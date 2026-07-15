Noul GPT-5.6, acuzat că șterge fișiere și baze de date. OpenAI avertizează că AI-ul trebuie supravegheat

O bază de date de producție ar fi fost ștearsă

Bruno Lemos, dezvoltator la compania Unlayer, susține că GPT-5.6 i-a șters întreaga bază de date de producție. Incidentul ar fi avut loc după ce agentul a rulat teste de integrare distructive într-un mediu real.

În captura de ecran publicată de dezvoltator, modelul recunoaște că tabelele bazei de date au fost golite din greșeală. AI-ul afirmă că testele nu ar fi trebuit executate asupra sistemului de producție și își cere scuze.

Un mesaj de regret nu poate însă restaura automat informațiile pierdute. Situația amintește de un alt caz în care un agent AI a șters baza de date a unei companii în câteva secunde.

Comanda care poate șterge aproape tot calculatorul

Investitorul Matt Shumer a relatat un incident și mai grav. Acesta afirmă că GPT-5.6 ar fi șters aproape toate fișierele locale de pe calculatorul său. Agentul ar fi executat comanda rm -rf , folosită pe Linux și macOS pentru eliminarea permanentă a fișierelor.

Comanda nu mută datele în coșul de gunoi. Dacă este rulată cu permisiuni suficiente și asupra directorului greșit, poate elimina rapid proiecte, fotografii, documente și configurații importante.

Shumer a precizat că folosea modul cu acces complet. În această configurație, agentul poate lucra direct în sistem fără să ceară confirmare pentru fiecare acțiune. Mai mulți dezvoltatori au spus că riscul a fost amplificat chiar de această alegere.

OpenAI recunoaște că modelul poate merge prea departe

OpenAI descrie GPT-5.6 drept cel mai performant model al său pentru programare. Sistemul poate scrie cod, utiliza terminalul, coordona instrumente și continua proiecte complexe cu puține indicații. Playtech a prezentat deja principalele funcții și performanțe ale GPT-5.6.