Plecarea lui Jensen Huang de la conducerea Nvidia ar putea reprezenta un punct de cotitură pentru industria inteligenței artificiale. După ani în care compania americană a dominat piața procesoarelor dedicate AI, principalii săi competitori încearcă să profite de incertitudinea generată de schimbările din conducerea gigantului tehnologic.

Potrivit unei analize publicate pe 17 noiembrie 2026 de The Information, furnizorii de infrastructură cloud observă un interes tot mai mare din partea clienților pentru cipurile dezvoltate de AMD și Google.

Tendința începuse însă înainte de demisia lui Jensen Huang, după 33 de ani la conducerea Nvidia, fiind alimentată inclusiv de dificultățile întâmpinate de companii în procurarea procesoarelor Nvidia.

AMD câștigă teren pe piața procesoarelor destinate inteligenței artificiale

Unul dintre beneficiarii acestei situații este AMD, companie care investește masiv în dezvoltarea acceleratoarelor dedicate inteligenței artificiale, încercând să reducă avantajul competitiv al Nvidia.

Michael Reid, directorul general al furnizorului de servicii cloud Megaport, susține că primele solicitări din partea clienților interesați de utilizarea cipurilor AMD pentru sarcini AI au apărut în urmă cu aproximativ trei sau patru luni.

Un interes similar a fost remarcat și de Cirrascale, furnizor de infrastructură cloud, în special în ceea ce privește inferența AI, procesul prin care modelele de inteligență artificială deja antrenate generează răspunsuri.

Conform rezultatelor financiare publicate de AMD, veniturile diviziei de centre de date au ajuns la 8,5 miliarde de dolari în al treilea trimestru al anului 2026, în creștere cu 97% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Printre companiile care utilizează deja sistemele AMD Helios, echipate cu acceleratoare grafice Instinct MI450 și procesoare EPYC de generația a șasea, se numără Anthropic, Meta, Microsoft, OpenAI și Oracle.

Google devine un rival tot mai periculos pentru Nvidia

Google reprezintă o altă amenințare pentru dominația Nvidia, datorită procesoarelor TPU (Tensor Processing Unit), dezvoltate special pentru sarcinile asociate inteligenței artificiale.

Potrivit informațiilor relatate de The Information, clienții Cirrascale și-au manifestat deja interesul pentru achiziționarea unor servicii de calcul bazate pe procesoarele Google TPU 8, în valoare de sute de milioane de dolari.

Recent, Google a lansat două noi cipuri dedicate inteligenței artificiale, în încercarea de a atrage și mai mulți clienți din industria tehnologică.

Mai mult, chiar și OpenAI ar putea cumpăra procesoare AI de la Google, în ciuda rivalității directe dintre cele două companii pe piața inteligenței artificiale generative.

Diversificarea furnizorilor le-ar permite marilor dezvoltatori AI să negocieze prețuri mai avantajoase și să reducă riscurile asociate dependenței de un singur producător de hardware.

Nvidia continuă să înregistreze venituri record, în ciuda scandalului

În pofida incertitudinilor generate de plecarea fondatorului, Nvidia continuă să beneficieze de cererea uriașă pentru infrastructura destinată inteligenței artificiale.

Potrivit rezultatelor financiare publicate pe 17 noiembrie, compania a înregistrat venituri trimestriale de 115,8 miliarde de dolari, în creștere cu 103% față de anul precedent.

Divizia de centre de date a generat singură venituri de 107,6 miliarde de dolari, iar pentru următorul trimestru compania estimează venituri totale de aproximativ 130 de miliarde de dolari.

Între timp, conducerea Nvidia a respins posibilitatea revenirii lui Jensen Huang în funcția de director general și a demarat procesul de identificare a unui succesor permanent, relatează Reuters.

Chiar dacă Nvidia rămâne liderul incontestabil al pieței, plecarea omului care a construit acest imperiu tehnologic le-ar putea oferi competitorilor o oportunitate pe care o așteaptă de ani întregi.