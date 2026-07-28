Netflix în august 2026: ultimul val al verii aduce finalul Outer Banks, Robert De Niro și revenirea în Macondo

Macondo își trăiește ultimele zile, iar Albiturile pornesc în ultima aventură

One Hundred Years of Solitude: Partea a 2-a începe pe 5 august. Primele șapte episoade continuă povestea familiei Buendía, într-un Macondo care se schimbă radical odată cu sosirea căii ferate. Apariția companiei bananiere deschide orașul către lume, dar declanșează și evenimentele care îi vor grăbi declinul. Marele final va fi lansat pe 26 august.

Sezonul 5 din Outer Banks ajunge pe Netflix pe 20 august. Va fi ultima aventură pentru John B, Sarah, Kiara, Pope, Cleo și Rafe. După evenimentele tragice petrecute în Maroc, grupul este departe de casă și aproape destrămat. Chandler Groff rămâne în libertate, iar Dalia și Corsarii continuă să-i urmărească. Miza nu mai este doar o comoară, ci șansa personajelor de a supraviețui și de a se întoarce acasă.

O altă revenire importantă este My Life with the Walter Boys, care primește sezonul 3 pe 6 august. Jackie și familia Walter încearcă să-și refacă viața după o criză medicală. Planurile lor sunt însă complicate de un hobby riscant, musafiri neașteptați și noi povești de dragoste.

Robert De Niro intră într-un thriller despre răpiri și criminali în serie

Cea mai mare premieră cinematografică a lunii este The Whisper Man. Filmul ajunge pe platformă pe 28 august și este inspirat de bestsellerul scris de Alex North. Adam Scott joacă rolul unui scriitor văduv al cărui fiu de opt ani este răpit. Disperat, acesta îi cere ajutorul tatălui său înstrăinat, un fost detectiv interpretat de Robert De Niro.

Investigația scoate la iveală o legătură cu un caz vechi de câteva decenii. În centrul lui se află un criminal în serie condamnat, cunoscut drept „Omul Șoaptă”. Distribuția îi mai include pe Michelle Monaghan, Michael Keaton, Hamish Linklater și John Carroll Lynch. Filmul este regizat de James Ashcroft și promite o combinație de dramă familială, mister și horror psihologic.