provizii către Stația Spațială Internațională.
Printre încărcăturile importante se află și ultima pereche de panouri solare extensibile iROSA, destinate creșterii capacității de producție a energiei la bordul ISS. Dragon transportă, de asemenea, experimente pentru studierea țesutului cardiac în microgravitație, cercetări legate de producerea unor retine artificiale și studii privind anumite boli neurodegenerative.
Falcon 9 este deja una dintre principalele „unelte de lucru” ale NASA pentru transportul către orbita joasă a Pământului. Dependența agenției americane de SpaceX este vizibilă inclusiv în transportul astronauților, în condițiile în care NASA s-ar putea confrunta cu o problemă după 2030 dacă SpaceX renunță la Crew Dragon.
Capsula Dragon urma să ajungă la Stația Spațială Internațională pe 15 octombrie, după un zbor de aproximativ 52 de ore. Aceasta este cea de-a 35-a misiune comercială de reaprovizionare desfășurată de SpaceX pentru NASA.
Fenomenul s-ar putea repeta foarte curând
Cei care au ratat spectacolul din 13 octombrie ar putea avea o nouă șansă să vadă un fenomen asemănător. O altă lansare Falcon 9 este programată de la Cape Canaveral pentru dimineața zilei de 19 octombrie, iar fereastra de lansare este plasată din nou foarte aproape de răsărit.
Condițiile trebuie însă să fie potrivite. Pentru ca efectul de „meduză spațială” să devină atât de evident, cerul trebuie să fie suficient de întunecat pentru observator, în timp ce racheta și gazele evacuate trebuie să ajungă la o altitudine unde sunt deja luminate direct de Soare.
Fenomenul este spectaculos, dar activitatea spațială tot mai intensă are și efecte mai puțin fotogenice asupra atmosferei. Cercetătorii au identificat, de exemplu, un nor de litiu asociat reintrării unei trepte Falcon 9, într-un context în care oamenii de știință încearcă să înțeleagă impactul numărului tot mai mare de lansări și reintrări asupra straturilor superioare ale atmosferei.
Pentru observatorii de pe coasta de est a SUA, însă, lansarea din această săptămână a însemnat în primul rând câteva minute de spectacol. Norul luminos s-a întins pe cer înainte de răsărit, iar forma neobișnuită a făcut ca imaginile cu „meduza” SpaceX să se răspândească rapid online.