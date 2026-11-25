Acesta a construit un mini-restaurant cu locuri individuale pentru animalele sale, reproducând conceptul celebrului lanț japonez de ramen Ichiran. Fiecare pisică beneficiază de propriul spațiu, delimitat prin pereți din lemn și decorat cu perdele roșii.

Povestea, prezentată de publicația japoneză Maidona News, datează din iunie 2023, însă imaginile sunt suficient de simpatice și soluția suficient de ingenioasă pentru a rămâne relevante și astăzi.

Cinci pisici, cinci mese individuale și nicio ceartă pentru mâncare

Proprietarul, cunoscut pe rețelele sociale sub numele „Neko wa Ekitai”, care se traduce aproximativ prin „Pisicile sunt lichide”, a încercat pentru prima dată acest sistem în septembrie 2022. La momentul respectiv, a utilizat separatoare din carton pentru a împiedica animalele să mănânce unele din bolurile celorlalte.

Experimentul s-a dovedit eficient, însă cartonul s-a deteriorat repede. Japonezul a decis astfel să construiască de la zero o variantă mai rezistentă, folosind lemn și acordând o atenție deosebită detaliilor estetice.

Pentru ca rezultatul să fie cât mai apropiat de realitate, acesta a vizitat chiar și un restaurant Ichiran, unde a studiat mobilierul, culorile și modul în care sunt amenajate locurile individuale. A cumpărat inclusiv un microfon special pentru a înregistra sunetele produse de feline în timp ce mănâncă.

În videoclipul publicat pe YouTube pe 8 iunie 2023, cele cinci pisici din rasa British Shorthair, pe nume Tempura, Anmitsu, Mikan, Potato și Tonkatsu, pot fi văzute savurându-și porțiile fără conflictele obișnuite. Clipul original a depășit între timp două milioane de vizualizări.

Cum a ajuns un celebru restaurant japonez să inspire amenajarea unei locuințe cu pisici

Ichiran este un lanț japonez de restaurante specializat în ramen tonkotsu, un preparat tradițional cu tăiței și supă obținută din oase de porc. Particularitatea localurilor sale constă în amenajarea unor spații individuale, separate prin panouri, care le permit clienților să mănânce fără să interacționeze cu persoanele din jur.

Conceptul a fost dezvoltat pentru a reduce distragerile și pentru a transforma masa într-o experiență personală, concentrată asupra gustului preparatelor.

Adaptat la comportamentul pisicilor, sistemul s-a dovedit util și pentru animalele de companie. Fiecare felină își poate consuma porția în propriul ritm, fără să fie întreruptă de un companion mai lacom.

Proprietarul a mers atât de departe cu reproducerea conceptului, încât a folosit inclusiv boluri miniaturale pentru ramen, destinate inițial oamenilor, dar care aveau dimensiunile potrivite pentru animalele sale.

De ce este important ca pisicile să aibă propriul spațiu atunci când mănâncă

Dincolo de aspectul amuzant al imaginilor, invenția japonezului evidențiază o problemă reală. În locuințele în care trăiesc mai multe pisici, competiția pentru hrană poate genera tensiuni, chiar și atunci când animalele se înțeleg bine în restul timpului.

Unele feline mănâncă mai repede, în timp ce altele preferă să consume cantități mici de hrană, fără grabă. Situația devine și mai complicată atunci când animalele au nevoie de diete diferite sau de porții atent monitorizate.

Dacă ai mai multe pisici, încearcă să le amenajezi locuri separate pentru masă și să adaptezi programul de hrănire în funcție de nevoile fiecăreia. De asemenea, urmărește eventualele semne de stres și evită să le oferi alimente care le pot pune sănătatea în pericol.

Nu este nevoie să construiești un restaurant în miniatură pentru a obține rezultate similare. Uneori, simpla amplasare a bolurilor în zone diferite ale locuinței poate reduce competiția pentru mâncare.

Japonezul a demonstrat însă că o problemă domestică poate fi rezolvată cu puțină imaginație, răbdare și simț al umorului. Iar restaurantul său în miniatură are probabil un avantaj pe care multe localuri adevărate și l-ar dori: clienți fideli, care nu întârzie niciodată la masă.

Descriere scurtă: Un japonez a construit un restaurant în miniatură pentru pisicile sale, inspirat de celebrul lanț Ichiran, pentru a împiedica animalele să-și fure mâncarea.