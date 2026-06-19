O nouă consolă de jocuri pentru TV se pregătește de lansare: update important pentru posesorii de Steam Deck
Valve face încă un pas spre lansarea noii generații Steam Machine. Compania a lansat SteamOS 3.8.10, o actualizare importantă pentru Steam Deck și pentru dispozitivele care folosesc sistemul de operare bazat pe Linux, dar care include și suport inițial pentru viitorul PC de gaming gândit pentru sufragerie.
Deși Valve nu a anunțat prin această actualizare nici prețul, nici data exactă de lansare pentru Steam Machine, schimbările introduse arată clar direcția. SteamOS începe să fie ajustat pentru utilizatorii care vor conecta un dispozitiv de gaming la un televizor mare, vor folosi controllere wireless de pe canapea și vor avea nevoie de funcții moderne precum HDR, rată de refresh variabilă și sunet configurat corect prin HDMI.
Actualizarea este relevantă și pentru posesorii de Steam Deck LCD sau OLED, dar și pentru cei care au instalat SteamOS pe handheld-uri produse de alte companii. Valve continuă astfel să transforme SteamOS dintr-un sistem asociat exclusiv cu Steam Deck într-o platformă mai flexibilă pentru mai multe tipuri de hardware.
Steam Machine primește suport înainte de lansare
Cea mai importantă noutate din SteamOS 3.8.10 este mențiunea privind „suportul inițial” pentru viitorul Steam Machine. Nu este un indiciu că dispozitivul poate fi cumpărat deja și nici nu dezvăluie specificațiile finale, însă confirmă că Valve pregătește partea software înainte ca hardware-ul să ajungă în mâinile utilizatorilor.
Steam Machine este gândit ca un hibrid între consolă și PC. Ideea este simplă: un dispozitiv compact, conectat permanent la televizor, care oferă acces la biblioteca Steam și la jocurile compatibile cu Linux și Proton. Pentru Valve, provocarea nu este doar să livreze performanță, ci să ofere o experiență care să se simtă la fel de simplă ca pe o consolă clasică.
Actualizarea aduce și posibilitatea de a trezi dispozitivul din sleep cu ajutorul unui Steam Controller conectat. Este o funcție mică la prima vedere, însă importantă pentru un sistem folosit în living. În loc să pornești manual PC-ul sau să cauți butonul de alimentare, poți relua sesiunea de joc direct din controller.
Valve spune și că viitoarele actualizări SteamOS ar trebui să se descarce și să se instaleze semnificativ mai repede pe conexiunile rapide. Pentru un dispozitiv care va primi permanent actualizări de compatibilitate, drivere și optimizări pentru jocuri, această schimbare poate conta mai mult decât pare.
HDR și VRR pentru jocuri pe televizor
Una dintre cele mai importante îmbunătățiri din SteamOS 3.8.10 ține de afișaj. În Desktop Mode, sistemul aduce suport pentru ecrane externe HDR și pentru monitoare sau televizoare compatibile cu VRR, tehnologia care adaptează rata de refresh a ecranului la numărul de cadre generate de joc.
Pe scurt, HDR poate oferi contraste mai bune, culori mai bogate și luminozitate mai realistă, atunci când jocul și televizorul sunt compatibile. VRR poate reduce efectele neplăcute de tearing și poate face mișcarea să pară mai fluidă atunci când performanța nu este perfect constantă.
Valve a introdus și scalare individuală pentru fiecare ecran conectat, plus o configurare mai bună pentru televizoare. Aceste schimbări sunt utile mai ales pentru cei care folosesc Steam Deck conectat la dock, dar par gândite în mod evident și pentru Steam Machine. Un PC de gaming dedicat sufrageriei trebuie să funcționeze bine pe televizoare foarte diferite, de la modele Full HD mai vechi până la panouri moderne 4K cu HDR și VRR.
Desktop Mode trece implicit la Wayland, un protocol modern pentru interfața grafică Linux. Schimbarea ar trebui să reducă unele situații în care performanța era mai slabă în Desktop Mode decât în Game Mode și să îmbunătățească comportamentul jocurilor care rulează prin Proton.
Vești bune și pentru Steam Deck LCD și OLED
Steam Deck LCD primește suport preliminar pentru hibernare. Spre deosebire de modul sleep, hibernarea salvează starea sistemului pe stocare și poate reduce consumul de baterie atunci când dispozitivul nu este folosit o perioadă mai lungă. Funcția este încă într-o etapă timpurie, dar poate deveni foarte utilă pentru cei care își lasă consola în pauză între sesiuni.
Modelul Steam Deck OLED primește o ajustare practică: LED-ul de încărcare își schimbă culoarea atunci când consola ajunge la limita de încărcare aleasă de utilizator, nu doar când bateria urcă până la 100%. Pentru cei care folosesc frecvent limita de 80% pentru protejarea bateriei, schimbarea elimină o mică sursă de confuzie.
Actualizarea mai aduce drivere grafice revizuite, corecții de stabilitate, suport mai bun pentru anumite volane USB și dispozitive care pornesc într-un mod USB neobișnuit. Valve a îmbunătățit și compatibilitatea cu platforme Intel și AMD mai noi, precum și administrarea memoriei video pe sisteme cu placă video dedicată.
SteamOS 3.8.10 nu transformă peste noapte Steam Machine într-un rival direct pentru PlayStation sau Xbox. Dar arată că Valve își construiește cu atenție fundația: un sistem mai bun pentru televizoare, mai flexibil pentru hardware diferit și mai apropiat de experiența simplă pe care o așteaptă utilizatorii de la o consolă.