Românii caută la fel de mult pe Google, dar interesele se schimbă. Ce domenii au crescut și unde apar cele mai multe rezumate AI
Românii nu au făcut mai multe căutări pe Google în vara și toamna anului 2026, însă subiectele care le-au stârnit interesul s-au schimbat. Turismul a înregistrat cea mai mare creștere, cu 15%, în timp ce domeniul auto a pierdut 7,6%. O altă schimbare importantă apare în rezultatele motorului de căutare: aproape jumătate dintre interogările analizate de o agenție de SEO primesc acum un rezumat generat de AI, care oferă răspunsuri direct în pagina Google.
Datele provin din indexul trimestrial publicat pe 5 noiembrie 2026 de agenția Mixtazure. Analiza compară volumul estimat al căutărilor din România în perioada iulie-septembrie 2026 cu cel din aceleași luni ale anului trecut. Per total, diferența este de numai 0,6%, ceea ce indică un nivel aproape neschimbat al interesului pentru căutările analizate.
Studiul urmărește 300 de interogări generice, împărțite în 12 domenii, și verifică inclusiv dacă Google afișează un rezumat AI pentru fiecare dintre ele. Rezultatele arată că schimbările nu țin atât de numărul total al căutărilor, cât de subiectele care îi interesează pe români și de felul în care Google le oferă informațiile.
Turismul crește cu 15%, în timp ce căutările despre mașini sunt în scădere
Turismul a fost domeniul cu cea mai mare creștere în trimestrul analizat, cu 15% față de aceeași perioadă din 2025. Interesul pentru biletele de avion a urcat cu 22%, până la 364.908 căutări pe trimestru. Și căutarea „cazare Vama Veche” a înregistrat o creștere importantă, volumul acesteia dublându-se.
Avansul nu se explică doar prin interesul pentru biletele de avion. Chiar și după eliminarea acestei interogări din calcul, domeniul turismului păstrează o creștere de 9,2%. Datele indică astfel un interes mai mare pentru mai multe tipuri de informații legate de călătorii și cazare.
La polul opus se află domeniul auto, care a înregistrat cea mai mare scădere din index, de 7,6%. Un rol important l-a avut diminuarea căutărilor pentru programul Rabla. Interogarea a pierdut 63,2% din volum, de la 41.991 la 15.449 de căutări.
Nici interesul pentru rovinietă nu a rămas la același nivel, înregistrând o scădere de 15,1%. Chiar dacă termenul „Rabla” este eliminat din analiză, domeniul auto continuă să fie pe minus, cu o diminuare de 2,7%.
Alte categorii au avut evoluții diferite. Căutările despre credite și bănci au scăzut cu 4,5%, iar cele din domeniul modei au pierdut 3,1%. În schimb, farmacia și beauty au crescut cu 4,8%. Această categorie a avut cea mai răspândită evoluție pozitivă din index, cu 19 dintre cele 25 de căutări în creștere.
Cadastrul a ajuns de trei ori mai căutat după problemele sistemelor ANCPI
Una dintre cele mai mari variații individuale din analiză apare în domeniul imobiliar. Căutarea „cadastru” a crescut de la 13.288 la 42.273 de interogări, ceea ce înseamnă un volum de peste trei ori mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut.
Creșterea a fost concentrată în special în lunile iulie și august, când sistemele Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) au fost oprite în urma unui atac cibernetic. Incidentul a afectat activitatea instituției și a atras atenția asupra accesului la serviciile de cadastru și publicitate imobiliară.
Analiza Mixtazure menționează acest episod drept un posibil context pentru creșterea interesului, dar datele de căutare nu permit stabilirea proporției în care atacul cibernetic a influențat evoluția. Cu alte cuvinte, nu se poate afirma că toate căutările suplimentare au fost provocate de problemele sistemelor ANCPI.
Importanța acestei interogări se vede și în evoluția întregului domeniu. Dacă termenul „cadastru” este eliminat din calcul, categoria imobiliare ar fi rămas aproape neschimbată, cu o variație de -0,1%. Creșterea generală a fost, așadar, influențată puternic de interesul pentru această informație.
Google afișează rezumate AI pentru aproape jumătate dintre căutările analizate
O altă concluzie importantă a indexului privește schimbarea modului în care Google prezintă informațiile. Din cele 300 de căutări urmărite, 140 au primit un rezumat generat de AI, ceea ce reprezintă 46,7% din total.
Cele mai multe astfel de rezultate apar în domeniile credite și bănci, respectiv turism. În fiecare dintre aceste categorii, 21 din cele 25 de căutări analizate au fost însoțite de un rezumat AI.
Printre exemplele menționate se numără interogări precum „credit nevoi personale”, „cadastru” și „bac”. Acestea sunt căutări prin care oamenii solicită frecvent explicații, informații sau răspunsuri la întrebări concrete.
În schimb, rezumatele generate de AI sunt mult mai rare în cazul căutărilor orientate spre produse. Din cele 75 de interogări analizate în categoriile modă, electronice și mobilă, doar cinci au avut un astfel de răspuns. În domeniul modei, niciuna dintre cele 25 de căutări nu a fost însoțită de un rezumat AI.
Un alt detaliu relevant este că niciuna dintre cele mai populare opt căutări din întregul index nu a primit un asemenea rezumat. Deși aproape jumătate dintre interogările analizate au fost asociate cu AI Overview, acestea reprezintă 30,9% din volumul total de căutări inclus în studiu.
Patrik Rojan, cofondator Mixtazure, consideră că distribuția acestor rezumate este la fel de importantă pentru site-uri precum volumul căutărilor din domeniul în care activează. Acesta atrage atenția asupra diferențelor dintre categorii: în cazul creditelor și turismului, Google oferă răspunsuri generate de AI pentru 21 din 25 de interogări, în timp ce în modă nu apare niciun astfel de rezumat.
Ce arată datele despre căutările românilor în 2026
Analiza Mixtazure se bazează pe un set fix de 300 de căutări generice, câte 25 pentru fiecare dintre cele 12 domenii urmărite. Interogările nu includ nume de mărci, iar păstrarea aceluiași set de la o ediție la alta permite compararea evoluției în timp.
Volumele sunt estimări furnizate de Ahrefs pentru România, extrase pe 3 noiembrie 2026. Comparația vizează lunile iulie-septembrie 2026 și aceeași perioadă din 2025. Verificarea prezenței rezumatelor AI s-a făcut pe baza paginilor cu rezultate Google salvate de Ahrefs între 28 august și 4 noiembrie 2026.
Este important de precizat că cifrele nu provin din date oficiale Google. De asemenea, studiul nu măsoară numărul de clicuri, traficul primit de site-uri sau efectul direct al rezumatelor AI asupra vizitelor. El indică doar dacă un astfel de răspuns era afișat în pagina de rezultate pentru fiecare căutare analizată.
Datele oferă totuși o imagine asupra schimbărilor din comportamentul de căutare. Românii au păstrat un volum aproape identic de interogări față de anul trecut, dar interesul s-a mutat între domenii, iar Google oferă tot mai des răspunsuri generate de AI, în special pentru căutările informative și financiare.