Pana Microsoft și consecințele reale ale problemelor cu Outlook, Teams și nu numai. Ce s-a întâmplat în România

Sute de sesizări în România. Outlook a fost cel mai afectat

Potrivit datelor Downdetector România, consultate de Economedia în dimineața zilei de 13 noiembrie, utilizatorii din țara noastră raportaseră 342 de probleme pentru Outlook, 168 pentru Microsoft 365 și 39 pentru Teams. Primele sesizări au apărut încă de joi seară, înaintea orei 20:00, fiind urmate de un al doilea val vineri dimineață, când numeroase companii își începeau programul de lucru.

Datele nu reprezintă numărul total al persoanelor afectate și nici nu pot fi transformate într-o estimare a angajaților care au rămas fără acces la serviciile de comunicare. Downdetector înregistrează raportări voluntare, nu verifică individual fiecare cont și nu stabilește câte organizații se află în spatele sesizărilor. Totuși, faptul că problemele au fost semnalate în două intervale distincte confirmă că incidentul nu s-a limitat la o întrerupere de câteva minute.

Un exemplu concret vine din industria media. Publicația Connect.ro a confirmat vineri, 13 noiembrie, că infrastructura de email a companiei MTR Media, bazată pe Microsoft Exchange și Outlook, era indisponibilă la momentul redactării materialului său despre pană. Este un caz documentat direct de o organizație din România, nu doar o sesizare anonimă pe o platformă de monitorizare.

Un alt exemplu a fost prezentat de publicația GadgetReport, care a relatat că, în testul efectuat vineri dimineață, versiunea web Outlook.com a rămas blocată la ecranul de încărcare. Observația confirmă existența unor dificultăți practice de acces, fără a demonstra că toți utilizatorii din România au întâmpinat aceeași eroare.

Ce servicii au creat probleme și care au fost consecințele practice

Cea mai importantă componentă afectată a fost Exchange Online, infrastructura Microsoft utilizată pentru corespondența electronică a numeroase companii. Problemele s-au manifestat prin imposibilitatea accesării căsuțelor Outlook, erori la conectarea din browser sau din aplicații și întârzieri la trimiterea ori primirea emailurilor. Pentru organizațiile care folosesc Microsoft 365, serviciile de email și calendar depind de această infrastructură.

Teams nu a fost complet indisponibil. Microsoft a precizat că funcțiile obișnuite de mesagerie, apelurile și întâlnirile online au rămas în mare parte operaționale, însă programarea ședințelor, accesul la calendare, modificarea invitațiilor și anumite funcții administrative puteau genera erori. Astfel, un angajat putea participa la o întâlnire existentă, dar putea avea probleme atunci când încerca să programeze una nouă prin calendar.

Au fost afectate și anumite funcții Microsoft 365 Copilot, inclusiv accesul la informații din emailuri și calendare. Probleme au fost raportate și în cazul unor funcții dependente de Exchange Online din SharePoint, Planner, To Do și alte produse Microsoft. Acest lucru nu înseamnă că toate aplicațiile au încetat să funcționeze, ci că anumite operațiuni au devenit indisponibile sau nesigure.