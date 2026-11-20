O comună din Alba, înaintea unor mari municipii

Potrivit „Hărții digitalizării primăriilor”, realizată de publicația Dela0.ro în urma unei cercetări desfășurate pe parcursul unui an, Ciugud a obținut 8,6 puncte din 10 și s-a clasat pe primul loc dintre cele 317 comune evaluate.

În clasamentul general, care a inclus aproape 700 de administrații locale, comuna ocupă poziția a cincea, după primăriile sectoarelor 1 și 6 din București și administrațiile din Timișoara și Cluj-Napoca.

„Când am spus că vrem o primărie fără hârtii, mulți au zâmbit, dar astăzi cetățenii noștri au servicii publice la un clic distanță, am desființat casieria și ghișeele, iar toate impozitele și taxele se încasează exclusiv electronic. Fără cozi, fără dosare și hârtii, fără timp pierdut la ghișee”, au transmis reprezentanții Primăriei Ciugud.

Primăria pregătește un funcționar virtual cu inteligență artificială

Administrația locală intenționează să continue digitalizarea prin proiectul „Primăria fără hârtie, comunitatea viitorului”, dezvoltat împreună cu localitatea vecină Berghin și finanțat din fonduri europene cu aproximativ 500.000 de euro.

Proiectul prevede realizarea unei platforme comune pentru serviciile publice, dar și introducerea unui funcționar virtual bazat pe inteligență artificială, care să faciliteze interacțiunea cetățenilor cu administrația.

Practic, obiectivul este ca locuitorii să poată solicita și obține documente online, fără deplasări inutile, în timp ce funcționarii ar urma să beneficieze de instrumente digitale pentru elaborarea bugetelor și urmărirea cheltuielilor publice.

Primarul din Ciugud critică modul în care este discutată reforma administrativă

Gheorghe Damian, primarul comunei din anul 2000, consideră că România are nevoie de o reformă administrativă, însă avertizează că simpla reducere a numărului de comune sau județe nu garantează servicii publice mai eficiente.

În emisiunea „Harta de impact”, realizată de G4Media, edilul a susținut că autoritățile ar trebui să înceapă cu digitalizarea instituțiilor și analiza nevoilor cetățenilor, înainte de redesenarea granițelor administrative.