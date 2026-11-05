Noi reguli pentru contractele de energie electrică. Ce se schimbă pentru milioane de consumatori din România
Românii ar putea beneficia de mai multă predictibilitate în privința facturilor la energie electrică, prin introducerea unor noi obligații pentru furnizori. Un proiect de ordonanță de urgență prevede că aceștia vor trebui să ofere, la cererea clienților, contracte cu prețuri fixe pentru o perioadă de cel puțin un an. Totodată, consumatorii care au contoare inteligente funcționale vor putea solicita contracte cu prețuri dinamice, care variază în funcție de evoluția pieței.
Ce înseamnă prețul fix pentru facturile românilor
Potrivit proiectului analizat de Profit.ro, furnizorii de energie electrică vor fi obligați să pună la dispoziția clienților contracte pe durată determinată, de minimum 12 luni, în care prețul energiei să rămână neschimbat.
Concret, dacă un consumator încheie un contract cu un preț fix de 0,80 lei/kWh pentru energia activă, furnizorul nu va putea majora acest tarif în perioada stabilită contractual.
Acest lucru nu înseamnă însă că factura lunară va avea aceeași valoare. Suma de plată va depinde în continuare de consumul de electricitate, iar taxele și tarifele reglementate se vor putea modifica în condițiile legii.
„Noile dispoziții instituie obligația furnizorilor de a oferi produse standardizate, transparente și comparabile, sporind protecția clienților finali și predictibilitatea costurilor cu energia electrică”, se arată în nota de fundamentare.
Ce se întâmplă dacă furnizorul vrea să modifice contractul
O altă prevedere importantă vizează protecția consumatorilor împotriva modificărilor unilaterale.
Furnizorii nu vor putea schimba clauzele contractelor cu preț fix și nici nu vor putea înceta aceste contracte înainte de termen, cu excepția unor situații precum neplata facturilor sau furtul de energie constatat printr-o hotărâre judecătorească definitivă.
În schimb, dacă un client dorește să renunțe anticipat la un asemenea contract, furnizorul poate percepe un comision de încetare, în condițiile prevăzute de lege.
Acesta trebuie comunicat înainte de semnarea contractului, menționat expres în document și justificat prin pierderile economice directe suferite de furnizor. Valoarea comisionului nu poate depăși aceste pierderi, iar respectarea regulilor este monitorizată de ANRE.
Prețuri dinamice pentru românii cu contoare inteligente
Proiectul introduce și obligația de a oferi contracte cu prețuri dinamice consumatorilor care au sisteme de contorizare inteligentă funcționale. Spre deosebire de contractele cu tarif fix, acestea permit modificarea prețului energiei în funcție de cotațiile de pe piețele angro.
De exemplu, electricitatea poate fi mai ieftină în anumite intervale și mai scumpă în orele de consum ridicat.
Un asemenea contract poate avantaja persoanele care își pot programa folosirea electrocasnicelor în perioadele cu tarife reduse. Există însă și riscul unor costuri mai mari atunci când prețurile de pe piață cresc.
Vor fi obligați toți furnizorii să respecte noile reguli?
Obligațiile vor viza ofertele standardizate, nu contractele individualizate. Proiectul permite și anumite derogări.
ANRE va putea acorda scutiri temporare, de maximum 12 luni, unor furnizori cu peste 200.000 de clienți, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute în actul normativ.
Modificările urmăresc transpunerea Directivei europene 2024/1711, în condițiile în care România se află deja într-o procedură de infringement pentru întârzierea implementării acesteia.
Deocamdată, noile obligații sunt doar propuse, iar aplicarea lor depinde de adoptarea și intrarea în vigoare a ordonanței. Pentru consumatori, principala schimbare ar fi posibilitatea de a solicita oferte mai previzibile și de a compara mai ușor condițiile furnizorilor.