O universitate oferă 15.000 de dolari pe an gamerilor. Ce jocuri îți pot plăti facultatea
Sutele de ore petrecute în Minecraft, World of Warcraft sau Elden Ring îți pot reduce costurile facultății. University of Silicon Valley din California a lansat programul Max Achievement Scholarship, prin care oferă burse de până la 15.000 de dolari pe an studenților care demonstrează performanțe rare în jocuri video.
Banii nu sunt oferiți direct în contul câștigătorului. Bursa acoperă o parte din taxele de studiu la universitatea americană. Instituția consideră că finalizarea unor provocări extrem de dificile demonstrează disciplină, gândire strategică și capacitatea de a învăța din greșeli.
Bursa are două niveluri de performanță
Programul este împărțit în categoriile Legendary și Mastery. Nivelul Legendary poate aduce până la 5.000 de dolari pentru fiecare trimestru universitar. Cum anul are trei trimestre, suma maximă ajunge la 15.000 de dolari.
Nivelul Mastery oferă până la 2.500 de dolari pe trimestru. Valoarea anuală maximă este, așadar, de 7.500 de dolari. Studenții înscriși la programele de masterat primesc jumătate din sumele acordate celor de la licență.
Pentru păstrarea bursei, studentul trebuie să urmeze cursurile cu normă întreagă și să mențină o medie de cel puțin 3,0 din 4. Ajutorul poate fi combinat cu alte burse de merit, dar nu și cu bursa separată destinată echipei universitare de e-sports.
Minecraft și World of Warcraft pot aduce premiul maxim
Lista include peste 50 de jocuri, din categorii foarte diferite. Pentru bursa Legendary în Minecraft, candidatul trebuie să finalizeze toate cele peste 115 provocări ale jocului. Universitatea consideră că performanța demonstrează înțelegerea unui sistem complex și capacitatea de a urmări obiective pe termen lung.
În Old School RuneScape, candidatul trebuie să ridice toate cele 23 de abilități la nivelul 99. Pentru Civilization VI, trebuie obținute victorii pe dificultatea Deity prin toate cele cinci metode disponibile. Jucătorii de XCOM 2 trebuie să termine o campanie Ironman pe dificultatea Legend.
Cerințele sunt la fel de dificile în World of Warcraft. Pentru nivelul Legendary, jucătorul trebuie să obțină titlul Loremaster, să ducă la maximum toate cele 13 profesii și să atingă statutul Exalted în cel puțin 25 de reputații.
Trofeele de pe PlayStation și Steam sunt acceptate
Nu trebuie să fii specialist într-un singur joc. Universitatea acceptă și performanțe obținute pe o întreagă platformă. Un utilizator PlayStation poate intra la categoria Legendary dacă are cel puțin zece trofee Platinum. Trei dintre ele trebuie să fie ultra-rare și obținute de mai puțin de 1% dintre jucători.
Pe Xbox, candidatul are nevoie de minimum 100.000 Gamerscore. De asemenea, trebuie să fi finalizat cel puțin 90% dintre realizările disponibile în zece jocuri. Pe Steam sunt necesare cinci jocuri completate în proporție de 100%, fiecare având o rată globală de finalizare mai mică de 5%.
Printre jocurile acceptate se află Dark Souls, Sekiro, Bloodborne și Elden Ring. Pentru acesta din urmă este suficient trofeul Platinum sau obținerea tuturor realizărilor. Cuphead cere însă calificativul S pentru toți adversarii pe dificultatea Expert.
Nu ajunge doar să trimiți o captură de ecran
Performanțele trebuie verificate prin profiluri publice, API-uri oficiale sau capturi clare. Dovezile trebuie să afișeze numele personajului, contul și indicatorii de finalizare. Universitatea poate solicita inclusiv o înregistrare video sau o demonstrație în direct.
Rezultatele obținute pe servere modificate, private sau emulate nu sunt acceptate. Dacă jocul preferat nu apare pe listă, candidatul poate propune o provocare proprie. Trebuie să explice de ce aceasta este suficient de rară și ce abilități au fost necesare pentru finalizare.
Dosarul include și un eseu de 500-750 de cuvinte. Candidatul trebuie să descrie ce a învățat despre perseverență, rezolvarea problemelor sau procesul de învățare. Dificultatea realizării reprezintă 60% din evaluare. Eseul și rezultatele academice valorează câte 20%.
Programul nu transformă automat gamingul într-un înlocuitor pentru școală. El recunoaște însă că unele provocări cer ani de antrenament, planificare și adaptare. Așa cum arată și evoluția unor titluri complexe precum Diablo 4, performanța nu depinde doar de reflexe, ci și de înțelegerea unor sisteme complicate.