Două Coduri galbene pentru marți și miercuri. Județele unde sunt așteptate ploi și vânt puternic
Ploi de până la 40 de litri pe metru pătrat și rafale de până la 70 km/h sunt anunțate pentru marți și miercuri în mai multe județe din sud-estul țării. Administrația Națională de Meteorologie a emis luni, 26 octombrie, două Coduri galbene, în timp ce la munte sunt prognozate lapoviță, ninsoare și depuneri de zăpadă.
Cinci județe intră sub Cod galben de ploi
Prima atenționare este valabilă de marți, 27 octombrie, ora 10:00, până miercuri, 28 octombrie, ora 12:00. Sunt vizate județele Tulcea, Constanța, Călărași, Ialomița și Giurgiu.
În aceste zone, cantitățile de apă vor ajunge la 20–30 de litri pe metru pătrat, iar izolat pot atinge 40 de litri pe metru pătrat. Acumulările sunt așteptate atât în intervale scurte, cât mai ales prin ploile care se vor aduna pe parcursul perioadei de valabilitate.
Atenționările meteorologice publicate de ANM indică separat zonele cu ploi abundente și cele cu vânt puternic. Ialomița și Călărași se află sub ambele Coduri galbene, astfel că acolo precipitațiile vor fi însoțite și de intensificări importante ale vântului.
În afara județelor aflate sub Cod galben, ploile vor cuprinde marți și alte regiuni. Sunt anunțate precipitații moderate cantitativ în sudul și estul țării, precum și în zona Carpaților de Curbură.
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Rafale de până la 70 km/h în patru județe
Codul galben pentru vânt începe marți, 27 octombrie, la ora 16:00, cu șase ore mai târziu decât cel pentru ploi. Atenționarea rămâne în vigoare până miercuri, 28 octombrie, la ora 10:00.
Județele vizate sunt Buzău, Brăila, Ialomița și Călărași. Vântul va avea intensificări cu viteze de 50–70 km/h în intervalul menționat.
Intensificări temporare sunt prognozate și în alte părți ale țării, în cadrul informării meteorologice generale. Luni, acestea se manifestă îndeosebi în vestul și sudul Olteniei și în sudul Transilvaniei.
Marți, vântul se va intensifica în sudul și centrul Moldovei, în jumătatea de est a Munteniei și în Dobrogea. Rafalele vor avea în general 40–50 km/h, în timp ce pe crestele montane vor depăși 60–70 km/h.
La munte se depune un strat de zăpadă de până la 15 centimetri
Luni, în zona montană sunt anunțate precipitații moderate, predominant sub formă de ploaie la altitudini mai joase. Izolat, cantitățile acumulate pot ajunge la 10–20 de litri pe metru pătrat.
La peste 1.500 de metri, lapovița și ninsoarea vor predomina treptat. Se va depune un strat de zăpadă de 5–8 centimetri, iar în nordul Carpaților Orientali și în Carpații Meridionali grosimea acestuia poate ajunge la 10–15 centimetri.
Ninsorile vor continua temporar și marți, însă pragul de altitudine indicat de meteorologi va fi de peste 1.700 de metri. Fenomenele sunt așteptate în special în Carpații Meridionali, unde se mai pot adăuga, în general, 3–5 centimetri de zăpadă.
Dacă ai planificată o deplasare la munte, prognoza diferă astfel în funcție de altitudine. Ploaia din zonele mai joase va lăsa loc precipitațiilor mixte și ninsorii în partea înaltă a masivelor.
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Ploi și în afara zonelor aflate sub Cod galben
Informarea meteorologică generală acoperă intervalul 26 octombrie, ora 10:00 – 28 octombrie, ora 12:00. Aceasta include precipitațiile mixte de la munte, ploile moderate și intensificările temporare ale vântului.
Pentru marți, în sudul și estul teritoriului și în Carpații de Curbură sunt estimate cantități de apă de 10–15 litri pe metru pătrat. Izolat, acumulările vor depăși 20–30 de litri pe metru pătrat.
Cele două atenționări galbene au, așadar, intervale diferite de încheiere. Codul pentru vânt expiră miercuri dimineață, la ora 10:00, iar cel pentru ploi rămâne valabil încă două ore, până la prânz.