O fostă șefă de la Xbox rupe tăcerea după plecarea controversată de la Microsoft. Ce acuzații respinge Helen Chiang
Helen Chiang, fostul director de operațiuni al Xbox, a oferit propria versiune despre plecarea sa din Microsoft, după ce mai multe publicații au relatat că ar fi fost concediată pentru încălcarea unor politici interne. Fosta directoare respinge această informație și neagă că ar fi divulgat date confidențiale, că ar fi hărțuit sau discriminat colegi ori că ar fi comis alte abateri.
Declarația publicată pe LinkedIn nu explică însă motivul concret al plecării și nici nu lămurește circumstanțele în care s-a încheiat colaborarea. Chiang spune că nu dorește să transforme situația într-o relatare detaliată a evenimentelor, dar consideră că informațiile apărute în presă au creat o imagine despre ea pe care nu o recunoaște.
Helen Chiang contestă informațiile despre concediere
Într-o postare intitulată „Clarity is Kindness”, o referire la unul dintre mesajele promovate de șefa Xbox, Asha Sharma, Helen Chiang a respins afirmația potrivit căreia ar fi fost concediată pentru încălcarea politicilor companiei, scrie Gamespot.
Fosta directoare a spus că nu a divulgat informații confidențiale către presă și că nu a discutat cu jurnaliști în afara interviurilor autorizate de Microsoft, acordate în cadrul atribuțiilor sale profesionale. Ea a precizat inclusiv că nu a răspuns solicitărilor unor reporteri care au încercat să obțină punctul său de vedere înainte de publicarea declarației.
Chiang a negat și că ar fi părăsit Xbox pentru a se alătura unei companii concurente. După două decenii petrecute în cadrul Microsoft, susține că avea o legătură puternică cu oamenii și proiectele la care a contribuit.
„Xbox nu a fost niciodată doar o altă etapă în cariera mea. Planul meu a fost întotdeauna să continui să construiesc aici”, a transmis aceasta.
Ce alte acuzații respinge fosta directoare Xbox
Helen Chiang a negat că ar fi fost implicată în discriminare, intimidare, hărțuire, tranzacții bursiere bazate pe informații privilegiate, delapidare sau alte activități frauduloase. Ea spune că își susține atât rezultatele profesionale, cât și modul în care a tratat oamenii de-a lungul carierei.
Fosta directoare a respins și ideea că ar fi plecat pentru că nu a primit o funcție mai importantă. Potrivit declarației sale, după ce a devenit mamă, a început să privească diferit ambiția și succesul profesional și nu a mai urmărit în mod intenționat posturi cu responsabilități mai mari. Chiang afirmă că nu a mai participat la un interviu de angajare din 2011.
Ea a mai precizat că nu a solicitat nici măcar funcția de director de operațiuni, fiind numită în acest rol în urma deciziilor conducerii Microsoft. În opinia sa, standardele de corectitudine și responsabilitate invocate de companie trebuie aplicate în mod consecvent, iar modul în care acestea au fost folosite în cazul plecării sale ridică semne de întrebare.
Chiang a adăugat că declarația publică nu reprezintă întreaga poveste, fără să ofere însă detalii despre ce s-a întâmplat în interiorul companiei.
O fostă directoare Xbox îi ia apărarea, iar Microsoft nu comentează cazul
Shannon Loftis, o altă fostă directoare Xbox, a reacționat la postarea lui Chiang și i-a transmis că o susține. Loftis a pus sub semnul întrebării cine ar fi transmis informațiile pe care le consideră false și ce interese ar fi putut exista în spatele divulgării lor.
Aceasta a criticat conducerea actuală a Xbox și a afirmat că o echipă de management responsabilă ar fi trebuit să investigheze scurgerea informațiilor despre un caz de personal confidențial. Comentariul său a alimentat și mai mult discuțiile despre modul în care a fost gestionată plecarea lui Chiang.
Un purtător de cuvânt al Microsoft a declarat pentru Windows Central că firma nu comentează situațiile individuale legate de angajați. În schimb, surse citate de Eurogamer și jurnalistul Tom Warren de la The Verge au susținut că Helen Chiang a fost concediată pentru încălcarea unor politici interne. Natura exactă a presupusei abateri nu a fost făcută publică.
Chiang a lucrat timp de 20 de ani la Microsoft. Printre contribuțiile sale s-au numărat dezvoltarea Xbox Live și coordonarea activității Mojang, studioul din spatele francizei Minecraft. În iulie 2026, Asha Sharma anunțase numirea sa în funcția de director de operațiuni al Xbox, un rol nou, cu responsabilități asupra viitorului financiar al diviziilor de conținut, hardware, platformă și servicii.
La momentul numirii, Sharma spunea că Chiang urma să coordoneze activitatea acestor divizii în cadrul unui model operațional comun. Acum, șefa Xbox a anunțat că va reveni cu informații despre viitorul funcției de COO, fără să ofere un calendar sau alte detalii.