BYD își construiește propria flotă uriașă de nave pentru mașini: încă 10 vapoare pot transporta câte 9.200 de automobile

BYD nu mai vrea să depindă doar de companiile care transportă mașini

Modelul de referință este BYD Shenzhen, nava cu o capacitate de 9.200 de automobile lansată anterior. O asemenea navă poate muta într-o singură cursă echivalentul stocului a zeci de dealeri auto de dimensiuni mari.

Pentru un producător care exportă volume tot mai mari, controlul asupra transportului devine un avantaj strategic. Piața navelor specializate pentru automobile a fost supusă unei presiuni puternice odată cu creșterea exporturilor chineze, iar spațiul disponibil pe navele operatorilor internaționali poate deveni scump sau dificil de rezervat.

Cu o flotă proprie, BYD își poate sincroniza mai bine producția din fabrici cu livrările în piețele externe. Mașinile pot pleca atunci când există suficient volum, fără ca producătorul să depindă în aceeași măsură de capacitatea unor transportatori terți.

Cele zece nave suplimentare ar avea fiecare o capacitate de 9.200 de vehicule. Luate împreună, ar putea deplasa 92.000 de automobile într-o singură rotație complet încărcată, o valoare care arată cât de mare a devenit ambiția internațională a producătorului.

Europa și inclusiv România pot simți efectele unei logistici controlate de producător

BYD și-a accelerat puternic exporturile. În august 2026, compania ar fi trimis în afara Chinei aproximativ 184.000 de autoturisme, iar totalul exporturilor de la începutul anului depășise 1,1 milioane de vehicule.

Pentru cumpărătorul european, faptul că un constructor deține nave nu este la prima vedere foarte relevant. În practică, logistica poate influența timpul dintre producția unei mașini și apariția ei în showroom, costurile de transport și capacitatea companiei de a alimenta rapid piețele în care cererea crește.

Pentru România, diferența poate deveni vizibilă mai ales pe măsură ce mărcile chineze își extind rețelele locale. Un producător care controlează transportul maritim poate redistribui volume mari către Europa și le poate direcționa apoi pe șosea sau cale ferată către piețele din regiune.