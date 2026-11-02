Noiembrie 2026 transformă Bucureștiul într-o capitală a evenimentelor. Concerte mari, festivaluri, târguri, spectacole și primele atracții de Crăciun

Bucureștiul nu intră deloc în hibernare odată cu venirea frigului. Dimpotrivă, noiembrie 2026 aduce un calendar aglomerat, cu festivaluri de muzică, concerte ale unor artiști internaționali, spectacole aniversare, evenimente gastronomice și târguri dedicate călătoriilor. Spre finalul lunii, Capitala începe deja să îmbrace haine de sărbătoare, odată cu deschiderea primelor târguri de Crăciun.

Printre cele mai importante evenimente se numără NOSTALGIA Imaginarium, West Side Hallo Fest, concertele susținute de Loredana, Theo Rose și Horia Brenciu, festivalul SoNoRo, Whisky Fest și Târgul de Turism al României. Pentru pasionații de muzică alternativă, programul include Funk Rock Hotel, The Veils și alte concerte în cluburile bucureștene. Iată ce poți face în București pe parcursul lunii noiembrie, cu date și locații confirmate online.

Prima săptămână din noiembrie: concerte aniversare, Halloween și petreceri retro

Luna începe cu evenimente muzicale importante. Pe 4 noiembrie, de la ora 19:00, Fuego susține concertul aniversar „50” la Sala Palatului, marcând împlinirea a 50 de ani de viață și 35 de ani de carieră. Spectacolul promite o producție amplă, cu invitați, efecte vizuale și momente retrospective. Potrivit site-ului Sălii Palatului, biletele pentru acest eveniment sunt epuizate.

Între 6 și 8 noiembrie, West Side Hallo Fest revine la Baza Digului Lacului Morii, după ce festivalul programat inițial la sfârșitul lunii octombrie a fost amânat din cauza vremii. Ediția „Origini” propune o incursiune în mitologia românească, cu personaje precum Ielele, Muma Pădurii și Balaurul, instalații tematice, muzică, spectacole și ateliere pentru copii. Programul este zilnic, între orele 10:00 și 22:00. Vineri, intrarea este gratuită, iar sâmbătă și duminică biletele costă 60 de lei pe zi sau 100 de lei pentru weekend. Copiii sub 14 ani, însoțiți de un adult, au acces gratuit. Festivalul fusese prezentat anterior și într-un material Playtech despre West Side Hallo Fest, înaintea reprogramării.

Tot în perioada 6–7 noiembrie, Romexpo găzduiește NOSTALGIA Imaginarium, o petrecere retro-futuristă construită în jurul muzicii anilor ’90 și 2000. Decorurile, instalațiile vizuale, experiențele imersive și zonele pentru fotografii completează atmosfera de discotecă. Evenimentul se desfășoară în Pavilionul Central, cu acces de la ora 19:00. Biletele sunt disponibile pe site-ul oficial NOSTALGIA.

În același weekend, clubul Quantic găzduiește Funk Rock Hotel 2026, festival urban care revine după o pauză de opt ani. Între 6 și 8 noiembrie, pe scenă vor urca artiști precum Bosquito, White Mahala, Pistol cu Capse, Macanache și Cred Că Sunt Extraterestru. Programul diferă de la o zi la alta, combinând rock alternativ, ska, hip-hop și muzică underground. Pe 6 noiembrie, de la ora 20:00, The Veils susțin un concert la Control Club, pentru iubitorii de indie și alternative rock.

Sâmbătă, 7 noiembrie, Loredana Groza revine la Sala Palatului cu spectacolul „Libertate”, programat de la ora 19:00. În aceeași zi, începe Romania Muscle Fest PRO-AM, competiție internațională de culturism găzduită de Face Convention Center, în Piața Presei Libere, pe 7 și 8 noiembrie. Pentru un program cultural, Opera Națională București prezintă „Samson și Dalila” pe 7 noiembrie și „Turandot” pe 8 noiembrie, ambele de la ora 18:30.

9–15 noiembrie: Theo Rose, Puya, muzică alternativă și festivalul SoNoRo

A doua săptămână a lunii aduce mai multe concerte importante. Pe 11 noiembrie, Hard Rock Cafe găzduiește concertul aniversar „byron 20 de ani – Încefluturi”, programat de la ora 21:00. Evenimentul marchează două decenii de activitate ale formației, cunoscută pentru combinația de alternative rock, art rock și influențe progresive. Biletele sunt anunțate de la 129 de lei, potrivit calendarului oficial al locației.

Pe 12 noiembrie, de la ora 20:00, Theo Rose prezintă „Acorduri ample” la Sala Palatului. Noul concept muzical este inspirat de cântecele românești din anii ’50–’80, reinterpretate prin orchestrații ample, band live și o producție vizuală specială. Artista propune o experiență care aduce împreună nostalgia muzicii românești și sonoritățile contemporane. În aceeași seară, de la ora 21:00, IRIS – Cristi Minculescu, Valter și Boro susțin un concert la Hard Rock Cafe.

Weekendul 13–15 noiembrie continuă cu evenimente pentru gusturi diferite. Pe 13 noiembrie, Quantic găzduiește Spears of Wallachia Festival II, în timp ce Hard Rock Cafe programează un concert ABBA Tribute Band REVIVAL, de la ora 21:30. Pe 14 noiembrie, Puya susține concertul „Adevărul Gol-Goluț” la ONE Club, un eveniment care marchează aproximativ 30 de ani de parcurs artistic. Tot pe 14 noiembrie, de la ora 20:00, Finley Quaye este programat la Teatrul Coquette, într-un concert acustic intim.

Pentru pasionații de sport și mișcare, pe 14 noiembrie are loc RunSummit 2.0, la NORD Events Center by Globalworth, între orele 10:00 și 20:00. Evenimentul este dedicat comunității de alergători din România și aduce împreună persoane interesate de antrenament, performanță și stil de viață activ.

În paralel, Festivalul SoNoRo 2026, ajuns la ediția a XXI-a, continuă în prima parte a lunii noiembrie. Tema „Melodia infinită” este inspirată de universul muzical al lui Richard Wagner, iar programul include concerte camerale și întâlniri culturale. În București, evenimentele sunt programate până pe 8 noiembrie, inclusiv, urmând ca festivalul să continue la Cluj-Napoca până pe 15 noiembrie. Programul complet poate fi consultat pe site-ul SoNoRo.

16–22 noiembrie: Târgul de Turism, Whisky Fest și concertele Horia Brenciu

A doua jumătate a lunii pune accent pe evenimentele de amploare și experiențele tematice. Între 19 și 22 noiembrie, Romexpo găzduiește ediția de toamnă a Târgului de Turism al României, în Pavilionul B2. Vizitatorii pot descoperi oferte de vacanță, destinații turistice, pachete de călătorie și servicii prezentate de agenții, touroperatori, hoteluri și alte companii din industrie. Programul este între orele 09:00 și 18:00 în perioada 19–21 noiembrie, respectiv 09:00–16:00 pe 22 noiembrie.

În aceeași perioadă, Whisky Fest România 2026 are loc pe 20 și 21 noiembrie, la Hotel Caro din București. Ajuns la ediția a opta, festivalul este dedicat pasionaților de whisky și propune degustări, întâlniri cu reprezentanți ai industriei și explorarea unor etichete din diferite regiuni ale lumii. Evenimentul a fost prezentat pe larg și în articolul Playtech despre Whisky Fest 2026. Biletele sunt disponibile pe iaBilet.

Tot pe 20 noiembrie, de la ora 20:00, pianistul cubanez Roberto Fonseca și violoncelistul francez Vincent Ségal prezintă spectacolul „Nuit Parisienne à La Havane” la Sala Luceafărul. Proiectul propune o întâlnire între jazz, muzică clasică și influențe cubaneze. În aceeași seară, Carla’s Dreams susțin un concert la Hard Rock Cafe, de la ora 21:30.

Pe 21 și 22 noiembrie, Horia Brenciu revine la Sala Palatului cu spectacolul „Fac ce-mi spune inima”, alături de HB Orchestra. Ambele concerte sunt programate de la ora 19:30. Artistul pregătește o retrospectivă muzicală care urmărește parcursul său de la televiziune la marile spectacole live, combinând hiturile cunoscute cu momente de divertisment. Biletele și detaliile sunt disponibile pe site-ul Sălii Palatului.

În plus, pe 21 noiembrie, de la ora 19:30, Sala Radio găzduiește concertul aniversar „25 de ani de Amadeus”, un spectacol dedicat parcursului cunoscutului proiect muzical feminin.

23–30 noiembrie: Nicole Cherry, Divertis, concerte internaționale și târguri de Crăciun

Ultima săptămână din noiembrie aduce atât concerte importante, cât și primele evenimente dedicate sărbătorilor de iarnă. Pe 24 noiembrie, de la ora 19:30, Nicole Cherry prezintă concertul „Infinit” la Sala Palatului, marcând un moment important al carierei sale printr-un spectacol de amploare.

Pe 25 și 26 noiembrie, Divertis revine la Sala Palatului cu „Viața bate câmpii”, un spectacol de comedie și satiră socială. Reprezentația din 25 noiembrie este sold-out, iar pentru cea din 26 noiembrie, programată de la ora 19:00, au fost puse în vânzare bilete suplimentare. Show-ul combină momente de comedie live, comentarii despre actualitate și materiale video realizate inclusiv cu ajutorul inteligenței artificiale.

Programul muzical continuă pe 26 noiembrie, cu Lidia Buble la Hard Rock Cafe, iar pe 27 noiembrie, Eagle-Eye Cherry susține un concert în aceeași locație, de la ora 21:30. Tot pe 27 noiembrie, Guess Who este anunțat la Arenele Romane, cu spectacolul „Tot Ce Audio Vol. 1”, iar formația Nuanțe are programată o lansare de album la Quantic. Pe 29 noiembrie, Jurjak prezintă albumul „Cosmic Blues” la Quantic, de la ora 19:00, în timp ce Andia susține concertul „Între lumi” la Hard Rock Cafe.

Pentru familiile cu copii, atmosfera sărbătorilor începe mai devreme. Din 20 noiembrie până pe 22 decembrie, Opera Comică pentru Copii organizează „Poveste de Crăciun”, în spațiul de pe Calea Giulești nr. 16. Programul include activități și ateliere tematice, iar detaliile sunt disponibile pe site-ul Operei Comice pentru Copii.

Cel mai important eveniment de sezon este însă deschiderea Târgului de Crăciun București, pe 27 noiembrie, în Piața Constituției. Organizat de Primăria Capitalei, târgul va funcționa până pe 27 decembrie 2026 și va include căsuțe cu produse tradiționale, preparate culinare, decorațiuni festive, spectacole, concerte și activități pentru copii. Informațiile despre ediția din acest an sunt publicate pe site-ul oficial al Târgului de Crăciun.

Cum alegi evenimentele din noiembrie în funcție de buget și preferințe

Dacă vrei să participi la cât mai multe evenimente fără să cheltuiești o sumă mare, poți începe cu West Side Hallo Fest, unde accesul este gratuit pe 6 noiembrie, și poți continua spre finalul lunii cu Târgul de Crăciun din Piața Constituției. Pentru iubitorii de muzică, noiembrie oferă o selecție diversă, de la pop și rock alternativ la jazz, muzică clasică și hip-hop.

Dacă preferi experiențele tematice, ai de ales între Târgul de Turism de la Romexpo, Whisky Fest de la Hotel Caro sau competiția Romania Muscle Fest. Pentru o ieșire în familie, festivalul de la Lacul Morii și programul de Crăciun al Operei Comice pentru Copii sunt opțiuni de luat în calcul.

Este important să verifici biletele și programul înainte de fiecare eveniment, deoarece unele spectacole sunt deja epuizate, iar orele și condițiile de acces se pot modifica. La fel ca în calendarul evenimentelor din București pentru luna octombrie, oferta este suficient de variată încât să-ți poți organiza aproape fiecare weekend în jurul unei experiențe diferite.

Noiembrie 2026 se anunță astfel una dintre lunile pline de evenimente ale finalului de an în București, cu spectacole pentru toate generațiile și cu trecerea treptată de la atmosfera de toamnă la cea a sărbătorilor de iarnă.