Aerisirea corectă a casei toamna. 5-10 minute cu geamul larg sau ore întregi cu el rabatat, cum e corect?
În zilele reci de toamnă, aerisirea cu geamul larg deschis este, în general, mai potrivită decât lăsarea lui rabatat ore întregi, mai ales când încălzirea funcționează. Cele 5–10 minute sunt un reper, însă într-o zi blândă, fără vânt, poate fi nevoie de 10–20 de minute pentru un schimb suficient de aer.
De ce este preferabil să deschizi larg fereastra
Scopul aerisirii este să înlocuiești aerul din încăpere într-un timp relativ scurt, fără să răcești excesiv pereții și suprafețele. O fereastră deschisă complet permite un schimb mai rapid decât una lăsată puțin întredeschisă.
Aerisirea recomandată pentru sezonul rece presupune deschiderea largă a ferestrelor, repetată în funcție de folosirea locuinței. Dacă poți deschide ferestre aflate pe laturi opuse, circulația aerului grăbește procesul.
Prin comparație, geamul rabatat lasă aerul să intre și să iasă mai lent. Când rămâne astfel mult timp, în apropierea ferestrei se pot răci peretele, glafurile și zona ramei, în timp ce încălzirea continuă să compenseze pierderea de căldură.
Faptul că fereastra este permanent întredeschisă nu înseamnă că aerisești eficient. În sezonul de încălzire, această combinație poate crește consumul și poate favoriza condensul pe suprafețele răcite.
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De ce cinci minute nu sunt suficiente în orice zi
Durata necesară depinde de temperatura exterioară, vânt, dimensiunea deschiderii și posibilitatea de a crea un curent de aer. De aceea, aceeași regulă aplicată indiferent de vreme poate da rezultate diferite.
Într-o dimineață rece și cu vânt, câteva minute pot permite un schimb rapid. Într-o după-amiază de octombrie cu temperaturi apropiate de cele din casă și fără vânt, procesul este mai lent.
Recomandările pentru încălzire și ventilare indică pentru primăvară și toamnă inclusiv intervale de 10–20 de minute. Cele 5–10 minute sunt, așadar, un punct de pornire, nu o garanție că orice încăpere a fost aerisită complet.
Ajustează durata după condițiile reale și după activitatea din cameră. O încăpere ocupată de mai multe persoane sau în care se usucă rufe are alte nevoi decât una rămasă goală întreaga zi.
Când trebuie să aerisești, nu doar cât timp
Dormitorul merită aerisit dimineața, după trezire, deoarece peste noapte se acumulează umezeală prin respirație și transpirație. Deschiderea largă a ferestrei ajută la evacuarea ei înainte ca încăperea să fie folosită din nou.
În baie și bucătărie, aerisirea trebuie legată de activitățile care produc vapori. Dușul și gătitul pot crește rapid umiditatea, astfel că este util să evacuezi aerul umed în timpul sau imediat după aceste activități.
Nu te baza exclusiv pe o singură aerisire dimineața dacă petreci toată ziua acasă. Numărul persoanelor, durata ocupării camerelor și activitățile desfășurate influențează frecvența necesară.
Dacă lipsești întreaga zi, aerisirea dimineața și seara rămâne importantă. În locuințele ocupate permanent, pot fi necesare mai multe reprize, distribuite pe parcursul zilei.
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Ce faci cu încălzirea în timpul aerisirii
Pe durata aerisirii, redu temporar încălzirea în încăperea respectivă, folosind comenzile instalației. După închiderea ferestrei, readu reglajul la nivelul obișnuit, pentru ca spațiul să nu rămână rece.
Recomandările Ministerului Federal al Mediului din Germania asociază aerisirea scurtă cu oprirea temporară a încălzirii în timpul acesteia. Ideea este să eviți încălzirea inutilă cât timp geamul este deschis.
Aerisirea nu înlocuiește însă încălzirea adecvată și nici repararea problemelor clădirii. Dacă există infiltrații sau zone permanent umede, simpla schimbare a obiceiului de a deschide geamul poate să nu rezolve cauza.
Pentru o locuință obișnuită, în sezonul rece, regula practică este să aerisești larg și repetat, cu durata adaptată vremii. Orele cu geamul rabatat sunt, de regulă, o alegere mai puțin eficientă decât reprizele de aerisire completă.