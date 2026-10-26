Două Coduri galbene pentru marți și miercuri. Județele unde sunt așteptate ploi și vânt puternic

În aceste zone, cantitățile de apă vor ajunge la 20–30 de litri pe metru pătrat, iar izolat pot atinge 40 de litri pe metru pătrat. Acumulările sunt așteptate atât în intervale scurte, cât mai ales prin ploile care se vor aduna pe parcursul perioadei de valabilitate.

Atenționările meteorologice publicate de ANM indică separat zonele cu ploi abundente și cele cu vânt puternic. Ialomița și Călărași se află sub ambele Coduri galbene, astfel că acolo precipitațiile vor fi însoțite și de intensificări importante ale vântului.

În afara județelor aflate sub Cod galben, ploile vor cuprinde marți și alte regiuni. Sunt anunțate precipitații moderate cantitativ în sudul și estul țării, precum și în zona Carpaților de Curbură.

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Rafale de până la 70 km/h în patru județe

Codul galben pentru vânt începe marți, 27 octombrie, la ora 16:00, cu șase ore mai târziu decât cel pentru ploi. Atenționarea rămâne în vigoare până miercuri, 28 octombrie, la ora 10:00.

Județele vizate sunt Buzău, Brăila, Ialomița și Călărași. Vântul va avea intensificări cu viteze de 50–70 km/h în intervalul menționat.

Intensificări temporare sunt prognozate și în alte părți ale țării, în cadrul informării meteorologice generale. Luni, acestea se manifestă îndeosebi în vestul și sudul Olteniei și în sudul Transilvaniei.