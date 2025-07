Necazuri, mistere și iubiri imposibile: Ce filme și seriale nu trebuie să ratezi pe Netflix în august 2025

Luna august vine cu temperaturi extreme, dar și cu un val de premiere incitante pe Netflix. De la revenirea așteptată a unuia dintre cele mai vizionate seriale din istoria platformei, până la thrillere tensionate, filme romantice pline de revelații și documentare tulburătoare, grila Netflix din această lună pare construită special pentru a-ți face vara memorabilă. Dacă simți că ai epuizat toate opțiunile sau pur și simplu cauți un nou serial captivant sau un film cu greutate, ai toate motivele să stai cu ochii pe noutățile lunii august.

În acest articol găsești un ghid complet al titlurilor-cheie din această lună, cu accent pe lansările de top care te vor ține lipit de ecran. De la întoarcerea întunecatei Wednesday Addams, la anchetele neașteptat de palpitante ale unor pensionari britanici, și până la povestea de dragoste care transformă un an la Oxford într-o lecție de viață, Netflix îți oferă exact ce ai nevoie pentru o vară completă.

Wednesday revine, iar Nevermore nu mai e la fel

Dacă ți-a lipsit sarcasmul elegant al lui Wednesday Addams, pregătește-te: Wednesday revine pe Netflix cu sezonul 2 în două părți, începând cu 6 august. De data aceasta, atmosfera de la Nevermore este și mai sumbră: Wednesday își pierde puterile paranormale și trebuie să le recupereze rapid, altfel riscă să-i piardă pe cei dragi. O Enid în pericol, noi inamici, vechi tensiuni și o anchetă cu tentă supranaturală promit un sezon încărcat de acțiune și emoție.

Jenna Ortega, Steve Buscemi, Emma Myers și Catherine Zeta-Jones revin în distribuție, iar regizorul Tim Burton semnează din nou mai multe episoade. Fanii vor regăsi toate elementele care au făcut din Wednesday un fenomen global, dar și noi fire narative care aprofundează trecutul, prezentul și viitorul personajelor. Dacă nu ai început încă seria, luna august este momentul ideal.

În partea a doua a sezonului, programată pentru 3 septembrie, se anunță rezolvarea unor mistere lăsate în aer, dar și apariții surpriză care ar putea schimba totul. Până atunci, asigură-te că ești pregătit pentru o porție generoasă de sarcasm, goth chic și întâmplări ieșite din comun.

Thriller, romantism și crime de modă veche

Netflix nu uită nici fanii suspansului clasic și aduce pe 28 august The Thursday Murder Club, un film bazat pe bestsellerul internațional scris de Richard Osman. Într-o distribuție de zile mari cu Helen Mirren, Pierce Brosnan și Sir Ben Kingsley, povestea urmărește patru pensionari care se întâlnesc să rezolve crime neelucidate… până când devin parte dintr-una. Umor englezesc, replici ascuțite și o intrigă neașteptat de intensă fac din această producție una dintre cele mai promițătoare lansări ale lunii.

Pentru cine preferă poveștile de iubire care te sfâșie lent, My Oxford Year (din 1 august) promite o combinație de romantism, visuri și revelații amare. Sofia Carson joacă rolul unei studente americance ajunse la Oxford, unde se îndrăgostește de un britanic fermecător (Corey Mylchreest) care ascunde un secret ce ar putea schimba totul. E un film care aduce aminte de Me Before You, cu o doză de nostalgie universitară și o explorare a alegerilor care ne definesc.

Iar dacă vrei ceva intens, Night Always Comes (din 15 august) o aduce pe Vanessa Kirby într-un rol dramatic: o femeie care are o singură noapte la dispoziție ca să strângă 25.000 de dolari și să-și salveze viața. Este un film tensionat, cu o atmosferă noir și o interpretare excelentă, care te ține cu sufletul la gură până la final.

Reality show, documentare și filme iconice pentru orice gust

Luna august marchează și revenirea reality show-ului Perfect Match cu sezonul 3 (din 1 august), dar și lansarea unor seriale noi precum Beyond the Bar, In the Mud sau Hostage, fiecare explorând lumi pline de conflicte, dorințe și pericole ascunse. Dacă vrei o comedie animată cu suflet, notează în calendar Long Story Short (22 august), de la creatorul BoJack Horseman.

Pe segmentul documentarelor, Netflix vine cu titluri puternice: Stolen: Heist of the Century (8 august) îți spune povestea unui jaf real în Anvers, iar Fit for TV: The Reality of the Biggest Loser (15 august) expune fața nevăzută a unei emisiuni de succes. În aceeași zi, The Echoes of Survivors aduce mărturii tulburătoare ale supraviețuitorilor tragediilor din Coreea de Sud, scoțând la lumină traume ascunse.

Nu în ultimul rând, fanii filmelor clasice sau de succes pot revedea sau descoperi producții ca Interstellar (din 18 august), Dead Poets Society (4 august), A Star is Born (22 august), Crazy, Stupid, Love (3 august) și Megamind (3 august), disponibile în versiuni licențiate. Iar românii vor avea ocazia să vadă Buzz House: The Movie 2 (din 27 august), cu Selly și echipa sa într-o nouă aventură în care adevărul devine imposibil de evitat.

Netflix în luna august îți oferă mai mult decât divertisment: îți propune evadări, întrebări incomode, râsete și lacrimi. E luna în care necazurile, iubirile și misterele se țin lanț, dar tu le poți explora din confortul casei, cu un singur clic. Pregătește-ți lista de vizionare – ai multe de descoperit.