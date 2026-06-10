Noul sistem de plată a rovinietei se amână din nou. Când va intra în vigoare

Este a doua schimbare de calendar pentru acest proiect, care urmărește modificarea modului de calcul al taxei de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România.

Autoritățile acordă mai mult timp pentru pregătirea sistemului și pentru gestionarea etapelor necesare implementării noilor reguli.

Ce se întâmplă cu rovinietele deja cumpărate

O prevedere inclusă de deputați vizează șoferii care au achiziționat deja roviniete înainte de intrarea în vigoare a TollRO.

Astfel, rovinietele cumpărate anterior datei de 1 octombrie 2026 își vor păstra valabilitatea pentru vehiculele care nu vor intra sub incidența sistemului de taxare la kilometru.

Potrivit explicațiilor incluse în proiect, măsura are rolul de a evita apariția unui număr foarte mare de solicitări pentru restituirea sumelor achitate deja de utilizatori. În același timp, autoritățile consideră că această soluție oferă un avantaj șoferilor care și-au cumpărat deja dreptul de utilizare a drumurilor naționale.

Decizia urmărește și evitarea unor blocaje administrative la nivelul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), care ar fi putut apărea în cazul unui volum mare de cereri de rambursare.

Cum va funcționa noul sistem de taxare

TollRO va aduce o schimbare importantă față de actualul sistem de rovinietă. Conform noilor reguli, valoarea taxei nu va mai fi stabilită după modelul actual, ci va ține cont de mai multe criterii.