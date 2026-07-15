O universitate oferă 15.000 de dolari pe an gamerilor. Ce jocuri îți pot plăti facultatea

Bursa are două niveluri de performanță

Programul este împărțit în categoriile Legendary și Mastery. Nivelul Legendary poate aduce până la 5.000 de dolari pentru fiecare trimestru universitar. Cum anul are trei trimestre, suma maximă ajunge la 15.000 de dolari.

Nivelul Mastery oferă până la 2.500 de dolari pe trimestru. Valoarea anuală maximă este, așadar, de 7.500 de dolari. Studenții înscriși la programele de masterat primesc jumătate din sumele acordate celor de la licență.

Pentru păstrarea bursei, studentul trebuie să urmeze cursurile cu normă întreagă și să mențină o medie de cel puțin 3,0 din 4. Ajutorul poate fi combinat cu alte burse de merit, dar nu și cu bursa separată destinată echipei universitare de e-sports.

Minecraft și World of Warcraft pot aduce premiul maxim

Lista include peste 50 de jocuri, din categorii foarte diferite. Pentru bursa Legendary în Minecraft, candidatul trebuie să finalizeze toate cele peste 115 provocări ale jocului. Universitatea consideră că performanța demonstrează înțelegerea unui sistem complex și capacitatea de a urmări obiective pe termen lung.

În Old School RuneScape, candidatul trebuie să ridice toate cele 23 de abilități la nivelul 99. Pentru Civilization VI, trebuie obținute victorii pe dificultatea Deity prin toate cele cinci metode disponibile. Jucătorii de XCOM 2 trebuie să termine o campanie Ironman pe dificultatea Legend.

Cerințele sunt la fel de dificile în World of Warcraft. Pentru nivelul Legendary, jucătorul trebuie să obțină titlul Loremaster, să ducă la maximum toate cele 13 profesii și să atingă statutul Exalted în cel puțin 25 de reputații.

Trofeele de pe PlayStation și Steam sunt acceptate

Nu trebuie să fii specialist într-un singur joc. Universitatea acceptă și performanțe obținute pe o întreagă platformă. Un utilizator PlayStation poate intra la categoria Legendary dacă are cel puțin zece trofee Platinum. Trei dintre ele trebuie să fie ultra-rare și obținute de mai puțin de 1% dintre jucători.