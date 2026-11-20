Potrivit publicației IGN, proprietarii de Xbox Series S s-au declarat surprinși de calitatea grafică și de experiența oferită de joc, în ciuda unor compromisuri tehnice inevitabile.

Rezultatele sunt cu atât mai impresionante cu cât majoritatea materialelor promoționale prezentate de Rockstar înaintea lansării au fost realizate pe PlayStation 5 sau PS5 Pro, console considerabil mai puternice.

Cum a reușit Rockstar să facă GTA 6 să ruleze pe Xbox Series S

Unul dintre secretele optimizării noului Grand Theft Auto pentru consola Microsoft este utilizarea tehnologiei AMD FidelityFX Super Resolution 4.1 (FSR 4.1), care folosește algoritmi de învățare automată pentru îmbunătățirea calității imaginilor.

Pe Xbox Series S, GTA 6 este randat la o rezoluție internă de 720p, imaginea fiind reconstruită ulterior la 1080p. Această abordare reduce solicitarea hardware, permițând păstrarea unor efecte grafice complexe.

Surprinzător este faptul că Rockstar nu a renunțat complet nici la tehnologia ray tracing pe această consolă, deși reflexiile, umbrele și iluminarea sunt mai puțin detaliate decât pe platformele superioare.

Așa cum Playtech a relatat anterior, GTA 6 are o țintă de 30 de cadre pe secundă pe toate consolele, inclusiv pe PS5 Pro.

Prin urmare, diferențele dintre platforme sunt vizibile în special la nivelul calității grafice și al stabilității numărului de cadre pe secundă.

Jucătorii de Xbox Series S, surprinși de propriile console

Pe Reddit și pe platforma X, numeroși proprietari de Xbox Series S au publicat capturi de ecran și impresii după primele ore petrecute în universul GTA 6.

Mulți dintre aceștia susțin că, odată ce se lasă absorbiți de povestea protagoniștilor Jason și Lucia, diferențele grafice și scăderile ocazionale de performanță devin mai puțin deranjante.

Unii utilizatori s-au declarat surprinși inclusiv de faptul că dispozitivul nu pare să se încălzească sau să producă mai mult zgomot decât în timpul rulării altor jocuri.

Experiența nu este însă perfectă. Testele realizate de specialiștii Digital Foundry au evidențiat scăderi ale performanței sub pragul de 30 FPS, inclusiv în timpul deplasărilor prin oraș. În anumite situații solicitante, jocul poate coborî în jurul valorii de 20 de cadre pe secundă.

Cu toate acestea, specialiștii apreciază eforturile Rockstar de a transpune un univers atât de complex pe un dispozitiv cu resurse hardware considerabil mai limitate.

Vești încurajatoare pentru gamerii care așteaptă GTA 6 pe PC

Performanțele obținute pe Xbox Series S ar putea reprezenta un semnal încurajator și pentru utilizatorii de PC-uri cu specificații tehnice mai modeste.

Faptul că Rockstar a reușit să adapteze jocul pentru această consolă sugerează că viitoarea versiune pentru calculatoare ar putea beneficia de o serie de optimizări importante, inclusiv pentru dispozitivele portabile de gaming.

Deocamdată, însă, Rockstar nu a anunțat o dată oficială pentru lansarea GTA 6 pe PC, iar cerințele de sistem rămân necunoscute.

Între timp, noua producție Rockstar a intrat deja în istoria industriei jocurilor video. Primele recenzii i-au acordat GTA 6 aproape în unanimitate punctaje maxime, jocul egalând, în prima etapă a evaluărilor de pe Metacritic, legendarul The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

După 13 ani de așteptare, Rockstar demonstrează că nu doar ambițiile grafice contează în dezvoltarea unui joc video, ci și capacitatea de a-l face accesibil unui public cât mai numeros.