Big Tech-ul se clatină pe bursă. Scăderi masive pentru companiile AI, după victoria democraților în Congres

O schimbare bruscă pe piețele americane, după creșterile de miercuri

Ședința de joi a adus pierderi importante pentru principalii indici americani. La ora 12:53, pe coasta de est a SUA, Nasdaq coborâse cu aproximativ 5%, iar S&P 500 pierduse 3,6%. În același interval, Dow Jones era în scădere cu aproximativ 1.500 de puncte, conform datelor prezentate de The Wall Street Journal.

Contrastul cu ziua precedentă a fost puternic. Miercuri, bursele înregistraseră creșteri după alegerile pentru Congres, însă optimismul nu a rezistat mult. În următoarea sesiune, investitorii au început să renunțe la acțiuni, iar presiunea s-a extins de la companiile tehnologice către alte sectoare.

Dimensiunea pierderilor a atras atenția prin viteza cu care s-a redus capitalizarea bursieră. Cele aproximativ 2.500 de miliarde de dolari dispărute temporar din valoarea companiilor reprezintă amploarea declinului înregistrat în timpul ședinței, nu o pierdere definitivă pentru întreaga piață.

În același timp, nici Bitcoin-ul nu o duce mai bine, în context, suferind, la rândul său, scăderi semnificative.

De ce au ajuns companiile din industria AI printre cele mai afectate

Acțiunile firmelor care dezvoltă tehnologii AI, produc procesoare și construiesc centre de date au fost puternic afectate de retragerile investitorilor. După perioada în care aceste companii au atras capital considerabil, o parte dintre cei care au mizat pe creșterea sectorului au început să își reducă investițiile.

Una dintre preocupări este legată de ritmul în care vor continua cheltuielile pentru infrastructura necesară dezvoltării AI. Centrele de date și semiconductorii presupun investiții importante, iar eventualele schimbări ale planurilor companiilor care finanțează aceste proiecte ar putea influența perspectivele furnizorilor și ale dezvoltatorilor de tehnologie.

Un alt motiv de îngrijorare a venit din zona rezultatelor financiare. Qualcomm a raportat miercuri seara o diminuare a veniturilor, informație care a contribuit la deteriorarea încrederii investitorilor. Keith Buchanan, administrator senior de portofoliu la Globalt Investments, a explicat pentru sursa citată că reacția pieței a venit după avansul din ziua precedentă și publicarea rezultatelor companiei, în condițiile în care retragerile din sectorul AI continuau.