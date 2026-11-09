Dacia cu cureaua de accesorii ruptă: ce sisteme pot fi afectate și de ce nu trebuie confundată cu distribuția

Ce funcții poți pierde când cureaua nu mai antrenează accesoriile

Dacă alternatorul este antrenat de cureaua ruptă, nu mai încarcă bateria de 12 volți. Instalația poate continua să consume din energia stocată, iar motorul poate rămâne în funcțiune pentru o perioadă. Durata depinde de baterie și de consumatori, așa că martorul de încărcare nu oferă o rezervă de kilometri pe care să te poți baza. Dacă același traseu antrenează compresorul de climatizare, răcirea habitaclului poate dispărea în același timp.

Pompa de lichid de răcire nu are o singură soluție de antrenare pentru toate motorizările. Poate fi acționată de cureaua de accesorii la anumite motoare, de distribuție la altele sau poate fi electrică, după construcție. Dacă pompa antrenată de curea se oprește, motorul se poate supraîncălzi. Și direcția diferă: o pompă de servodirecție acționată de curea își pierde antrenarea, în timp ce asistența electrică nu depinde mecanic de ea, dar poate fi afectată de scăderea tensiunii.

Dacă ai auzit ruptura și apare o avertizare de încărcare sau de temperatură, oprește în siguranță și stinge motorul. Nu folosi ralantiul drept probă și nu apropia mâna de fulii sau de ventilator. Oprește-te din încercări mai ales dacă ai auzit zgomote mecanice ori motorul s-a oprit singur.

Ce verifici înainte de montarea unei curele noi

În atelier, prima întrebare este de ce s-a rupt. Cureaua poate fi uzată, dar poate ceda și din cauza unei role blocate, a unui întinzător defect, a unei fulii care nu mai este aliniată sau a unei scurgeri care a contaminat-o. Dacă atelierul schimbă doar cureaua, fără să verifice traseul, piesa nouă poate fi forțată în același fel. Urmele de frecare pe margini și resturile rămase pe fulii sunt indicii utile.

Pe unele motoare cu distribuție pe curea, fragmentele antrenate spre zona fuliei arborelui cotit pot ajunge în apropierea carcasei distribuției. Gates a documentat acest risc pentru anumite aplicații Renault, inclusiv configurații cu motor 1.5 dCi. Dacă există urme în acea zonă, atelierul trebuie să verifice configurația și dacă distribuția a fost afectată înainte de o nouă pornire. Cere să ți se spună ce accesorii antrenează cureaua pe motorul tău și ce a provocat ruptura. Aceste două informații explică atât ce funcții ai pierdut, cât și ce trebuie reparat înainte să pleci din service.