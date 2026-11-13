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VIDEO | Noua Dacia Spring a fost testată pe șosea. Cât de mult a schimbat-o tehnologia de la Renault Twingo

VIDEO | Noua Dacia Spring a fost testată pe șosea. Cât de mult a schimbat-o tehnologia de la Renault Twingo
Noua Dacia Spring. (Foto: Dacia)
Andrei Simion
de Andrei Simion
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Noua Dacia Spring se conduce mai bine, oferă mai mult spațiu și este mai confortabilă decât prima generație. Acestea sunt principalele observații din primul test publicat de L’Argus, realizat în apropiere de Lisabona.

A doua generație Spring schimbă atât baza tehnică, cât și locul de fabricație. Mașina este produsă la Novo Mesto, în Slovenia, și împarte platforma, motorul și bateria cu noul Renault Twingo electric. Primele evaluări arată însă că rămâne, în primul rând, o electrică pentru deplasările cotidiene.

Ce au observat jurnaliștii la volan

L’Argus remarcă o direcție mai precisă și o sensibilitate redusă la vântul lateral. Senzația de plutire a vechii generații este diminuată, iar suspensia lucrează mai bine.

Suspensia rămâne fermă pe denivelări la viteze mici. Motorul este suficient pentru deplasările zilnice, însă accelerațiile pe drumurile rapide rămân modeste.

Și testul realizat de 01net descrie un comportament rutier mai previzibil și o izolare fonică îmbunătățită. Publicația semnalează totuși zgomote aerodinamice la viteze mari și vibrații ale unor elemente din habitaclu pe exemplarul testat.

Noua Dacia Spring. (Foto: Dacia)

Mai mult spațiu și un motor de 80 CP

Schimbarea se vede și la interior. Caroseria este cu 18 centimetri mai lată decât înainte, iar scaunul șoferului poate fi reglat pe înălțime. Volanul are acum reglaje atât pe înălțime, cât și în profunzime, ceea ce permite găsirea unei poziții mai comode la condus.

Dacia indică un motor de 60 kW, comercializat ca versiune de 80 CP, cu un cuplu de 175 Nm. Accelerația de la 0 la 100 km/h durează 12,1 secunde, iar viteza maximă este de 130 km/h.

Bateria LFP are o capacitate utilă de 27,5 kWh, iar autonomia anunțată ajunge la 250 km în ciclul mixt WLTP. Aceasta este valoarea de omologare, care permite compararea modelelor; distanța parcursă efectiv depinde de traseu, temperatură și ritmul de deplasare.

Noua Dacia Spring. (Foto: Dacia)

Ce consum a avut în test și cât costă încărcarea rapidă

L’Argus a observat aproximativ 10–11 kWh/100 km în oraș și 13 kWh/100 km pe șosea, la circa 20°C. Pe o porțiune de autostradă, consumul s-a apropiat de 20 kWh/100 km. Sunt rezultate ale unui prim test, care trebuie completate cu măsurători pe trasee mai lungi și iarna.

Încărcătorul standard este de 6,6 kW AC. Pachetul opțional aduce încărcare AC la 11 kW și DC la maximum 50 kW. Dacia anunță aproximativ 28 de minute pentru încărcarea bateriei de la 15% la 80% la o stație rapidă, în condițiile prevăzute de producător.

În Franța, pachetul costă 500 de euro și este disponibil numai pe echiparea Journey, precizează L’Argus. Lista de prețuri Dacia pentru piața franceză indică 17.900 de euro pentru Expression și 19.400 de euro pentru Journey, cu TVA, înainte de scăderea ajutoarelor de stat. Aceste tarife nu reprezintă automat oferta pentru România.

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