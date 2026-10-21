Noul Xbox ar putea costa până la 1.800 de dolari. Microsoft pregătește Project Helix pentru 2028, dar prețul ar putea șoca gamerii

Potrivit unui raport publicat de Fortune, citat de GameSpot, viitoarea consolă Project Helix ar putea costa între 1.200 și 1.800 de dolari, dacă Microsoft nu va decide să suporte o parte din costurile de producție. Lansarea este estimată pentru 2028, însă compania nu a confirmat oficial nici prețul, nici data la care noul Xbox va ajunge pe piață.

Project Helix ar putea deveni cea mai scumpă consolă Xbox din istorie

Dacă estimările se vor confirma, următoarea generație Xbox ar putea reprezenta o schimbare radicală față de modelul tradițional al consolelor de jocuri. În locul unui dispozitiv relativ accesibil, vândut în masă, Microsoft ar putea propune un sistem premium, cu performanțe apropiate de cele ale unui calculator de gaming de ultimă generație.

Intervalul vehiculat, între 1.200 și 1.800 de dolari, este considerabil mai mare decât prețurile de lansare ale Xbox Series X și Xbox Series S, care au debutat în 2020 la 499, respectiv 299 de dolari. Chiar și în contextul scumpirilor din ultimii ani, o asemenea sumă ar putea limita semnificativ numărul potențialilor cumpărători.

Totuși, Microsoft ar putea opta pentru subvenționarea hardware-ului, o strategie utilizată frecvent în industria consolelor. Producătorii acceptă uneori să vândă dispozitivele cu o marjă foarte mică sau chiar în pierdere, urmând să recupereze diferența prin jocuri, abonamente și servicii digitale.

Phil Spencer, fostul șef al Xbox, declara după lansarea generației actuale că Microsoft pierdea până la 200 de dolari pentru fiecare consolă vândută. O abordare asemănătoare ar putea fi luată în calcul și pentru Project Helix, deși diferența dintre costul de producție și un preț atractiv pentru consumatori ar putea fi mult mai mare.

Compania analizează de mai mult timp problema accesibilității noilor dispozitive, iar Playtech a relatat anterior despre schimbările radicale pregătite de Microsoft pentru Project Helix, inclusiv posibilitatea introducerii unor modele comerciale diferite pentru următoarea generație.

Inteligența artificială contribuie la creșterea prețurilor componentelor

Unul dintre factorii care ar putea influența prețul viitorului Xbox este cererea tot mai mare de componente hardware pentru infrastructura de inteligență artificială. Dezvoltarea centrelor de date necesită cantități uriașe de memorie și procesoare grafice, ceea ce pune presiune asupra capacităților de producție și asupra prețurilor.

Situația este oarecum ironică pentru Microsoft, deoarece compania se numără printre cei mai mari investitori în infrastructura AI. Expansiunea propriilor servicii de inteligență artificială contribuie la creșterea cererii pentru componentele care ar putea deveni mai scumpe inclusiv pentru divizia Xbox.

Asha Sharma, actualul CEO al Xbox, a comentat anterior această situație, afirmând că este un lucru pozitiv faptul că procesoarele grafice sunt utilizate și în alte domenii decât jocurile video. Totuși, pentru industria gamingului, această diversificare a cererii poate însemna costuri de producție mai mari și prețuri finale mai greu de suportat.

Scumpirile nu afectează doar generațiile viitoare. Inclusiv consolele deja disponibile au trecut prin majorări de preț, iar Xbox Series S, conceput inițial ca o alternativă accesibilă, a ajuns să coste cât Xbox Series X la lansare.

Această evoluție ridică întrebări despre viitorul pieței consolelor. Dacă noile dispozitive devin tot mai scumpe, producătorii riscă să se adreseze unui public mai restrâns, format în principal din consumatori dispuși să investească sume considerabile în echipamente de gaming.

Microsoft pregătește și un Xbox portabil, posibil din 2027

Pe lângă Project Helix, raportul Fortune indică faptul că Microsoft ar putea lansa un nou dispozitiv portabil Xbox până la sfârșitul anului 2027. Informațiile despre specificațiile tehnice și prețul acestuia sunt încă limitate, însă proiectul ar face parte dintr-o strategie mai amplă, bazată pe dezvoltarea unei familii de dispozitive.

Un aspect interesant este că echipele Xbox și Windows ar fi avut divergențe privind sistemul de operare al viitoarei console portabile. Potrivit raportului, divizia Windows ar fi susținut utilizarea unei versiuni simplificate de Windows Home, în timp ce echipa Xbox ar fi preferat dezvoltarea unui software dedicat experienței de gaming.

Discuțiile ar fi fost suficient de tensionate încât un director important al diviziei Xbox să amenințe cu anularea proiectului portabil, dacă dispozitivul ar fi fost obligat să utilizeze Windows în forma propusă.

În cele din urmă, echipa Xbox ar fi obținut un control mai mare asupra direcției sistemului de operare. Asha Sharma a subliniat însă că dezvoltarea Project Helix necesită colaborarea dintre cele două divizii, sugerând că viitoarele dispozitive vor combina tehnologiile Xbox și Windows.

Microsoft are deja experiență în zona gamingului portabil prin parteneriatul cu ASUS, care a dus la lansarea dispozitivelor ROG Xbox Ally. Recent, ROG Xbox Ally X20 a ajuns și în România, demonstrând că piața consolelor portabile premium continuă să se dezvolte.

Xbox trece prin restructurări majore sub conducerea Asha Sharma

Informațiile despre noile console apar într-un moment dificil pentru divizia de gaming a Microsoft. Asha Sharma a preluat conducerea Xbox în februarie 2026 și a început o reorganizare amplă, care a inclus concedieri, închiderea unor studiouri și anularea unor proiecte.

Potrivit GameSpot, aproximativ 2.000 de angajați au fost afectați până acum de reducerile de personal, iar raportul Fortune indică posibilitatea unor noi concedieri în octombrie, noiembrie și ianuarie 2027.

Conducerea Xbox a făcut și schimbări importante în organizarea studiourilor și a francizelor, inclusiv transferarea responsabilităților privind viitorul seriei Halo către Activision. Aceste decizii reflectă încercarea Microsoft de a reduce costurile și de a construi o strategie mai coerentă pentru următoarea etapă a industriei.

Pentru moment, Project Helix rămâne un proiect în dezvoltare, iar prețul de până la 1.800 de dolari trebuie tratat ca o estimare, nu ca o decizie definitivă a Microsoft. Compania ar putea modifica specificațiile, strategia comercială sau calendarul lansării înainte de prezentarea oficială.

Dacă informațiile se vor confirma, 2028 ar putea marca începutul unei generații de console mult mai apropiate de PC-urile premium decât de dispozitivele accesibile care au definit tradițional piața gamingului. Pentru Microsoft, provocarea va fi să ofere suficientă performanță și valoare încât utilizatorii să considere justificată o investiție atât de mare.