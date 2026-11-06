Big Tech-ul se clatină pe bursă. Scăderi masive pentru companiile AI, după victoria democraților în Congres
Investitorii de pe Wall Street au schimbat brusc direcția după o zi de creșteri, iar ședința de joi, 5 noiembrie, s-a încheiat sub presiunea unor vânzări masive. Companiile din tehnologie au fost printre principalele ținte ale retragerilor de capital, iar firmele implicate în dezvoltarea AI și producția de cipuri au resimțit puternic corecția.
La apogeul declinului, aproximativ 2.500 de miliarde de dolari au dispărut temporar din valoarea de piață cumulată a companiilor listate în Statele Unite, potrivit publicației MARCA. Mișcarea a fost însoțită de o creștere a cererii pentru obligațiunile guvernamentale americane și de o accentuare a temerilor privind evoluția economiei și viitoarele decizii politice.
O schimbare bruscă pe piețele americane, după creșterile de miercuri
Ședința de joi a adus pierderi importante pentru principalii indici americani. La ora 12:53, pe coasta de est a SUA, Nasdaq coborâse cu aproximativ 5%, iar S&P 500 pierduse 3,6%. În același interval, Dow Jones era în scădere cu aproximativ 1.500 de puncte, conform datelor prezentate de The Wall Street Journal.
Contrastul cu ziua precedentă a fost puternic. Miercuri, bursele înregistraseră creșteri după alegerile pentru Congres, însă optimismul nu a rezistat mult. În următoarea sesiune, investitorii au început să renunțe la acțiuni, iar presiunea s-a extins de la companiile tehnologice către alte sectoare.
Dimensiunea pierderilor a atras atenția prin viteza cu care s-a redus capitalizarea bursieră. Cele aproximativ 2.500 de miliarde de dolari dispărute temporar din valoarea companiilor reprezintă amploarea declinului înregistrat în timpul ședinței, nu o pierdere definitivă pentru întreaga piață.
În același timp, nici Bitcoin-ul nu o duce mai bine, în context, suferind, la rândul său, scăderi semnificative.
De ce au ajuns companiile din industria AI printre cele mai afectate
Acțiunile firmelor care dezvoltă tehnologii AI, produc procesoare și construiesc centre de date au fost puternic afectate de retragerile investitorilor. După perioada în care aceste companii au atras capital considerabil, o parte dintre cei care au mizat pe creșterea sectorului au început să își reducă investițiile.
Una dintre preocupări este legată de ritmul în care vor continua cheltuielile pentru infrastructura necesară dezvoltării AI. Centrele de date și semiconductorii presupun investiții importante, iar eventualele schimbări ale planurilor companiilor care finanțează aceste proiecte ar putea influența perspectivele furnizorilor și ale dezvoltatorilor de tehnologie.
Un alt motiv de îngrijorare a venit din zona rezultatelor financiare. Qualcomm a raportat miercuri seara o diminuare a veniturilor, informație care a contribuit la deteriorarea încrederii investitorilor. Keith Buchanan, administrator senior de portofoliu la Globalt Investments, a explicat pentru sursa citată că reacția pieței a venit după avansul din ziua precedentă și publicarea rezultatelor companiei, în condițiile în care retragerile din sectorul AI continuau.
În același timp, Nasdaq a ajuns în teritoriu de corecție bursieră. Termenul desemnează, în mod obișnuit, o scădere de cel puțin 10% față de un maxim recent și este folosit pentru a descrie o depreciere semnificativă a pieței.
Ce temeri au apărut după victoria democraților în Congres
Rezultatul alegerilor americane a adăugat un nou element de incertitudine. Democrații au obținut controlul ambelor camere ale Congresului, iar o parte dintre investitori iau în calcul posibilitatea unor reglementări mai stricte pentru marile companii de tehnologie.
Centrele de date se află printre infrastructurile asupra cărora s-ar putea concentra atenția autorităților. Extinderea AI a determinat investiții importante în astfel de facilități, însă construirea și operarea lor implică și costuri ridicate. Reguli suplimentare ar putea modifica planurile companiilor și ar putea influența rentabilitatea proiectelor.
Această perspectivă este una dintre explicațiile vehiculate pentru reacția pieței, dar nu există o legătură demonstrată între rezultatul alegerilor și amploarea scăderilor de joi. Evoluția acțiunilor a fost influențată de mai mulți factori, inclusiv rezultatele financiare și reevaluarea companiilor din sectorul AI.
Obligațiunile americane au atras capital în timpul declinului bursier
În timp ce investitorii vindeau acțiuni, obligațiunile guvernamentale americane au devenit mai atractive pentru cei care căutau plasamente considerate mai sigure. Cererea crescută pentru aceste titluri a împins în jos randamentul obligațiunilor pe zece ani, care a atins cel mai scăzut nivel de după 9 septembrie, notează, de asemenea, sursa citată anterior.
Un alt indicator a confirmat nervozitatea de pe piețe. VIX, indicele urmărit pentru a evalua volatilitatea anticipată a acțiunilor americane, a înregistrat o creștere puternică. O valoare mai mare reflectă așteptări privind fluctuații mai ample ale pieței și o incertitudine sporită în rândul investitorilor.
Deși în a doua parte a zilei au apărut semne de revenire, pierderile au rămas importante. S&P 500 se îndrepta către cea mai slabă ședință de la începutul lunii aprilie 2025, când anunțurile administrației Trump privind tarifele comerciale provocaseră turbulențe pe piețele financiare.