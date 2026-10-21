Aerisirea corectă a casei toamna. 5-10 minute cu geamul larg sau ore întregi cu el rabatat, cum e corect?

Aerisirea recomandată pentru sezonul rece presupune deschiderea largă a ferestrelor, repetată în funcție de folosirea locuinței. Dacă poți deschide ferestre aflate pe laturi opuse, circulația aerului grăbește procesul.

Prin comparație, geamul rabatat lasă aerul să intre și să iasă mai lent. Când rămâne astfel mult timp, în apropierea ferestrei se pot răci peretele, glafurile și zona ramei, în timp ce încălzirea continuă să compenseze pierderea de căldură.

Faptul că fereastra este permanent întredeschisă nu înseamnă că aerisești eficient. În sezonul de încălzire, această combinație poate crește consumul și poate favoriza condensul pe suprafețele răcite.

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De ce cinci minute nu sunt suficiente în orice zi

Durata necesară depinde de temperatura exterioară, vânt, dimensiunea deschiderii și posibilitatea de a crea un curent de aer. De aceea, aceeași regulă aplicată indiferent de vreme poate da rezultate diferite.

Într-o dimineață rece și cu vânt, câteva minute pot permite un schimb rapid. Într-o după-amiază de octombrie cu temperaturi apropiate de cele din casă și fără vânt, procesul este mai lent.

Recomandările pentru încălzire și ventilare indică pentru primăvară și toamnă inclusiv intervale de 10–20 de minute. Cele 5–10 minute sunt, așadar, un punct de pornire, nu o garanție că orice încăpere a fost aerisită complet.