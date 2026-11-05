Noi reguli pentru contractele de energie electrică. Ce se schimbă pentru milioane de consumatori din România

Concret, dacă un consumator încheie un contract cu un preț fix de 0,80 lei/kWh pentru energia activă, furnizorul nu va putea majora acest tarif în perioada stabilită contractual.

Acest lucru nu înseamnă însă că factura lunară va avea aceeași valoare. Suma de plată va depinde în continuare de consumul de electricitate, iar taxele și tarifele reglementate se vor putea modifica în condițiile legii.

„Noile dispoziții instituie obligația furnizorilor de a oferi produse standardizate, transparente și comparabile, sporind protecția clienților finali și predictibilitatea costurilor cu energia electrică”, se arată în nota de fundamentare.

Ce se întâmplă dacă furnizorul vrea să modifice contractul

O altă prevedere importantă vizează protecția consumatorilor împotriva modificărilor unilaterale.

Furnizorii nu vor putea schimba clauzele contractelor cu preț fix și nici nu vor putea înceta aceste contracte înainte de termen, cu excepția unor situații precum neplata facturilor sau furtul de energie constatat printr-o hotărâre judecătorească definitivă.

În schimb, dacă un client dorește să renunțe anticipat la un asemenea contract, furnizorul poate percepe un comision de încetare, în condițiile prevăzute de lege.

Acesta trebuie comunicat înainte de semnarea contractului, menționat expres în document și justificat prin pierderile economice directe suferite de furnizor. Valoarea comisionului nu poate depăși aceste pierderi, iar respectarea regulilor este monitorizată de ANRE.

Prețuri dinamice pentru românii cu contoare inteligente

Proiectul introduce și obligația de a oferi contracte cu prețuri dinamice consumatorilor care au sisteme de contorizare inteligentă funcționale. Spre deosebire de contractele cu tarif fix, acestea permit modificarea prețului energiei în funcție de cotațiile de pe piețele angro.