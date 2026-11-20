O comună cu doar 3.285 de locuitori a depășit marile orașe la digitalizare. Cum a reușit să elimine cozile de la primărie
Într-o perioadă în care autoritățile discută despre comasarea comunelor și reducerea cheltuielilor administrative, o localitate din județul Alba demonstrează că modernizarea serviciilor publice nu depinde neapărat de dimensiunea unei comunități. Comuna Ciugud, cu aproximativ 3.300 de locuitori, a ajuns pe locul cinci într-un clasament național al digitalizării primăriilor, depășind administrațiile unor municipii importante precum Brașov, Iași, Oradea, Arad și Craiova.
Performanța este cu atât mai importantă cu cât administrația locală a renunțat la casierie și la ghișeele tradiționale, iar taxele și impozitele sunt încasate exclusiv electronic, eliminând astfel o parte dintre drumurile pe care cetățenii erau nevoiți să le facă la primărie.
O comună din Alba, înaintea unor mari municipii
Potrivit „Hărții digitalizării primăriilor”, realizată de publicația Dela0.ro în urma unei cercetări desfășurate pe parcursul unui an, Ciugud a obținut 8,6 puncte din 10 și s-a clasat pe primul loc dintre cele 317 comune evaluate.
În clasamentul general, care a inclus aproape 700 de administrații locale, comuna ocupă poziția a cincea, după primăriile sectoarelor 1 și 6 din București și administrațiile din Timișoara și Cluj-Napoca.
„Când am spus că vrem o primărie fără hârtii, mulți au zâmbit, dar astăzi cetățenii noștri au servicii publice la un clic distanță, am desființat casieria și ghișeele, iar toate impozitele și taxele se încasează exclusiv electronic. Fără cozi, fără dosare și hârtii, fără timp pierdut la ghișee”, au transmis reprezentanții Primăriei Ciugud.
Primăria pregătește un funcționar virtual cu inteligență artificială
Administrația locală intenționează să continue digitalizarea prin proiectul „Primăria fără hârtie, comunitatea viitorului”, dezvoltat împreună cu localitatea vecină Berghin și finanțat din fonduri europene cu aproximativ 500.000 de euro.
Proiectul prevede realizarea unei platforme comune pentru serviciile publice, dar și introducerea unui funcționar virtual bazat pe inteligență artificială, care să faciliteze interacțiunea cetățenilor cu administrația.
Practic, obiectivul este ca locuitorii să poată solicita și obține documente online, fără deplasări inutile, în timp ce funcționarii ar urma să beneficieze de instrumente digitale pentru elaborarea bugetelor și urmărirea cheltuielilor publice.
Primarul din Ciugud critică modul în care este discutată reforma administrativă
Gheorghe Damian, primarul comunei din anul 2000, consideră că România are nevoie de o reformă administrativă, însă avertizează că simpla reducere a numărului de comune sau județe nu garantează servicii publice mai eficiente.
În emisiunea „Harta de impact”, realizată de G4Media, edilul a susținut că autoritățile ar trebui să înceapă cu digitalizarea instituțiilor și analiza nevoilor cetățenilor, înainte de redesenarea granițelor administrative.
„Înainte de a veni să desenăm județe, să desenăm comune, cred că ar trebui să avem niște studii foarte clare. Să vedem cum putem optimiza lucrurile, astfel încât viața oamenilor de acolo să fie una mai bună”, a declarat Gheorghe Damian.
Primarul a avertizat că înființarea unor centre administrative mai mari ar putea obliga locuitorii să parcurgă distanțe suplimentare pentru rezolvarea problemelor, în loc să beneficieze de servicii mai apropiate și mai accesibile.
„Nu cred că asta ar trebui să fie soluția pentru România, ca dimineața, la ora 7, toți să ne înghesuim spre centrul de județ”, a afirmat edilul.
Comuna care a atras atenția presei olandeze
Transformarea Ciugudului a fost remarcată și în străinătate, publicația olandeză Het Financieele Dagblad prezentând, în 2025, localitatea drept un exemplu european de dezvoltare rurală prin tehnologie, educație și investiții.
Potrivit jurnaliștilor olandezi, comuna a atras aproximativ 65 de milioane de euro din fonduri europene începând cu anii 2000, bani utilizați pentru modernizarea infrastructurii și dezvoltarea comunității. De exemplu, Ciugud are o școală inteligentă, inaugurată în 2019, un parc industrial în care funcționează aproximativ 40 de firme, sisteme moderne de iluminat și transport electric.
Aflată la aproximativ nouă kilometri de Alba Iulia și formată din șase sate, comuna a beneficiat atât de investițiile proprii, cât și de apropierea de un important centru urban.
Exemplul Ciugudului arată că digitalizarea poate reprezenta o alternativă la reducerea mecanică a structurilor administrative, deoarece eliminarea birocrației și simplificarea serviciilor pot îmbunătăți relația dintre cetățeni și stat fără ca oamenii să fie obligați să se deplaseze în alte localități pentru rezolvarea problemelor cotidiene.