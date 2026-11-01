Whisky Fest 2026 revine la Caro București pe 20 și 21 noiembrie. De ce este cel mai important festival pentru pasionații de distilate cu tradiție

Whisky Fest 2026, două zile dedicate degustărilor și descoperirilor la Hotel Caro

Ediția din 2026 este programată pentru vineri, 20 noiembrie, și sâmbătă, 21 noiembrie, la Hotel Caro, pe strada Barbu Văcărescu 164A din București. Conform informațiilor publicate pe platformele de ticketing, evenimentul începe la ora 16:00, iar biletele sunt deja disponibile pe Entertix și iabilet.ro. Accesul pentru o singură zi costă 100 de lei, indiferent dacă alegi ziua de vineri sau pe cea de sâmbătă, în timp ce abonamentul pentru ambele zile este disponibil la 150 de lei. Participarea este permisă exclusiv persoanelor care au împlinit 18 ani.

Unul dintre argumentele importante pentru a participa la Whisky Fest este posibilitatea de a descoperi, într-un singur loc, expresii ale aceleiași distilerii sau sortimente provenite din regiuni complet diferite. Poți înțelege mai ușor ce separă un single malt scoțian de un bourbon american, ce influență are maturarea într-un butoi de sherry sau de ce whisky-urile afumate, obținute cu ajutorul turbei, au un caracter atât de diferit de cele în care predomină aromele fructate și florale. În plus, dialogul cu reprezentanții brandurilor și cu specialiștii din industrie adaugă o componentă educațională pe care simpla achiziție a unei sticle dintr-un magazin nu ți-o poate oferi.

Organizatorii au construit în edițiile anterioare un format care include degustări, sesiuni de mentoring, masterclass-uri tematice, spații de socializare, o zonă dedicată achiziției de whisky și opțiuni gastronomice. Locația de la Caro, cu spațiile sale generoase și apropierea de lac, contribuie la atmosfera unui eveniment care își propune să fie mai mult decât o expoziție comercială. Programul detaliat al masterclass-urilor și lista completă a etichetelor participante pentru 2026 nu erau încă disponibile în anunțurile oficiale consultate la începutul lunii noiembrie, dar edițiile precedente oferă indicii foarte bune despre anvergura festivalului.

De la primul festival din 2016 la una dintre cele mai importante comunități de whisky din România

Povestea Whisky Fest începe cu mult înaintea ediției din 2026. The Whisky Club România a fost fondat în 2013 de un grup de pasionați care își doreau să împărtășească experiențe și să descopere împreună distilate din cât mai multe regiuni ale lumii. Prima ediție a festivalului a avut loc în 2016, iar în 2017 evenimentul ajunsese deja să prezinte peste 150 de etichete de whisky, inclusiv sortimente rare și expresii care nu mai fuseseră disponibile până atunci în România.

Un detaliu care spune foarte multe despre seriozitatea proiectului este comunitatea construită în jurul The Whisky Club. Potrivit organizatorilor, aceasta reunește câteva mii de membri online și câteva sute de persoane care participă periodic la întâlniri și degustări. Membrii clubului au depășit împreună pragul de 1.000 de etichete degustate, o performanță care ilustrează atât diversitatea experiențelor, cât și interesul pentru înțelegerea diferențelor dintre distilerii, stiluri și metode de maturare.

Dacă ne uităm la evoluția festivalului, cifrele sunt relevante. În 2023, Whisky Fest a reunit peste 70 de branduri de băuturi fine și a propus un program de 15 masterclass-uri, în timp ce ediția din 2024 a ajuns la aproximativ 80 de branduri și zece sesiuni educaționale. În 2024, festivalul a adus la București 54 de branduri de whisky, aproximativ 150 de etichete și încă 18 branduri din alte categorii, precum rom, gin, cognac și amaro. Ediția din 2025 a inclus șapte masterclass-uri dedicate unor stiluri și distilerii foarte diferite.

De exemplu, participanții din 2025 au putut explora expresii Highland Park maturate timp de 12, 15 sau 18 ani, o selecție de bourbonuri americane într-un masterclass Kentucky Legends, dar și whisky-uri The Balvenie sau Arran. Un loc important l-a ocupat și producătorul român Carpathian Single Malt, cu o experiență dedicată whisky-urilor afumate și influenței unor butoaie de maturare neobișnuite. Nu în ultimul rând, un concurs de blind tasting a demonstrat că experiența și memoria senzorială pot fi puse la încercare într-o manieră cât se poate de interesantă, fără să vezi eticheta din fața ta.