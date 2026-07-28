Netflix în august 2026: ultimul val al verii aduce finalul Outer Banks, Robert De Niro și revenirea în Macondo
Netflix încheie vara cu una dintre cele mai aglomerate luni din 2026. Potrivit calendarului oficial publicat de Netflix, august vine cu finaluri importante, thrillere cu distribuții impresionante, documentare sportive și mai multe seriale noi. Robert De Niro, Adam Scott, Greta Lee și Wagner Moura se numără printre vedetele care apar în producțiile lunii.
Platforma mizează puternic pe povești ajunse la ultima etapă. Outer Banks intră în sezonul final, iar ecranizarea romanului One Hundred Years of Solitude se apropie de deznodământ. Oferta confirmă planurile Netflix pentru 2026, un an în care compania a pus accent atât pe francize populare, cât și pe producții originale cu nume mari de la Hollywood.
Macondo își trăiește ultimele zile, iar Albiturile pornesc în ultima aventură
One Hundred Years of Solitude: Partea a 2-a începe pe 5 august. Primele șapte episoade continuă povestea familiei Buendía, într-un Macondo care se schimbă radical odată cu sosirea căii ferate. Apariția companiei bananiere deschide orașul către lume, dar declanșează și evenimentele care îi vor grăbi declinul. Marele final va fi lansat pe 26 august.
Sezonul 5 din Outer Banks ajunge pe Netflix pe 20 august. Va fi ultima aventură pentru John B, Sarah, Kiara, Pope, Cleo și Rafe. După evenimentele tragice petrecute în Maroc, grupul este departe de casă și aproape destrămat. Chandler Groff rămâne în libertate, iar Dalia și Corsarii continuă să-i urmărească. Miza nu mai este doar o comoară, ci șansa personajelor de a supraviețui și de a se întoarce acasă.
O altă revenire importantă este My Life with the Walter Boys, care primește sezonul 3 pe 6 august. Jackie și familia Walter încearcă să-și refacă viața după o criză medicală. Planurile lor sunt însă complicate de un hobby riscant, musafiri neașteptați și noi povești de dragoste.
Robert De Niro intră într-un thriller despre răpiri și criminali în serie
Cea mai mare premieră cinematografică a lunii este The Whisper Man. Filmul ajunge pe platformă pe 28 august și este inspirat de bestsellerul scris de Alex North. Adam Scott joacă rolul unui scriitor văduv al cărui fiu de opt ani este răpit. Disperat, acesta îi cere ajutorul tatălui său înstrăinat, un fost detectiv interpretat de Robert De Niro.
Investigația scoate la iveală o legătură cu un caz vechi de câteva decenii. În centrul lui se află un criminal în serie condamnat, cunoscut drept „Omul Șoaptă”. Distribuția îi mai include pe Michelle Monaghan, Michael Keaton, Hamish Linklater și John Carroll Lynch. Filmul este regizat de James Ashcroft și promite o combinație de dramă familială, mister și horror psihologic.
The Last House, disponibil din 7 august, propune un alt tip de coșmar. O familie descoperă că nu mai poate ieși din propria casă. Resursele sunt limitate, iar amenințarea care îi ține captivi devine tot mai periculoasă. Wagner Moura și Greta Lee conduc distribuția. Filmul se înscrie în valul de thrillere claustrofobice care au devenit tot mai prezente pe platformele de streaming.
Mourinho, comedii fără perdea și filme clasice în catalog
Fanii fotbalului primesc pe 11 august documentarul Mourinho. Producția urmărește ascensiunea celebrului antrenor și momentele care l-au transformat într-una dintre cele mai cunoscute și controversate personalități din sport. José Mourinho își spune povestea alături de alte nume importante ale fotbalului.
Lista serialelor este completată de sezonul 3 din 1670, lansat pe 5 august, și de Ricky Gervais Alley Cats, disponibil din 7 august. Comedia animată urmărește un grup de pisici vagaboande care provoacă haos pe străzi. Love Is Blind: UK revine cu sezonul 3 pe 19 august, iar Blood Sacrifice și S&X apar pe 20 august.
Finalul lunii aduce sezonul 2 din Leanne, pe 27 august, urmat de All the Truth in My Lies și sezonul 3 din Graveyard, pe 28 august. Oferta este la fel de încărcată precum lansările Netflix din august 2025, când platforma a mizat tot pe seriale populare, mister și producții romantice.
În catalog vor intra și filme cunoscute. Netflix adaugă seria Final Destination, alături de Nosferatu, Robin Hood, Desperado și Zodiac. Ca să urmărești mai ușor toate schimbările din catalog, poți verifica cum vezi imediat ce filme și seriale noi apar pe Netflix.