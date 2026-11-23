Potrivit publicației internaționale Tom’s Hardware, experimentul a fost prezentat pe Reddit de un utilizator cunoscut drept IndividualSurvival. Acesta a modificat o configurație construită anterior, adăugând două plăci grafice și mutând aproape jumătate din modelul AI într-o unitate virtuală creată în memoria RAM. Rezultatul a fost o creștere a vitezei de generare a textului cu aproximativ 41%.

Două plăci RTX 3090 și aproape 900 GB pentru un singur model AI

Sistemul rulează Kimi K3, un model lingvistic dezvoltat de compania chineză Moonshot AI. Acesta are 2,8 trilioane de parametri și folosește o arhitectură numită Mixture of Experts (MoE), care activează doar o parte dintre parametri pentru fiecare operațiune.

Mai exact, modelul include 896 de experți, dintre care 16 sunt selectați pentru fiecare token generat, alături de alți doi utilizați permanent. Astfel, deși modelul conține 2,8 trilioane de parametri, numai aproximativ 104 miliarde sunt activi pentru fiecare token.

Dimensiunea reprezintă principala provocare. La o precizie de 16 biți, modelul ar necesita aproximativ 5,6 TB de memorie. Versiunea oficială comprimată ocupă aproximativ 1,56 TB, iar varianta Q2_K utilizată în acest experiment reduce spațiul necesar la aproximativ 865 GB.

Cele două plăci RTX 3090 oferă împreună doar 48 GB de memorie video, mult prea puțin pentru a stoca întregul model. Prin urmare, dezvoltatorul a distribuit componentele între memoria Intel Optane, memoria RAM obișnuită și GPU-uri.

Pe Playtech am explicat anterior de ce NVIDIA RTX 3090 rămâne o alegere interesantă pentru inteligența artificială, chiar și la șase ani de la lansare. Cei 24 GB de VRAM disponibili pe fiecare placă reprezintă în continuare un avantaj pentru anumite aplicații AI.

Trucul care a crescut viteza de procesare cu 41%

În configurația inițială, întregul model era stocat în memoria persistentă Intel Optane. Cu cele două plăci video instalate, sistemul genera aproximativ 2,20 tokenuri pe secundă și procesa prompturile cu o viteză de 13,3 tokenuri pe secundă.

Dezvoltatorul a mutat ulterior 45 dintre cele 94 de segmente ale modelului, echivalentul a aproximativ 414 GB, într-o unitate virtuală creată direct în memoria RAM. Pentru aceasta a utilizat sistemul de fișiere tmpfs din Linux.

Rezultatele au fost vizibile imediat. Viteza de generare a crescut la 3,11 tokenuri pe secundă, o îmbunătățire de aproximativ 41%. În același timp, procesarea prompturilor a ajuns la 16,8 tokenuri pe secundă, cu aproximativ 26% mai rapidă.

Explicația este relativ simplă: memoria RAM oferă acces mai rapid la date decât modulele Optane utilizate în experiment. Astfel, procesorul poate accesa mai eficient segmentele modelului, în timp ce plăcile RTX 3090 execută operațiunile care beneficiază cel mai mult de accelerarea GPU.

Performanța rămâne modestă comparativ cu serviciile AI comerciale. Totuși, experimentul demonstrează că modele extrem de mari pot funcționa și în afara centrelor de date, prin distribuirea inteligentă a sarcinilor.

Această abordare contrastează cu soluțiile comerciale moderne, precum sistemul NVIDIA DGX Spark, care poate rula local modele AI cu până la 700 de miliarde de parametri.

Performanța vine cu o problemă serioasă: temperaturile ridicate

Dincolo de viteza de procesare, sistemul ridică o altă provocare importantă: răcirea componentelor. Memoria persistentă Intel Optane poate genera temperaturi foarte ridicate, iar dezvoltatorul a avertizat că modulele necesită ventilatoare dedicate.

Pentru a instala cele două plăci RTX 3090, acesta a fost nevoit să modifice fizic carcasa calculatorului, să decupeze anumite elemente metalice și să mute sursa de alimentare. În plus, a păstrat două ventilatoare de mare putere, de câte 12 W, orientate direct către modulele Optane.

Nici consumul energetic nu este neglijabil. Fiecare RTX 3090 poate ajunge la aproximativ 350 W, ceea ce înseamnă că numai cele două GPU-uri pot avea un consum combinat de aproximativ 700 W la sarcină maximă.

Autorul experimentului consideră că performanțele ar putea fi îmbunătățite în continuare prin metode de cuantizare personalizată, care reduc dimensiunea modelului și optimizează distribuirea datelor. Totuși, asemenea modificări trebuie evaluate și din perspectiva calității răspunsurilor generate.

Interesul pentru AI local este în creștere, iar Playtech a prezentat recent și cum poate fi transformat un laptop mai vechi într-un server AI privat, fără utilizarea obligatorie a unei plăci video dedicate.

Experimentul cu Kimi K3 arată însă o altă dimensiune a acestei tendințe. Chiar dacă viteza de numai 3,11 tokenuri pe secundă nu este suficientă pentru o experiență foarte fluidă, posibilitatea de a rula un model de 2,8 trilioane de parametri pe un sistem construit acasă reprezintă o realizare tehnică remarcabilă.