Noutate în magazinele Carrefour după preluarea de către frații Pavăl. Ce se întâmplă cu produsele românești de la micii producători

Programul a crescut considerabil în primul an. Carrefour a ajuns să colaboreze prin această inițiativă cu peste 530 de mici afaceri, iar produsele lor sunt disponibile în peste 240 de magazine. În total, în primul an au fost vândute peste 1,78 milioane de unități provenite de la acești producători.

Pentru cumpărători, proiectul înseamnă în primul rând acces la produse realizate în România, unele dintre ele specifice anumitor regiuni și dificil de găsit în rețelele mari. Sortimentul poate include produse de băcănie, lactate, mezeluri, produse de panificație, dulciuri, sucuri, siropuri sau băuturi artizanale.

Ce este, de fapt, programul „De aici, de aproape”

Ideea programului este ca micii producători să poată ajunge pe rafturile unui retailer mare fără un lanț lung de intermediari. Carrefour precizează că produsele din program sunt realizate la maximum 50 de kilometri de magazinele în care sunt comercializate, tocmai pentru a crea un circuit local de aprovizionare.

Pentru producător, avantajul este accesul la un număr mult mai mare de cumpărători și o distribuție mai predictibilă. Pentru client, principalul avantaj este posibilitatea de a cumpăra dintr-un hipermarket produse realizate de afaceri mici din zona în care se află magazinul.

Proiectul a pornit din Piatra Neamț și Roman și a fost extins ulterior în mai multe regiuni. Carrefour anunța încă de la începutul anului intenția de a duce programul la nivel național.

Programul continuă după schimbarea proprietarului

Noutatea importantă este contextul în care are loc actualul târg. Rețeaua Carrefour a fost preluată de frații Pavăl, cunoscuți în special pentru Dedeman, iar continuarea programului dedicat producătorilor locali oferă un prim indiciu că această direcție comercială este păstrată și după schimbarea proprietarului.

O inițiativă asemănătoare avusese loc și în aprilie, când tranzacția se afla încă în proces de finalizare. Și atunci, peste 20 de artizani deja prezenți la rafturile retailerului au venit la București pentru a-și prezenta produsele.