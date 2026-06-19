O nouă consolă de jocuri pentru TV se pregătește de lansare: update important pentru posesorii de Steam Deck

Actualizarea este relevantă și pentru posesorii de Steam Deck LCD sau OLED, dar și pentru cei care au instalat SteamOS pe handheld-uri produse de alte companii. Valve continuă astfel să transforme SteamOS dintr-un sistem asociat exclusiv cu Steam Deck într-o platformă mai flexibilă pentru mai multe tipuri de hardware.

Steam Machine primește suport înainte de lansare

Cea mai importantă noutate din SteamOS 3.8.10 este mențiunea privind „suportul inițial” pentru viitorul Steam Machine. Nu este un indiciu că dispozitivul poate fi cumpărat deja și nici nu dezvăluie specificațiile finale, însă confirmă că Valve pregătește partea software înainte ca hardware-ul să ajungă în mâinile utilizatorilor.

Steam Machine este gândit ca un hibrid între consolă și PC. Ideea este simplă: un dispozitiv compact, conectat permanent la televizor, care oferă acces la biblioteca Steam și la jocurile compatibile cu Linux și Proton. Pentru Valve, provocarea nu este doar să livreze performanță, ci să ofere o experiență care să se simtă la fel de simplă ca pe o consolă clasică.

Actualizarea aduce și posibilitatea de a trezi dispozitivul din sleep cu ajutorul unui Steam Controller conectat. Este o funcție mică la prima vedere, însă importantă pentru un sistem folosit în living. În loc să pornești manual PC-ul sau să cauți butonul de alimentare, poți relua sesiunea de joc direct din controller.

Valve spune și că viitoarele actualizări SteamOS ar trebui să se descarce și să se instaleze semnificativ mai repede pe conexiunile rapide. Pentru un dispozitiv care va primi permanent actualizări de compatibilitate, drivere și optimizări pentru jocuri, această schimbare poate conta mai mult decât pare.

HDR și VRR pentru jocuri pe televizor

Una dintre cele mai importante îmbunătățiri din SteamOS 3.8.10 ține de afișaj. În Desktop Mode, sistemul aduce suport pentru ecrane externe HDR și pentru monitoare sau televizoare compatibile cu VRR, tehnologia care adaptează rata de refresh a ecranului la numărul de cadre generate de joc.

Pe scurt, HDR poate oferi contraste mai bune, culori mai bogate și luminozitate mai realistă, atunci când jocul și televizorul sunt compatibile. VRR poate reduce efectele neplăcute de tearing și poate face mișcarea să pară mai fluidă atunci când performanța nu este perfect constantă.