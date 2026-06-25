Se amână înlocuirea rovinietei pentru transportatori. Când va intra în vigoare TollRO

Inițial, noul mecanism urma să intre în vigoare la 1 iulie 2026, însă dificultățile întâmpinate în procesul de implementare au făcut imposibilă respectarea calendarului stabilit. Întârzierile sunt legate atât de procedurile administrative, cât și de problemele apărute în procesul de achiziție a infrastructurii de control care va sta la baza funcționării sistemului.

Amânarea confirmă scenariul luat în calcul încă din luna mai, când existau semnale că termenul inițial nu mai poate fi respectat în lipsa finalizării la timp a procedurilor de licitație și a instalării infrastructurii necesare monitorizării traficului.

Cum va funcționa sistemul care înlocuiește rovinieta

TollRO reprezintă una dintre reformele asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență și prin legislația europeană referitoare la taxarea infrastructurii rutiere.

Spre deosebire de actuala rovinietă, care este plătită în funcție de perioada de utilizare a drumurilor, noul sistem va calcula taxele în funcție de distanța parcursă și de clasa de poluare a vehiculului.

Măsura se va aplica camioanelor cu masa mai mare de 3,5 tone și urmărește aplicarea principiului „poluatorul plătește”. În același timp, autoritățile estimează că noul mecanism va contribui la creșterea veniturilor destinate întreținerii infrastructurii rutiere și la încurajarea utilizării unor vehicule mai puțin poluante.

Pentru calcularea taxelor, vehiculele vor putea fi monitorizate prin intermediul unor echipamente de bord, aplicații mobile conectate la satelit sau prin utilizarea unor tichete electronice de rută. Sistemul va determina automat suma datorată în funcție de traseul parcurs și de caracteristicile vehiculului.

Investiție de peste 132 de milioane de lei pentru infrastructura de control

Pentru ca TollRO să devină operațional este necesară realizarea unei infrastructuri complexe de control și monitorizare.