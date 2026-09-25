Cât costă intrarea la West Side HalloFest 2026. Doar în prima zi accesul la festivalul de la Lacul Morii este gratuit

Vineri, 30 octombrie, nu se plătește intrarea. Distincția contează dacă îți faci planuri pentru festival. Accesul general gratuit este anunțat pentru prima zi, în timp ce în următoarele două zile intrarea se face pe bază de bilet sau abonament. Programul comunicat pentru fiecare dintre cele trei zile este 10:00–22:00.

Pentru familiile cu copii există o regulă separată. Copiii cu vârsta de până la 14 ani inclusiv pot intra gratuit și în zilele cu bilet, dar trebuie să fie însoțiți de un adult. Pentru cei cu vârsta între 14 și 16 ani, condițiile de acces publicate pentru festival prevăd prezența unui adult și bilete sau abonamente valabile pentru amândoi.

Unde are loc festivalul și ce pregătesc organizatorii

West Side Hallo Fest 2026 este programat în perioada 30 octombrie – 1 noiembrie, la baza digului Lacului Morii. Zona festivalului se află între străzile Mehadia și Vasile Mohor, iar informațiile publicate despre acces indică intrări de pe ambele străzi. Verifică locul înainte să pleci: evenimentul este anunțat la baza digului, chiar dacă ediția are loc la scurt timp după redeschiderea Insulei Lacul Morii.

Tema ediției este „Origini”. Organizatorii au anunțat spectacole, muzică, instalații, activități pentru copii și zone cu mâncare și băuturi. Lista artiștilor care vor urca pe scenă urmează să fie comunicată, astfel că nu există încă un program muzical complet pe care să îl includem în planurile pentru cele trei zile.

Locul festivalului are deja o legătură cu edițiile precedente. În 2025, în timp ce Insula Lacul Morii era în reabilitare, Primăria Sectorului 6 anunța organizarea West Side Hallo Fest la baza digului și pe promenadă. Pentru ediția din 2026, amplasamentul comunicat este tot zona de la baza digului.

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