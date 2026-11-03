O fostă șefă de la Xbox rupe tăcerea după plecarea controversată de la Microsoft. Ce acuzații respinge Helen Chiang

Helen Chiang contestă informațiile despre concediere

Într-o postare intitulată „Clarity is Kindness”, o referire la unul dintre mesajele promovate de șefa Xbox, Asha Sharma, Helen Chiang a respins afirmația potrivit căreia ar fi fost concediată pentru încălcarea politicilor companiei, scrie Gamespot.

Fosta directoare a spus că nu a divulgat informații confidențiale către presă și că nu a discutat cu jurnaliști în afara interviurilor autorizate de Microsoft, acordate în cadrul atribuțiilor sale profesionale. Ea a precizat inclusiv că nu a răspuns solicitărilor unor reporteri care au încercat să obțină punctul său de vedere înainte de publicarea declarației.

Chiang a negat și că ar fi părăsit Xbox pentru a se alătura unei companii concurente. După două decenii petrecute în cadrul Microsoft, susține că avea o legătură puternică cu oamenii și proiectele la care a contribuit.

„Xbox nu a fost niciodată doar o altă etapă în cariera mea. Planul meu a fost întotdeauna să continui să construiesc aici”, a transmis aceasta.

Ce alte acuzații respinge fosta directoare Xbox

Helen Chiang a negat că ar fi fost implicată în discriminare, intimidare, hărțuire, tranzacții bursiere bazate pe informații privilegiate, delapidare sau alte activități frauduloase. Ea spune că își susține atât rezultatele profesionale, cât și modul în care a tratat oamenii de-a lungul carierei.

Fosta directoare a respins și ideea că ar fi plecat pentru că nu a primit o funcție mai importantă. Potrivit declarației sale, după ce a devenit mamă, a început să privească diferit ambiția și succesul profesional și nu a mai urmărit în mod intenționat posturi cu responsabilități mai mari. Chiang afirmă că nu a mai participat la un interviu de angajare din 2011.

Ea a mai precizat că nu a solicitat nici măcar funcția de director de operațiuni, fiind numită în acest rol în urma deciziilor conducerii Microsoft. În opinia sa, standardele de corectitudine și responsabilitate invocate de companie trebuie aplicate în mod consecvent, iar modul în care acestea au fost folosite în cazul plecării sale ridică semne de întrebare.