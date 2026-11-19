În fișa legislativă publicată de Senat, ultima etapă consemnată este cea din 18 noiembrie. Legea a fost depusă la secretarul general și anunțată în plen pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constituționalității.

Demersul este înregistrat cu numărul L569/2026 la Senat și PL-x 343/2026 la Camera Deputaților. Documentația parlamentară enumeră 20 de inițiatori, deputați și senatori din mai multe formațiuni politice.

„Este a treia încercare a oamenilor de aici”

Revenirea la statutul de comună este o solicitare mai veche a locuitorilor. În dezbaterile parlamentare, deputatul Sorin-George Oltenașu a susținut că statutul administrativ al localității nu corespunde situației economice din teren.

„Probabil, pentru mulți dintre voi, este prima oară când auziți de orașul Căzănești. Din păcate, nici nu este un oraș prea vestit, este mai mult o comună, o comună din Bărăgan”, a declarat parlamentarul.

Deputatul a vorbit și despre încercările anterioare ale comunității de a obține această schimbare. El a invocat sprijinul parlamentarilor din județ pentru proiectul ajuns acum la votul final.

„Este a treia încercare a oamenilor de aici. A treia încercare prin care se încearcă să se respecte adevărul economic. Localitatea Căzănești nu îndeplinește absolut niciun indicator pentru a continua să funcționeze ca un oraș. Am reușit pentru această propunere legislativă, probabil pentru prima oară în Ialomița, să avem un consens politic, ca să spun așa — toți cei patru parlamentari de Ialomița am semnat această propunere legislativă”, a afirmat Oltenașu.

La referendumul local din 26 aprilie 2015, 95,6% dintre votanți s-au pronunțat pentru revenirea la statutul de comună. Consultarea a fost validată, fiind invocată în susținerea actualului demers legislativ.

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De ce au cerut locuitorii schimbarea

Căzănești a devenit oraș în 2004, prin Legea nr. 134. Inițiatorii actualului proiect susțin că schimbarea de atunci nu a fost însoțită de o dezvoltare urbană pe măsură.