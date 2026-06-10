Noul sistem de plată a rovinietei se amână din nou. Când va intra în vigoare
Șoferii care așteptau introducerea noului sistem de taxare a utilizării drumurilor naționale vor avea de așteptat mai mult. Parlamentul a decis o nouă amânare pentru implementarea TollRO, mecanismul care ar urma să schimbe modul în care este calculată rovinieta. Deși sistemul trebuia să intre în vigoare la începutul lunii iulie, aplicarea sa a fost împinsă cu încă trei luni, până în toamna acestui an. Decizia a fost adoptată prin votul final al Camerei Deputaților și vizează inclusiv modul în care vor fi tratate rovinietele deja cumpărate de conducătorii auto.
Parlamentul a stabilit o nouă dată pentru introducerea TollRO
Implementarea noului sistem de taxare era programată pentru 1 iulie 2026, însă termenul a fost modificat. În urma votului din plenul Camerei Deputaților, TollRO va deveni operațional începând cu data de 1 octombrie 2026.
Este a doua schimbare de calendar pentru acest proiect, care urmărește modificarea modului de calcul al taxei de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România.
Autoritățile acordă mai mult timp pentru pregătirea sistemului și pentru gestionarea etapelor necesare implementării noilor reguli.
Ce se întâmplă cu rovinietele deja cumpărate
O prevedere inclusă de deputați vizează șoferii care au achiziționat deja roviniete înainte de intrarea în vigoare a TollRO.
Astfel, rovinietele cumpărate anterior datei de 1 octombrie 2026 își vor păstra valabilitatea pentru vehiculele care nu vor intra sub incidența sistemului de taxare la kilometru.
Potrivit explicațiilor incluse în proiect, măsura are rolul de a evita apariția unui număr foarte mare de solicitări pentru restituirea sumelor achitate deja de utilizatori. În același timp, autoritățile consideră că această soluție oferă un avantaj șoferilor care și-au cumpărat deja dreptul de utilizare a drumurilor naționale.
Decizia urmărește și evitarea unor blocaje administrative la nivelul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), care ar fi putut apărea în cazul unui volum mare de cereri de rambursare.
Cum va funcționa noul sistem de taxare
TollRO va aduce o schimbare importantă față de actualul sistem de rovinietă. Conform noilor reguli, valoarea taxei nu va mai fi stabilită după modelul actual, ci va ține cont de mai multe criterii.
Printre elementele care vor influența costul se numără:
- categoria vehiculului;
- clasa de emisii poluante;
- durata de utilizare a rețelei de drumuri naționale.
În cadrul noului mecanism, durata de utilizare nu va însemna doar timpul efectiv petrecut în trafic, ci va include și perioadele de staționare.
Prin urmare, sistemul este conceput astfel încât taxarea să fie diferențiată în funcție de caracteristicile vehiculului și de modul în care este utilizată infrastructura rutieră.
Autoritățile mizează pe creșterea veniturilor pentru întreținerea drumurilor
În prezent, veniturile încasate din rovinietă acoperă doar o parte din necesarul financiar pentru întreținerea drumurilor și autostrăzilor din România.
Potrivit estimărilor autorităților, fondurile obținute prin sistemul actual asigură aproximativ 30% din necesarul de întreținere al rețelei naționale de drumuri și autostrăzi.
Prin introducerea TollRO, gradul de acoperire ar putea crește semnificativ. Estimările prezentate de autorități arată că noul sistem ar putea ridica acest procent până la aproximativ 70%.
Acesta este unul dintre principalele argumente invocate pentru implementarea noului model de taxare, care ar urma să genereze venituri suplimentare pentru infrastructura rutieră.
Până atunci însă, șoferii vor continua să utilizeze sistemul actual de rovinietă, iar aplicarea TollRO va începe abia de la 1 octombrie 2026, după noua amânare aprobată de Parlament.