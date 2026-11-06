Românii caută la fel de mult pe Google, dar interesele se schimbă. Ce domenii au crescut și unde apar cele mai multe rezumate AI

Studiul urmărește 300 de interogări generice, împărțite în 12 domenii, și verifică inclusiv dacă Google afișează un rezumat AI pentru fiecare dintre ele. Rezultatele arată că schimbările nu țin atât de numărul total al căutărilor, cât de subiectele care îi interesează pe români și de felul în care Google le oferă informațiile.

Turismul crește cu 15%, în timp ce căutările despre mașini sunt în scădere

Turismul a fost domeniul cu cea mai mare creștere în trimestrul analizat, cu 15% față de aceeași perioadă din 2025. Interesul pentru biletele de avion a urcat cu 22%, până la 364.908 căutări pe trimestru. Și căutarea „cazare Vama Veche” a înregistrat o creștere importantă, volumul acesteia dublându-se.

Avansul nu se explică doar prin interesul pentru biletele de avion. Chiar și după eliminarea acestei interogări din calcul, domeniul turismului păstrează o creștere de 9,2%. Datele indică astfel un interes mai mare pentru mai multe tipuri de informații legate de călătorii și cazare.

La polul opus se află domeniul auto, care a înregistrat cea mai mare scădere din index, de 7,6%. Un rol important l-a avut diminuarea căutărilor pentru programul Rabla. Interogarea a pierdut 63,2% din volum, de la 41.991 la 15.449 de căutări.

Nici interesul pentru rovinietă nu a rămas la același nivel, înregistrând o scădere de 15,1%. Chiar dacă termenul „Rabla” este eliminat din analiză, domeniul auto continuă să fie pe minus, cu o diminuare de 2,7%.

Alte categorii au avut evoluții diferite. Căutările despre credite și bănci au scăzut cu 4,5%, iar cele din domeniul modei au pierdut 3,1%. În schimb, farmacia și beauty au crescut cu 4,8%. Această categorie a avut cea mai răspândită evoluție pozitivă din index, cu 19 dintre cele 25 de căutări în creștere.

Cadastrul a ajuns de trei ori mai căutat după problemele sistemelor ANCPI

Una dintre cele mai mari variații individuale din analiză apare în domeniul imobiliar. Căutarea „cadastru” a crescut de la 13.288 la 42.273 de interogări, ceea ce înseamnă un volum de peste trei ori mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut.