Oraşul din România care devine comună. Oamenii cer asta de ani de zile: „Este a treia încercare”
Căzănești, localitate din județul Ialomița cu aproximativ 2.900 de locuitori, urmează să revină la statutul de comună. Parlamentul a adoptat proiectul, prin votul final al Senatului din 16 noiembrie 2026. Schimbarea nu se aplică însă imediat, legea urmând să intre în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial.
Senatul a aprobat revenirea la statutul de comună
Inițiativa a primit 110 voturi pentru, niciun vot împotrivă și o abținere în Senat, care este Camera decizională. Anterior, pe 16 septembrie, Camera Deputaților adoptase proiectul cu 264 de voturi favorabile și o abținere.
În fișa legislativă publicată de Senat, ultima etapă consemnată este cea din 18 noiembrie. Legea a fost depusă la secretarul general și anunțată în plen pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constituționalității.
Demersul este înregistrat cu numărul L569/2026 la Senat și PL-x 343/2026 la Camera Deputaților. Documentația parlamentară enumeră 20 de inițiatori, deputați și senatori din mai multe formațiuni politice.
„Este a treia încercare a oamenilor de aici”
Revenirea la statutul de comună este o solicitare mai veche a locuitorilor. În dezbaterile parlamentare, deputatul Sorin-George Oltenașu a susținut că statutul administrativ al localității nu corespunde situației economice din teren.
„Probabil, pentru mulți dintre voi, este prima oară când auziți de orașul Căzănești. Din păcate, nici nu este un oraș prea vestit, este mai mult o comună, o comună din Bărăgan”, a declarat parlamentarul.
Deputatul a vorbit și despre încercările anterioare ale comunității de a obține această schimbare. El a invocat sprijinul parlamentarilor din județ pentru proiectul ajuns acum la votul final.
„Este a treia încercare a oamenilor de aici. A treia încercare prin care se încearcă să se respecte adevărul economic. Localitatea Căzănești nu îndeplinește absolut niciun indicator pentru a continua să funcționeze ca un oraș.
Am reușit pentru această propunere legislativă, probabil pentru prima oară în Ialomița, să avem un consens politic, ca să spun așa — toți cei patru parlamentari de Ialomița am semnat această propunere legislativă”, a afirmat Oltenașu.
La referendumul local din 26 aprilie 2015, 95,6% dintre votanți s-au pronunțat pentru revenirea la statutul de comună. Consultarea a fost validată, fiind invocată în susținerea actualului demers legislativ.
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De ce au cerut locuitorii schimbarea
Căzănești a devenit oraș în 2004, prin Legea nr. 134. Inițiatorii actualului proiect susțin că schimbarea de atunci nu a fost însoțită de o dezvoltare urbană pe măsură.
Aceștia descriu o localitate cu economie predominant agricolă și infrastructură specifică mediului rural. În argumentația prezentată în Parlament, locuitorii suportă taxe și impozite corespunzătoare statutului urban, fără servicii edilitare pe măsură.
Autorii inițiativei contestă și îndeplinirea cumulativă a criteriilor necesare atunci când localitatea a fost declarată oraș. Sunt invocate populația, ponderea activităților neagricole, infrastructura și dotările sanitare și educaționale.
Profit.ro prezintă explicațiile parlamentarilor și motivele pentru care aceștia au susținut revenirea la organizarea anterioară. Adoptarea proiectului încheie dezbaterea parlamentară, dar aplicarea sa depinde de finalizarea procedurii legislative.
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Când se va schimba efectiv statutul localității
Forma adoptată de Senat prevede că orașul Căzănești trece la rangul de comună la data intrării în vigoare a legii. Tot atunci va fi abrogată Legea nr. 134/2004, prin care localitatea fusese declarată oraș.
Documentul modifică în mod corespunzător anexele Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului și Legii nr. 351/2001 privind rețeaua de localități. Articolul 5 stabilește expres intrarea în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial, astfel că data exactă nu poate fi stabilită doar pornind de la votul senatorilor.