O rachetă SpaceX a creat o „meduză” uriașă pe cer. Fenomenul spectaculos a fost vizibil de-a lungul coastei de est a SUA VIDEO

De ce a apărut „meduza” uriașă pe cer

Efectul spectaculos este produs de o combinație foarte precisă de altitudine, gaze evacuate de motoarele rachetei și lumină solară. La sol era încă întuneric, însă Falcon 9 urcase suficient de mult încât particulele și vaporii din urma sa să fie deja iluminați de Soarele aflat sub orizont pentru observatorii de la sol.

Pe măsură ce gazele evacuate de motoare ajung în straturile superioare ale atmosferei, acestea se extind într-un mediu în care presiunea este mult mai redusă. Vaporii de apă pot îngheța, iar particulele rezultate reflectă lumina solară. Forma produsă poate căpăta un aspect asemănător unei meduze, cu o zonă centrală foarte luminoasă și „tentacule” formate de urma rachetei.

Astfel de imagini au mai fost produse de lansările companiei lui Elon Musk, mai ales atunci când acestea au loc în apropierea răsăritului sau apusului. SpaceX desfășoară în prezent un număr foarte mare de misiuni, iar Falcon 9 rămâne una dintre cele mai utilizate rachete ale companiei, în paralel cu dezvoltarea mult mai ambițiosului Starship, care a ajuns recent pentru prima dată pe orbită.

Traiectoria spre nord-est a rachetei a făcut ca norul luminos să poată fi văzut de la distanțe foarte mari. Fotografii și videoclipuri au fost realizate în mai multe state de pe coasta de est, iar NASA a distribuit la rândul său imagini ale fenomenului.

Falcon 9 transporta peste 2,8 tone de marfă către ISS

Dincolo de spectacolul de pe cer, lansarea din 13 octombrie a avut o misiune importantă pentru NASA. Dragon transportă peste 6.300 de livre, aproximativ 2.860 de kilograme, de experimente științifice, echipamente și provizii către Stația Spațială Internațională.

Printre încărcăturile importante se află și ultima pereche de panouri solare extensibile iROSA, destinate creșterii capacității de producție a energiei la bordul ISS. Dragon transportă, de asemenea, experimente pentru studierea țesutului cardiac în microgravitație, cercetări legate de producerea unor retine artificiale și studii privind anumite boli neurodegenerative.

Falcon 9 este deja una dintre principalele „unelte de lucru” ale NASA pentru transportul către orbita joasă a Pământului. Dependența agenției americane de SpaceX este vizibilă inclusiv în transportul astronauților, în condițiile în care NASA s-ar putea confrunta cu o problemă după 2030 dacă SpaceX renunță la Crew Dragon.