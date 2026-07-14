Diablo 4 te îneacă în obiecte Mythic, dar Blizzard păstrează o limită care îi enervează pe jucători
Blizzard lansează pe 14 iulie 2026 actualizarea 3.1.1 pentru Diablo 4. Patch-ul crește numărul obiectelor Mythic pe care jucătorii le pot obține și reduce costul uneia dintre cele mai importante rețete. Schimbările complete sunt prezentate în notele oficiale publicate de Blizzard.
Actualizarea încearcă să repare câteva dintre problemele sezonului 14. Totuși, nu elimină cea mai criticată restricție. Jucătorii pot echipa în continuare un singur obiect Mythic creat prin sistemul sezonier. Astfel, găsirea unui obiect foarte bun poate pune capăt rapid progresului.
Obiectele Mythic vor deveni mult mai ușor de obținut
Principala schimbare este legată de Pandemonium Fragments. Aceste fragmente sunt folosite în Horadric Cube pentru a transforma un obiect Unique într-un Mythic Unique. Procesul rămâne bazat pe noroc, dar jucătorii îl vor putea încerca mai des.
Recompensa repetabilă Glints of Hope va oferi garantat un Pandemonium Fragment. Corrupted Reaper va putea lăsa până la două fragmente. Cantitatea va crește în funcție de nivelul Torment ales de jucător.
Blizzard reduce și costul rețetei Upgrade to Mythic. Până acum, transformarea necesita cinci fragmente. După actualizare, vor fi suficiente patru. Diferența pare mică, dar devine importantă după numeroase încercări.
Schimbarea se potrivește cu direcția de serviciu live aleasă pentru Diablo 4. Jocul este ajustat constant. Sistemele de recompense pot fi modificate rapid atunci când comunitatea consideră că progresul este prea lent.
Mythic Uniques 3.0 nu i-a convins pe toți jucătorii
Sezonul 14 a început pe 30 iunie. Principala noutate este sistemul Mythic Uniques 3.0. Orice obiect Unique din joc poate apărea acum și într-o versiune Mythic. Există peste 100 de variante posibile.
Ideea ar trebui să încurajeze diversitatea. În trecut, numeroase construcții foloseau aceleași obiecte foarte puternice. Harlequin Crest, The Grandfather și Heir of Perdition deveniseră alegeri aproape obligatorii pentru anumite clase.
Noul sistem oferă mai multe posibilități. Problema este că jucătorii nu pot căuta ușor un anumit obiect. Ei trebuie să transforme obiecte Unique în Horadric Cube și să spere că primesc rezultatul potrivit pentru construcția lor.
Blizzard s-a mai confruntat cu astfel de nemulțumiri. Alte sezoane din Diablo 4 au fost ajustate după ce jucătorii au criticat ritmul progresului, cantitatea de pradă sau echilibrul dintre clase.
Limita de un singur Mythic rămâne neschimbată
Patch-ul 3.1.1 oferă mai multe șanse de a produce obiecte Mythic. Nu schimbă însă regula care permite echiparea unui singur Mythic creat. Aceasta este una dintre principalele nemulțumiri ale comunității.
După obținerea unui obiect foarte bun, jucătorul nu mai are un motiv puternic să continue transformările. Chiar dacă primește un al doilea Mythic valoros, nu îl poate folosi în același timp cu primul.
Obiectele Mythic găsite natural nu sunt afectate în același mod. Problema este că șansele de a primi o variantă bună sunt reduse. Noile obiecte au și modificatori parțial aleatorii. Un nume celebru nu garantează automat statistici utile.
Actualizarea repară o eroare care împiedica anumite surse să ofere obiecte Mythic. Printre acestea se aflau și Lair Bosses. Blizzard crește și probabilitatea ca un Mythic găsit natural să fie unul Iconic, adică o variantă specială și mai valoroasă.
Patch-ul repară zeci de probleme din sezonul 14
Actualizarea adaugă Seasonal Reputation Board în Temis. Deathtoll Chambers vor oferi cel puțin o cheie Superior Lair la nivelurile ridicate de Torment. Blizzard repară și o problemă care putea împiedica pornirea confruntării cu Nemesis Lair.
Mai multe erori afectau recompensele din Tower. În unele situații, doar un membru al grupului primea obiectele. Alte probleme făceau ca anumite elemente cosmetice să apară inversate sau să fie afișate pe monturi.
Sunt incluse corecții pentru Paladin, Spiritborn, Warlock, Barbarian, Druid și Rogue. Actualizarea rezolvă și probleme de performanță, stabilitate, texturi și încărcare a hărților.
Patch-ul amintește de actualizările masive cerute de fanii Diablo 4. Diferența este că versiunea 3.1.1 nu schimbă fundamental sezonul. Ea face sistemul Mythic mai generos, dar nu îi rezolvă contradicția principală.
Blizzard le oferă jucătorilor mai multe obiecte rare, însă îi lasă să folosească doar o parte dintre ele. Până la eliminarea limitei de echipare sau introducerea unei metode clare de căutare, vânătoarea de Mythic-uri va continua să depindă prea mult de noroc.