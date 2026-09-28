Octombrie pune Bucureștiul pe repede înainte: concerte, festivaluri, tech, gastronomie și Halloween. Ce faci în Capitală toată luna
Bucureștiul nu încetinește deloc după septembrie. Octombrie 2026 aduce o combinație neobișnuit de bogată de târguri, concerte internaționale, conferințe de tehnologie, gastronomie, musical, parenting, bijuterie contemporană și petreceri de Halloween. Printre repere se numără Romanian Jewelry Week, How to Web Conference, Disney in Concert – „Regele Leu”, Taste of Transylvania, ParentED Fest, concertele Taniei Turtureanu și AKCENT, dar și INDAGRA, care ocupă ultimele zile ale lunii. How to Web, de exemplu, anunță peste 3.000 de profesioniști, fondatori și investitori reuniți la București în perioada 6–8 octombrie.
Practic, după o lună septembrie în care Capitala a trecut prin festivaluri, concerte, iMapp, Art Safari și evenimente de gaming, agenda rămâne la fel de densă. Dacă vrei să compari oferta, poți consulta și ghidul Playtech cu evenimentele din București din septembrie. Calendarul de mai jos include evenimente confirmate online la data de 28 septembrie 2026, pe paginile oficiale ale organizatorilor, locațiilor sau platformelor de ticketing.
Prima parte a lunii începe cu design, beauty, metal și tehnologie
Între 1 și 4 octombrie, Romexpo găzduiește în paralel două evenimente importante. Cosmetics Beauty Hair 2026 revine cu demonstrații live, concursuri și zone dedicate cosmeticii, machiajului, hairstylingului, manichiurii, esteticii și lifestyle-ului. Biletul de acces anunțat de Romexpo costă 20 de lei pe zi. Tot aici are loc #Creativo – Social Creative Event, cu peste 20 de zone tematice și workshopuri dedicate modei, croitoriei, designului, producției și antreprenoriatului. Accesul la Creativo este gratuit pe baza invitației generate în aplicația Romexpo, iar pentru unele workshopuri este necesară înscrierea.
În același timp, Romanian Jewelry Week 2026 transformă Biblioteca Națională a României într-un spațiu dedicat bijuteriei contemporane. Evenimentul începe pe 30 septembrie și continuă până pe 4 octombrie, cu peste 300 de designeri din peste 50 de țări. Pe 3 și 4 octombrie are loc târgul propriu-zis de bijuterie contemporană, iar programul include expoziții internaționale, conferințe și întâlniri cu artiști și curatori.
Prima duminică a lunii vine și cu un concert important pentru publicul metal. Pe 4 octombrie, Quantic încheie QFest cu Mayhem și Marduk, în cadrul „Death Over Europe Part II”. Accesul începe la ora 19:00, iar biletele sunt deja epuizate, potrivit platformei oficiale de ticketing a clubului. Pe 5 octombrie sunt programate Atrocity și Leaves’ Eyes, iar pe 6 octombrie urmează Xandria, tot la Quantic.
Zona de tehnologie intră în prim-plan imediat după aceea. How to Web Conference 2026 se desfășoară în principal pe 7 și 8 octombrie, la Face Convention Center, după o zi de evenimente dedicate investitorilor pe 6 octombrie. Organizatorii anunță peste 3.000 de participanți, peste 1.000 de companii și peste 200 de startupuri, cu discuții despre inteligență artificială, produse, investiții, engineering și dezvoltarea companiilor. Este încă un exemplu al felului în care calendarul bucureștean s-a diversificat, după o toamnă în care și gamingul și tehnologia au primit propriile evenimente importante.
Mijlocul lui octombrie aduce balet, Disney, gastronomie și ParentED Fest
Sala Palatului devine una dintre cele mai ocupate locații în jurul jumătății lunii. Pe 12 octombrie, aici este programat Baletul Național Regal al Georgiei cu spectacolul „Focul Georgiei”, iar pe 13 octombrie urmează „Rădăcini”. Calendarul oficial al sălii confirmă apoi pentru 16 octombrie, de la ora 19:00, unul dintre evenimentele neobișnuite ale lunii: Disney in Concert – „Regele Leu”, în care filmul este proiectat în timp ce muzica este interpretată live de orchestră.
Coloana sonoră semnată de Hans Zimmer, împreună cu piesele lui Elton John și Tim Rice, va fi interpretată de Orchestra Valahia, sub bagheta lui Andrei Racu, alături de soliști precum Vlad Miriță, Alin Stoica, Ana Cebotari, Alina Sorescu și Georgiana Saizescu. Evenimentul începe la ora 19:00. Dacă preferi concertele clasice sau producțiile vizuale ample, merită urmărit și ce a adus Capitala în septembrie, când Bucureștiul a combinat concertele internaționale cu iMapp și noul sezon Art Safari.
În același weekend, între 16 și 18 octombrie, Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” găzduiește Taste of Transylvania Boutique Festival 2026. Conceptul aduce la București gastronomie transilvăneană, restaurante, chefi și experiențe culinare, iar unele dintre bilete includ preparate în preț. Organizatorii pregătesc și experiențe gastronomice de tip blind lunch, dinner sau brunch.
Pe 17 și 18 octombrie, la Aula Magna a Universității Politehnica București, revine și ParentED Fest, ajuns la ediția a treia. Sunt anunțați șapte experți internaționali, printre care Daniel J. Siegel, Alfie Kohn, Tina Payne Bryson, Erica Komisar și Isabelle Filliozat. Temele merg de la atașament și dezvoltare emoțională până la adolescență și relația copiilor cu lumea digitală. Accesul începe de la ora 09:00 în ambele zile.
Pentru concerte, pe 16 octombrie Danko Jones este programat la Quantic, în timp ce Hard Rock Cafe o are în aceeași seară pe Alina Eremia. Pe 18 octombrie, Sala Palatului găzduiește concertul Vali Boghean – Destin Basarabean, iar Sala Luceafărul îi are pe Fără Zahăr cu „Nevralgii de Toamnă”.
Finalul lunii vine cu Tania Turtureanu, AKCENT, INDAGRA și Halloween
Ultimele zece zile din octombrie sunt aproape la fel de aglomerate ca începutul lunii. Pe 21 octombrie, de la ora 20:00, Tania Turtureanu susține la Sala Palatului concertul „TANIA – Timpul Apropie Necunoscutul, Inima Alege”. Artista anunță atât piese noi, cântate în premieră, cât și melodii deja cunoscute publicului. În aceeași perioadă, Quantic îl are pe Swallow the Sun, iar pe 22 octombrie Hard Rock Cafe o programează pe Irina Rimes, în timp ce Expirat marchează 15 ani de la albumul „Tristesse” al trupei Pinholes.
Pe 24 octombrie, Sala Palatului merge direct pe nostalgie cu AKCENT – „N-am bani de bilet”, concertul aniversar al lui Adrian Sînă. Sunt anunțate hituri din diferite etape ale proiectului, invitați speciali și o producție construită în jurul istoriei AKCENT. Tot pe 24 octombrie, publicul rap are o alternativă complet diferită: GZUZ cântă la Quantic.
O zi mai târziu, pe 25 octombrie, Ateneul Român găzduiește cea de-a XVII-a ediție a Concertului Regal Caritabil, cu baritonul Mihai Damian, soprana Georgiana Dumitru și Camerata Regală dirijată de Tiberiu Soare. Biletele au și rol de donație pentru programul Tinere Talente al Fundației Regale Margareta a României. Seara, la Hard Rock Cafe, cântă Holy Molly, de la ora 21:00.
Pe 27 octombrie, ai două direcții muzicale complet diferite. La Sala Palatului are loc spectacolul „Acasă-i România”, cu Maria Ciobanu, Ionuț și Doinița Dolănescu, Mioara Velicu, Veta Biriș și alți artiști de muzică populară. La Quantic ajunge chitaristul de blues-rock Anthony Gomes, în cadrul turneului său din România.
Finalul lunii mută din nou centrul de greutate la Romexpo. Între 28 octombrie și 1 noiembrie au loc INDAGRA și INDAGRA FOOD, cu expoziții și soluții dedicate agriculturii, zootehniei, horticulturii și industriei alimentare. Pentru 28–31 octombrie programul public este anunțat până la ora 18:00, iar biletul costă 30 de lei pe zi.
Luna se termină exact cum era de așteptat: cu Halloween. Pe 31 octombrie, Quantic găzduiește Carnalval SPP 5.0, cu Sex Pula Pistol, Crypta, Mara Halunga & Cauê și Obsidian Sea, iar costumele sunt parte din conceptul evenimentului. Tot în noaptea de Halloween, Grand Hotel Bucharest găzduiește o ediție specială K-pop & K-hip-hop, programată de la ora 23:00 până la 04:00 și destinată exclusiv persoanelor de peste 18 ani.
Cu alte cuvinte, octombrie nu are în București un singur „weekend mare”, ci aproape o lună întreagă în care evenimente importante se succed la câteva zile distanță. Dacă vrei să mergi la unele dintre concertele sau festivalurile cu locuri limitate, verifică înainte disponibilitatea biletelor și eventualele schimbări de program, mai ales că unele evenimente anunțate inițial pentru această lună au suferit deja modificări.