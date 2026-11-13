Noua Dacia Sandero vine în 2028 cu o versiune electrică de peste 400 km autonomie. Ce schimbări pregătește constructorul român

Dacia Sandero 2028 păstrează dimensiunile actuale, dar primește un design complet nou

A patra generație Sandero va păstra platforma RGMP Small, cunoscută anterior sub numele CMF-B, utilizată și de actualul model. Această decizie îi permite companiei să reducă semnificativ costurile de dezvoltare și producție. Vor fi păstrate inclusiv mai multe elemente structurale ale caroseriei, precum plafonul, montanții A, structura portierelor și suprafețele vitrate.

Dimensiunile vor rămâne apropiate de cele ale actualului automobil, cu o lungime de aproximativ 4,10 metri. Dacia nu intenționează să transforme Sandero într-un model mai mare, ci să modernizeze aspectul exterior și interior fără să renunțe la rețeta care a contribuit la succesul său comercial.

Partea frontală va primi influențe de design de la noul Dacia Striker, modelul cu aspect de SUV-break prezentat în gama constructorului. Caroseria va avea un aspect nou, chiar dacă proporțiile generale și structura de bază vor rămâne familiare.

Schimbările vor continua în habitaclu, unde planșa de bord va fi reproiectată complet. Designerii pregătesc un interior cu suprafețe texturate și elemente geometrice angulare, inspirat de modelele Dacia mai mari. În același timp, constructorul va păstra numeroase comenzi fizice, în loc să mute toate funcțiile într-un sistem digital.

Spațiul interior ar urma să rămână la nivelul generației actuale. Portbagajul va avea o capacitate de 410 litri, o valoare care îl plasează peste cel oferit de Skoda Fabia și Opel Corsa, potrivit informațiilor publicate de Autocar.

Prima Dacia Sandero electrică ar putea avea o autonomie de peste 400 de kilometri

Cea mai importantă noutate tehnică va fi introducerea unei versiuni complet electrice. Sandero va deveni astfel al doilea automobil electric din gama Dacia, după Spring. Pentru a integra atât motorizări convenționale, cât și electrice pe aceeași arhitectură, inginerii au fost nevoiți să adapteze platforma RGMP Small.

Aceasta nu a fost proiectată inițial pentru a găzdui simultan sisteme de propulsie electrice și termice. Renault 5, de exemplu, utilizează arhitectura RGEV Small, dedicată exclusiv automobilelor electrice, în timp ce noul Clio folosește RGMP Small pentru versiunile cu motoare termice și hibride.