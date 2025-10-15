Rovinieta în 2026, mai scumpă și de 3 ori pentru mulți șoferi din România. Care sunt taxele de drum TollRo oficiale

Începând cu 2026, România va introduce un nou sistem integrat de taxare rutieră – TollRo , un mecanism care va înlocui actuala rovinietă și va aduce o creștere semnificativă a costurilor pentru mulți șoferi. Tarifele oficiale, stabilite în conformitate cu cerințele Uniunii Europene privind taxarea infrastructurii rutiere, vor fi aplicate diferențiat în funcție de tipul vehiculului, masa totală, normele de poluare și durata utilizării drumurilor.

Ministerul Transporturilor a anunțat că noile valori se aliniază sistemelor europene de plată a taxei de drum, precum Toll-Collect (Germania) sau GO-Maut (Austria) . În practică, asta înseamnă că șoferii care circulă frecvent pe drumurile naționale și autostrăzi vor plăti, în unele cazuri, chiar de trei ori mai mult față de rovinieta actuală.

Ce este TollRo și cum va funcționa sistemul

TollRo este sistemul electronic național de taxare a infrastructurii rutiere, administrat de CNAIR (Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere) , care va fi complet digitalizat și va calcula automat taxele pe baza numărului de înmatriculare și a datelor transmise prin camere și senzori de monitorizare.

Sistemul TollRo va introduce un model de taxare mixt :

pentru autoturisme , plata se va face în continuare pe perioade fixe (1 zi, 10 zile, 30 de zile, 60 de zile, 12 luni);

pentru vehiculele de marfă și autobuze , taxarea se va face în funcție de kilometrii parcurși și de categoria de emisii (Euro VI, Euro V, etc.).

Datele colectate vor fi gestionate electronic printr-o aplicație unificată, iar plata se va putea face online, prin SMS, aplicația mobilă TollRo sau la punctele de vânzare autorizate.

Autoritățile au anunțat că sistemul va fi compatibil cu standardele europene EETS (European Electronic Toll Service) , ceea ce va permite șoferilor care circulă în mai multe state membre UE să folosească același dispozitiv de plată (OBU) pentru toate țările participante.

Cât vor plăti șoferii din 2026

Noile tarife TollRo au fost deja publicate în Monitorul Oficial, iar creșterile sunt considerabile pentru unele categorii. Pentru autoturisme, costurile anuale vor fi, în medie, între 10 și 15 euro mai mari , dar pentru vehiculele comerciale taxele pot fi chiar triple.

Exemple de tarife TollRo pentru 2026:

Autoturisme (sub 3,5 tone): între 7 euro (1 zi) și 38 euro (12 luni);

Microbuze și dube (3,5 – 7,5 tone): între 11 și 80 euro (în funcție de norma Euro și durată);

Camioane (7,5 – 12 tone): între 25 și 140 euro pentru perioade scurte, sau taxe per kilometru între 0,12 și 0,18 euro/km;

Vehicule peste 12 tone: până la 0,20 euro/km pentru cele mai poluante modele (Euro IV sau mai vechi);

Autobuze și autocare: taxă medie de 0,10 euro/km.

Creșterile cele mai semnificative vor fi resimțite de transportatorii care operează vehicule mai vechi și de firmele care efectuează curse lungi, zilnice. În schimb, mașinile electrice și hibride plug-in vor beneficia de reduceri de până la 75% , în linie cu politicile europene de decarbonizare.

Impactul asupra șoferilor și transportatorilor

Pentru șoferii obișnuiți, noua taxă TollRo înseamnă costuri mai mari, dar și un sistem mai predictibil. Rovinieta clasică, în format fizic sau electronic, va dispărea complet în 2026, iar plățile vor fi înregistrate automat la fiecare trecere pe sub camerele inteligente montate pe drumurile principale.

Transportatorii însă se pregătesc pentru o presiune fiscală suplimentară . Federațiile din domeniu au avertizat că sistemul TollRo ar putea duce la scumpirea generală a transportului rutier și, implicit, la creșterea prețurilor pentru bunuri de consum. În același timp, pentru firmele moderne, care folosesc flote noi și tehnologii de monitorizare, sistemul ar putea aduce beneficii prin scutiri și deduceri fiscale.

Potrivit CNAIR, veniturile suplimentare obținute din TollRo vor fi direcționate integral către modernizarea infrastructurii rutiere , inclusiv construcția de autostrăzi și întreținerea drumurilor naționale. Estimările arată că doar în primul an de aplicare sistemul ar putea genera venituri suplimentare de peste 1 miliard de lei .

Amenzi și verificări automate

TollRo va fi însoțit de un sistem de control automatizat, cu camere de supraveghere de înaltă precizie care vor identifica vehiculele fără taxă activă.

Amenzile vor fi considerabil mai mari decât în prezent:

Autoturisme: până la 500 lei;

Vehicule comerciale: între 2.000 și 6.000 lei;

Companii de transport: amenzi cumulative pentru fiecare vehicul fără taxă validă.

Plata amenzilor va fi corelată electronic cu sistemul ANAF, iar neplata în termen poate duce la suspendarea dreptului de circulație. Totodată, platforma TollRo va permite consultarea istoricului plăților, notificări automate și posibilitatea de a contesta electronic o sancțiune.

România intră în rândul statelor UE cu taxare digitală

Prin introducerea TollRo, România se aliniază la legislația europeană privind tarifele de infrastructură rutieră (Directiva 2022/362/UE). Scopul principal al sistemului este reducerea traficului de tranzit , încurajarea transportului verde și asigurarea unei surse stabile de finanțare pentru drumuri.

Deși creșterile de tarife nu sunt populare, specialiștii consideră că noul sistem aduce un avantaj strategic: taxarea devine mai corectă și mai adaptată gradului de utilizare. Cu alte cuvinte, plătești exact cât folosești .