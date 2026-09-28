Octombrie pune Bucureștiul pe repede înainte: concerte, festivaluri, tech, gastronomie și Halloween. Ce faci în Capitală toată luna

Prima parte a lunii începe cu design, beauty, metal și tehnologie

Între 1 și 4 octombrie, Romexpo găzduiește în paralel două evenimente importante. Cosmetics Beauty Hair 2026 revine cu demonstrații live, concursuri și zone dedicate cosmeticii, machiajului, hairstylingului, manichiurii, esteticii și lifestyle-ului. Biletul de acces anunțat de Romexpo costă 20 de lei pe zi. Tot aici are loc #Creativo – Social Creative Event, cu peste 20 de zone tematice și workshopuri dedicate modei, croitoriei, designului, producției și antreprenoriatului. Accesul la Creativo este gratuit pe baza invitației generate în aplicația Romexpo, iar pentru unele workshopuri este necesară înscrierea.

În același timp, Romanian Jewelry Week 2026 transformă Biblioteca Națională a României într-un spațiu dedicat bijuteriei contemporane. Evenimentul începe pe 30 septembrie și continuă până pe 4 octombrie, cu peste 300 de designeri din peste 50 de țări. Pe 3 și 4 octombrie are loc târgul propriu-zis de bijuterie contemporană, iar programul include expoziții internaționale, conferințe și întâlniri cu artiști și curatori.

Prima duminică a lunii vine și cu un concert important pentru publicul metal. Pe 4 octombrie, Quantic încheie QFest cu Mayhem și Marduk, în cadrul „Death Over Europe Part II”. Accesul începe la ora 19:00, iar biletele sunt deja epuizate, potrivit platformei oficiale de ticketing a clubului. Pe 5 octombrie sunt programate Atrocity și Leaves’ Eyes, iar pe 6 octombrie urmează Xandria, tot la Quantic.

Zona de tehnologie intră în prim-plan imediat după aceea. How to Web Conference 2026 se desfășoară în principal pe 7 și 8 octombrie, la Face Convention Center, după o zi de evenimente dedicate investitorilor pe 6 octombrie. Organizatorii anunță peste 3.000 de participanți, peste 1.000 de companii și peste 200 de startupuri, cu discuții despre inteligență artificială, produse, investiții, engineering și dezvoltarea companiilor. Este încă un exemplu al felului în care calendarul bucureștean s-a diversificat, după o toamnă în care și gamingul și tehnologia au primit propriile evenimente importante.

Mijlocul lui octombrie aduce balet, Disney, gastronomie și ParentED Fest

Sala Palatului devine una dintre cele mai ocupate locații în jurul jumătății lunii. Pe 12 octombrie, aici este programat Baletul Național Regal al Georgiei cu spectacolul „Focul Georgiei”, iar pe 13 octombrie urmează „Rădăcini”. Calendarul oficial al sălii confirmă apoi pentru 16 octombrie, de la ora 19:00, unul dintre evenimentele neobișnuite ale lunii: Disney in Concert – „Regele Leu”, în care filmul este proiectat în timp ce muzica este interpretată live de orchestră.

Coloana sonoră semnată de Hans Zimmer, împreună cu piesele lui Elton John și Tim Rice, va fi interpretată de Orchestra Valahia, sub bagheta lui Andrei Racu, alături de soliști precum Vlad Miriță, Alin Stoica, Ana Cebotari, Alina Sorescu și Georgiana Saizescu. Evenimentul începe la ora 19:00. Dacă preferi concertele clasice sau producțiile vizuale ample, merită urmărit și ce a adus Capitala în septembrie, când Bucureștiul a combinat concertele internaționale cu iMapp și noul sezon Art Safari.

În același weekend, între 16 și 18 octombrie, Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” găzduiește Taste of Transylvania Boutique Festival 2026. Conceptul aduce la București gastronomie transilvăneană, restaurante, chefi și experiențe culinare, iar unele dintre bilete includ preparate în preț. Organizatorii pregătesc și experiențe gastronomice de tip blind lunch, dinner sau brunch.