Noua Dacia Sandero vine în 2028 cu o versiune electrică de peste 400 km autonomie. Ce schimbări pregătește constructorul român
Dacia pregătește o schimbare importantă pentru unul dintre cele mai cunoscute modele ale sale. Noua generație Sandero, așteptată în primăvara anului 2028, va avea un design complet revizuit, un interior modernizat și, pentru prima dată, o versiune 100% electrică. Autonomia acesteia ar urma să depășească 400 de kilometri, iar prețul estimat ar putea menține modelul în zona mașinilor accesibile.
Potrivit informațiilor publicate de revista britanică Autocar, constructorul lucrează la a patra generație Sandero cu obiectivul de a păstra avantajele care au transformat modelul într-unul dintre cele mai vândute automobile din Europa. Noua gamă va include motorizări pe benzină, hibride și electrice, iar lansarea comercială este programată pentru vara anului 2028.
Dacia Sandero 2028 păstrează dimensiunile actuale, dar primește un design complet nou
A patra generație Sandero va păstra platforma RGMP Small, cunoscută anterior sub numele CMF-B, utilizată și de actualul model. Această decizie îi permite companiei să reducă semnificativ costurile de dezvoltare și producție. Vor fi păstrate inclusiv mai multe elemente structurale ale caroseriei, precum plafonul, montanții A, structura portierelor și suprafețele vitrate.
Dimensiunile vor rămâne apropiate de cele ale actualului automobil, cu o lungime de aproximativ 4,10 metri. Dacia nu intenționează să transforme Sandero într-un model mai mare, ci să modernizeze aspectul exterior și interior fără să renunțe la rețeta care a contribuit la succesul său comercial.
Partea frontală va primi influențe de design de la noul Dacia Striker, modelul cu aspect de SUV-break prezentat în gama constructorului. Caroseria va avea un aspect nou, chiar dacă proporțiile generale și structura de bază vor rămâne familiare.
Schimbările vor continua în habitaclu, unde planșa de bord va fi reproiectată complet. Designerii pregătesc un interior cu suprafețe texturate și elemente geometrice angulare, inspirat de modelele Dacia mai mari. În același timp, constructorul va păstra numeroase comenzi fizice, în loc să mute toate funcțiile într-un sistem digital.
Spațiul interior ar urma să rămână la nivelul generației actuale. Portbagajul va avea o capacitate de 410 litri, o valoare care îl plasează peste cel oferit de Skoda Fabia și Opel Corsa, potrivit informațiilor publicate de Autocar.
Prima Dacia Sandero electrică ar putea avea o autonomie de peste 400 de kilometri
Cea mai importantă noutate tehnică va fi introducerea unei versiuni complet electrice. Sandero va deveni astfel al doilea automobil electric din gama Dacia, după Spring. Pentru a integra atât motorizări convenționale, cât și electrice pe aceeași arhitectură, inginerii au fost nevoiți să adapteze platforma RGMP Small.
Aceasta nu a fost proiectată inițial pentru a găzdui simultan sisteme de propulsie electrice și termice. Renault 5, de exemplu, utilizează arhitectura RGEV Small, dedicată exclusiv automobilelor electrice, în timp ce noul Clio folosește RGMP Small pentru versiunile cu motoare termice și hibride.
Dacia a modificat platforma existentă pentru a putea integra un motor electric și o baterie montată sub podea. Procesul a presupus anumite compromisuri tehnice, dar le-a oferit inginerilor și ocazia de a reduce masa automobilului cu aproximativ 100 de kilograme, pentru o eficiență energetică mai bună.
Sandero Electric ar urma să utilizeze un motor Shanghai e-Drive de 107 CP, produs în China, același sistem de propulsie regăsit pe versiunea de bază a Renault 5. Acesta va fi asociat cu o baterie de 44 kWh cu tehnologie litiu-fier-fosfat (LFP).
Ținta inițială de autonomie era de aproximativ 242 de mile, însă cele mai recente informații obținute de Autocar indică o valoare de peste 249 de mile, echivalentul a aproximativ 401 kilometri. Dacă această estimare se confirmă, noua Dacia Sandero electrică va avea o autonomie competitivă pentru segmentul mașinilor de oraș accesibile.
Prețul va reprezenta un alt element important. Publicația britanică estimează că versiunea electrică ar putea porni de la aproximativ 18.500 de lire sterline. Modelul ar urma să concureze cu Citroën ë-C3, Fiat Grande Panda și mai multe automobile electrice chinezești, printre care Geely EX2, MG Go, Chery Q și Leapmotor B03.
Motoare pe benzină și o nouă versiune hibridă pentru Sandero
Gama din 2028 nu se va limita la propulsia electrică. Dacia va păstra și motorizările termice, inclusiv o nouă unitate de bază, concepută pentru a reduce prețul de pornire al modelului.
Actualul motor 1.0 TCe de 99 CP ar urma să fie înlocuit cu o unitate 1.2 TCe, tot de 99 CP, produsă de Horse, compania de motoare susținută de grupul Renault. Schimbarea ar trebui să permită comercializarea unei versiuni pe benzină la un preț mai accesibil.
Va exista și o motorizare full-hybrid mai potrivită pentru dimensiunile modelului. Actualul Sandero a primit recent un sistem hibrid de 153 CP, construit în jurul unui motor de 1,8 litri cu patru cilindri, preluat de la Duster. Puterea și cilindreea acestuia sunt însă considerate prea mari pentru viitoarea generație a micului hatchback.
Alternativa pregătită va folosi un motor turbo de 1,2 litri, cu trei cilindri, care dezvoltă 114 CP. Același sistem de propulsie este planificat și pentru alte modele Renault, inclusiv Clio și Captur.
Prin această combinație de motorizări, Dacia va putea oferi Sandero în mai multe configurații, de la versiuni convenționale accesibile până la variante hibride și electrice. Diversificarea este importantă și pentru reducerea emisiilor de CO2 ale flotei constructorului, în condițiile în care modele precum Jogger, Duster, Bigster și Striker contribuie la media emisiilor companiei.
Dacia păstrează Sandero Stepway, după ce a renunțat la un SUV separat
Planurile inițiale ale constructorului pentru viitoarea generație includeau o schimbare mai radicală în cazul versiunii Sandero Stepway. Dacia lua în calcul transformarea acesteia într-un model SUV de sine stătător, cu o lungime de aproximativ 4,15 metri, apropiat ca poziționare de Renault Captur.
Proiectul, cunoscut sub numele de Stepway 2.0, a fost însă anulat în toamna anului 2025 de noua echipă de conducere. Decizia ar fi permis economisirea a aproximativ 169 de milioane de lire sterline alocate dezvoltării sale.
În locul unui automobil complet separat, designerii lucrează acum la o nouă versiune Stepway bazată pe viitorul Sandero. Aceasta va păstra caracterul mai robust al actualului model, cu gardă la sol ridicată, protecții negre pentru caroserie și bare de plafon.
David Durand, directorul de design al Dacia, a explicat pentru Autocar, la Salonul Auto de la Paris, că Sandero și Stepway se adresează unor categorii diferite de cumpărători. Potrivit acestuia, clienții care solicită un Sandero nu sunt neapărat interesați de Stepway, iar cei care caută varianta cu aspect de crossover nu vor automat modelul standard.
Din acest motiv, compania consideră că este important să păstreze identitatea distinctă a celor două versiuni, chiar dacă acestea folosesc aceeași structură de bază. Durand a indicat că viitorul Stepway ar putea beneficia, la rândul său, de mai multe opțiuni de propulsie, inclusiv hibride și electrice.