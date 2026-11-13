VIDEO | Noua Dacia Spring a fost testată pe șosea. Cât de mult a schimbat-o tehnologia de la Renault Twingo

Ce au observat jurnaliștii la volan

L’Argus remarcă o direcție mai precisă și o sensibilitate redusă la vântul lateral. Senzația de plutire a vechii generații este diminuată, iar suspensia lucrează mai bine.

Suspensia rămâne fermă pe denivelări la viteze mici. Motorul este suficient pentru deplasările zilnice, însă accelerațiile pe drumurile rapide rămân modeste.

Și testul realizat de 01net descrie un comportament rutier mai previzibil și o izolare fonică îmbunătățită. Publicația semnalează totuși zgomote aerodinamice la viteze mari și vibrații ale unor elemente din habitaclu pe exemplarul testat.

Mai mult spațiu și un motor de 80 CP

Schimbarea se vede și la interior. Caroseria este cu 18 centimetri mai lată decât înainte, iar scaunul șoferului poate fi reglat pe înălțime. Volanul are acum reglaje atât pe înălțime, cât și în profunzime, ceea ce permite găsirea unei poziții mai comode la condus.

Dacia indică un motor de 60 kW, comercializat ca versiune de 80 CP, cu un cuplu de 175 Nm. Accelerația de la 0 la 100 km/h durează 12,1 secunde, iar viteza maximă este de 130 km/h.

Bateria LFP are o capacitate utilă de 27,5 kWh, iar autonomia anunțată ajunge la 250 km în ciclul mixt WLTP. Aceasta este valoarea de omologare, care permite compararea modelelor; distanța parcursă efectiv depinde de traseu, temperatură și ritmul de deplasare.

Ce consum a avut în test și cât costă încărcarea rapidă

L’Argus a observat aproximativ 10–11 kWh/100 km în oraș și 13 kWh/100 km pe șosea, la circa 20°C. Pe o porțiune de autostradă, consumul s-a apropiat de 20 kWh/100 km. Sunt rezultate ale unui prim test, care trebuie completate cu măsurători pe trasee mai lungi și iarna.