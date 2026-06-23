Nu mai trebuie să aștepți Steam Machine: Valve te lasă să-ți construiești propria consolă de gaming cu SteamOS

Noul sistem de operare este gândit în special pentru calculatoare conectate permanent la un televizor, cu un singur SSD și fără planuri de dual-boot cu Windows. Cu alte cuvinte, Valve nu promite că poate înlocui imediat orice PC de gaming clasic, dar spune clar că poți construi un sistem care să se comporte precum o Steam Machine, fără să cumperi modelul oficial.

SteamOS se apropie de ideea unei console de living

Principalul avantaj al unei Steam Machine construite acasă este libertatea de a alege componentele. Poți decide cât spațiu de stocare vrei, câtă memorie RAM pui în sistem și ce nivel de performanță urmărești. Dacă noua Steam Machine oficială nu îți oferă exact configurația dorită sau dacă accesul la ea devine complicat, varianta DIY poate părea mai atractivă.

SteamOS pornește direct într-o interfață simplificată, construită pentru controller și ecran mare. Nu trebuie să navighezi prin desktopul clasic Windows, să închizi ferestre, să gestionezi notificări sau să te lupți cu update-uri lansate în mijlocul unei sesiuni de gaming. Totul este construit în jurul bibliotecii Steam, al modului Big Picture și al compatibilității prin Proton, tehnologia care permite rularea multor jocuri Windows pe Linux.

Valve mizează și pe optimizări deja familiare proprietarilor de Steam Deck. Printre ele se află precompilarea de shader-e, care poate reduce anumite blocaje și sacadări la prima pornire a unui joc, plus un sistem construit să funcționeze eficient cu un controller conectat permanent. În teorie, este experiența de PC gaming fără senzația că trebuie să administrezi constant un PC.

Asta poate fi foarte tentant pentru cineva care are deja o bibliotecă mare pe Steam, dar preferă confortul unei console. În loc să cumpere jocuri pe o platformă nouă, utilizatorul își păstrează colecția, salvările din cloud, lista de prieteni și accesul la reducerile Steam. Practic, Valve încearcă să transforme biblioteca existentă într-un ecosistem de living.

Compatibilitatea cu Nvidia rămâne marele semn de întrebare

Există însă și compromisuri importante. Deși SteamOS 3.8 aduce suport mai bun pentru platforme Intel și AMD recente, partea Nvidia nu este încă la nivelul la care Valve și-ar dori. Pierre-Loup Griffais, unul dintre oamenii-cheie din spatele SteamOS, a confirmat că Valve lucrează îndeaproape cu Nvidia pentru a îmbunătăți situația, însă suportul complet nu pare pregătit pentru viitorul apropiat.

Asta înseamnă că un sistem bazat pe AMD rămâne, în prezent, alegerea mai sigură pentru o Steam Machine construită acasă. Plăcile Nvidia pot funcționa în anumite configurații Linux, dar experiența nu este încă la fel de simplă, previzibilă și apropiată de consolă pe cât o promite Valve pentru hardware-ul compatibil. Pentru un proiect în care scopul este comoditatea, fiecare problemă de driver poate strica exact ideea de „pornește și joacă”.