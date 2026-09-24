Noutate în magazinele Carrefour după preluarea de către frații Pavăl. Ce se întâmplă cu produsele românești de la micii producători
Magazinele Carrefour din România intră într-o nouă etapă după preluarea de către frații Dragoș și Adrian Pavăl, proprietarii Dedeman, însă unul dintre programele dedicate produselor românești va continua. Între 25 și 27 septembrie, rețeaua organizează în București un nou târg cu 20 de producători locali, în cadrul programului „De aici, de aproape”. Mișcarea este relevantă în contextul în care noii proprietari pregătesc și o schimbare mult mai vizibilă pentru clienți: magazinele Carrefour ar urma să primească un nou brand în 2027.
20 de producători locali vin la București
Noul târg va avea loc în perioada 25-27 septembrie, în hipermarketul Carrefour din ParkLake Shopping Center, din București. Cei 20 de artizani își vor putea prezenta direct produsele și poveștile în fața clienților. Evenimentul marchează un an de la lansarea proiectului „De aici, de aproape – Artizani Locali”.
Programul a crescut considerabil în primul an. Carrefour a ajuns să colaboreze prin această inițiativă cu peste 530 de mici afaceri, iar produsele lor sunt disponibile în peste 240 de magazine. În total, în primul an au fost vândute peste 1,78 milioane de unități provenite de la acești producători.
Pentru cumpărători, proiectul înseamnă în primul rând acces la produse realizate în România, unele dintre ele specifice anumitor regiuni și dificil de găsit în rețelele mari. Sortimentul poate include produse de băcănie, lactate, mezeluri, produse de panificație, dulciuri, sucuri, siropuri sau băuturi artizanale.
Ce este, de fapt, programul „De aici, de aproape”
Ideea programului este ca micii producători să poată ajunge pe rafturile unui retailer mare fără un lanț lung de intermediari. Carrefour precizează că produsele din program sunt realizate la maximum 50 de kilometri de magazinele în care sunt comercializate, tocmai pentru a crea un circuit local de aprovizionare.
Pentru producător, avantajul este accesul la un număr mult mai mare de cumpărători și o distribuție mai predictibilă. Pentru client, principalul avantaj este posibilitatea de a cumpăra dintr-un hipermarket produse realizate de afaceri mici din zona în care se află magazinul.
Proiectul a pornit din Piatra Neamț și Roman și a fost extins ulterior în mai multe regiuni. Carrefour anunța încă de la începutul anului intenția de a duce programul la nivel național.
Programul continuă după schimbarea proprietarului
Noutatea importantă este contextul în care are loc actualul târg. Rețeaua Carrefour a fost preluată de frații Pavăl, cunoscuți în special pentru Dedeman, iar continuarea programului dedicat producătorilor locali oferă un prim indiciu că această direcție comercială este păstrată și după schimbarea proprietarului.
O inițiativă asemănătoare avusese loc și în aprilie, când tranzacția se afla încă în proces de finalizare. Și atunci, peste 20 de artizani deja prezenți la rafturile retailerului au venit la București pentru a-și prezenta produsele.
Pentru moment, clienții nu trebuie să se aștepte la o schimbare radicală peste noapte în modul în care funcționează magazinele. Procesul de transformare a rețelei va fi unul gradual.
Carrefour va primi un alt nume
Schimbarea majoră va deveni vizibilă, potrivit informațiilor Profit.ro, anul viitor. Frații Pavăl lucrează deja la rebrandingul magazinelor și au apelat la o agenție specializată în consultanță și design de brand. Noua marcă ar urma să înlocuiască sigla Carrefour.
Una dintre denumirile despre care s-a discutat este KORRA, marcă înregistrată pe numele Dedeman SRL și pentru activități legate de lanțuri de magazine. Existența mărcii nu înseamnă însă că aceasta a fost confirmată drept viitorul nume al rețelei.
Intrarea fraților Pavăl în Carrefour reprezintă și o schimbare importantă pentru piața românească de retail: proprietarii celui mai mare business antreprenorial românesc din bricolaj intră astfel în retailul alimentar.
În acest context, continuarea programului „De aici, de aproape” arată că, înainte de schimbarea siglei și a identității magazinelor, una dintre direcțiile care rămân active este colaborarea cu micii producători români. Pentru clienți, efectul concret poate fi văzut chiar în acest weekend, când 20 dintre acești artizani își vor prezenta produsele în Carrefour ParkLake.