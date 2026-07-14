Diablo 4 te îneacă în obiecte Mythic, dar Blizzard păstrează o limită care îi enervează pe jucători

Obiectele Mythic vor deveni mult mai ușor de obținut

Principala schimbare este legată de Pandemonium Fragments. Aceste fragmente sunt folosite în Horadric Cube pentru a transforma un obiect Unique într-un Mythic Unique. Procesul rămâne bazat pe noroc, dar jucătorii îl vor putea încerca mai des.

Recompensa repetabilă Glints of Hope va oferi garantat un Pandemonium Fragment. Corrupted Reaper va putea lăsa până la două fragmente. Cantitatea va crește în funcție de nivelul Torment ales de jucător.

Blizzard reduce și costul rețetei Upgrade to Mythic. Până acum, transformarea necesita cinci fragmente. După actualizare, vor fi suficiente patru. Diferența pare mică, dar devine importantă după numeroase încercări.

Schimbarea se potrivește cu direcția de serviciu live aleasă pentru Diablo 4. Jocul este ajustat constant. Sistemele de recompense pot fi modificate rapid atunci când comunitatea consideră că progresul este prea lent.

Mythic Uniques 3.0 nu i-a convins pe toți jucătorii

Sezonul 14 a început pe 30 iunie. Principala noutate este sistemul Mythic Uniques 3.0. Orice obiect Unique din joc poate apărea acum și într-o versiune Mythic. Există peste 100 de variante posibile.

Ideea ar trebui să încurajeze diversitatea. În trecut, numeroase construcții foloseau aceleași obiecte foarte puternice. Harlequin Crest, The Grandfather și Heir of Perdition deveniseră alegeri aproape obligatorii pentru anumite clase.

Noul sistem oferă mai multe posibilități. Problema este că jucătorii nu pot căuta ușor un anumit obiect. Ei trebuie să transforme obiecte Unique în Horadric Cube și să spere că primesc rezultatul potrivit pentru construcția lor.