Se amână înlocuirea rovinietei pentru transportatori. Când va intra în vigoare TollRO
Transportatorii care așteptau trecerea la noul sistem de taxare rutieră vor mai avea de așteptat câteva luni. Autoritățile au decis oficial amânarea implementării TollRO, mecanismul care urmează să înlocuiască actuala rovinietă pentru vehiculele de transport marfă cu masa de peste 3,5 tone. Decizia vine în contextul unor întârzieri legate de infrastructura necesară funcționării sistemului și de procedurile administrative aflate încă în desfășurare.
Noul termen pentru introducerea TollRO
Aplicarea sistemului TollRO a fost amânată oficial până la data de 1 octombrie 2026, potrivit unei legi promulgate de președintele României, Nicușor Dan.
Inițial, noul mecanism urma să intre în vigoare la 1 iulie 2026, însă dificultățile întâmpinate în procesul de implementare au făcut imposibilă respectarea calendarului stabilit. Întârzierile sunt legate atât de procedurile administrative, cât și de problemele apărute în procesul de achiziție a infrastructurii de control care va sta la baza funcționării sistemului.
Amânarea confirmă scenariul luat în calcul încă din luna mai, când existau semnale că termenul inițial nu mai poate fi respectat în lipsa finalizării la timp a procedurilor de licitație și a instalării infrastructurii necesare monitorizării traficului.
Cum va funcționa sistemul care înlocuiește rovinieta
TollRO reprezintă una dintre reformele asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență și prin legislația europeană referitoare la taxarea infrastructurii rutiere.
Spre deosebire de actuala rovinietă, care este plătită în funcție de perioada de utilizare a drumurilor, noul sistem va calcula taxele în funcție de distanța parcursă și de clasa de poluare a vehiculului.
Măsura se va aplica camioanelor cu masa mai mare de 3,5 tone și urmărește aplicarea principiului „poluatorul plătește”. În același timp, autoritățile estimează că noul mecanism va contribui la creșterea veniturilor destinate întreținerii infrastructurii rutiere și la încurajarea utilizării unor vehicule mai puțin poluante.
Pentru calcularea taxelor, vehiculele vor putea fi monitorizate prin intermediul unor echipamente de bord, aplicații mobile conectate la satelit sau prin utilizarea unor tichete electronice de rută. Sistemul va determina automat suma datorată în funcție de traseul parcurs și de caracteristicile vehiculului.
Investiție de peste 132 de milioane de lei pentru infrastructura de control
Pentru ca TollRO să devină operațional este necesară realizarea unei infrastructuri complexe de control și monitorizare.
Ministerul Transporturilor a lansat în dezbatere publică un proiect de hotărâre de guvern privind aprobarea unei investiții de 132,1 milioane de lei destinată implementării infrastructurii de control a sistemului.
Proiectul vizează Lotul 2 al Sistemului Electronic de Tarifare Rutieră și include instalarea a 250 de obiective fixe de control, 50 de obiective mobile și peste 1.200 de camere pentru recunoașterea numerelor de înmatriculare. De asemenea, sunt prevăzute echipamente video și de procesare, programe software pentru identificarea vehiculelor și verificarea plății taxelor, precum și infrastructura necesară comunicațiilor și alimentării cu energie.
Potrivit documentelor publicate de minister, 190 dintre punctele fixe vor utiliza console deja existente, în timp ce pentru alte 60 vor fi construite structuri noi și vor fi realizate branșamente la rețelele de energie și comunicații.
Datele colectate de camere vor fi transmise către sistemul central de tarifare, care va verifica automat dacă taxa a fost achitată. În cazul constatării unor nereguli, sistemul va putea genera procese-verbale de contravenție.
Licitația pentru camerele de control, afectată de contestații
Unul dintre motivele care au contribuit la întârzierea proiectului este situația licitației pentru infrastructura de control.
Contractul aflat în procedură de achiziție vizează implementarea rețelei de aproximativ 250 de camere și puncte de verificare necesare funcționării TollRO. Procedura a fost suspendată după depunerea unor contestații la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor.
În paralel, Ministerul Transporturilor trebuie să obțină și aprobarea formală a investiției prin hotărâre de guvern. Acest pas este necesar deoarece valoarea proiectului depășește pragul de 100 de milioane de lei prevăzut de Legea finanțelor publice. Fără această aprobare, CNAIR nu ar putea semna contractul și nici include proiectul în bugetul de stat.
Conform notei de fundamentare, investiția aferentă Lotului 2 va fi finanțată prin Programul Transport 2021-2027 și de la bugetul de stat, iar durata de implementare este estimată la 10 luni.
Guvernul va prelua jumătate din încasările provenite din TollRO
În paralel cu pregătirea noului sistem, Guvernul a adoptat și mecanismul privind distribuirea veniturilor rezultate din rovinietă și din viitorul TollRO.
Actul normativ aprobat în martie 2026 prevede că CNAIR va transfera lunar la bugetul de stat 50% din sumele încasate din rovinietă și TollRO, începând cu 1 septembrie 2026.
În prezent, veniturile obținute din rovinietă acoperă aproximativ 30% din necesarul pentru întreținerea rețelei naționale de drumuri și autostrăzi. Autoritățile estimau că introducerea TollRO ar putea crește acest grad de acoperire până la aproximativ 70%, odată cu aplicarea noului sistem de taxare bazat pe distanța parcursă și nivelul emisiilor generate de vehicule.